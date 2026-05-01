Savaş bitecek mi? İran'ın ABD'ye son teklifi masada

İran Devlet Medyası, İran tarafından hazırlanan son teklifin ABD tarafına gönderildiğini bildirdi. Yeni teklifin, Pakistanlı arabulucular aracılığıyla dün iletildiği aktarıldı.

DOĞRUDAN GÖRÜŞMELER TIKANDI

Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen ABD ile İran arasındaki doğrudan müzakerelerde ilerleme sağlanamadı. Pakistan, İran ile ABD arasında arabulucu rolünü sürdürmeye devam ediyor. İslamabad yönetiminin taraflar arasında teklif ve mesajları ilettiği ifade edililiyor.

MÜZAKERE SÜRECİ CANLANACAK MI?

İran tarafından iletilen yeni teklifin, taraflar arasındaki görüşmeleri yeniden canlandırmayı amaçladığı bildirildi.