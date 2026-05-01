Savaş bitecek mi? İran'ın ABD'ye son teklifi masada
01.05.2026 15:25
Son Güncelleme: 01.05.2026 15:32
ABD Başkanı Donald Trump ve İran Dini Lideri Mücteba Hamaney.
İran'ın ABD'ye son teklifini Pakistanlı arabulucularla dün gönderdiği bildirildi.
İran Devlet Medyası, İran tarafından hazırlanan son teklifin ABD tarafına gönderildiğini bildirdi. Yeni teklifin, Pakistanlı arabulucular aracılığıyla dün iletildiği aktarıldı.
DOĞRUDAN GÖRÜŞMELER TIKANDI
Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen ABD ile İran arasındaki doğrudan müzakerelerde ilerleme sağlanamadı. Pakistan, İran ile ABD arasında arabulucu rolünü sürdürmeye devam ediyor. İslamabad yönetiminin taraflar arasında teklif ve mesajları ilettiği ifade edililiyor.
MÜZAKERE SÜRECİ CANLANACAK MI?
İran tarafından iletilen yeni teklifin, taraflar arasındaki görüşmeleri yeniden canlandırmayı amaçladığı bildirildi.