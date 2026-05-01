Savaş bitecek mi? Trump, İran'ın son teklifini beğenmedi

İran Devlet Medyası, İran tarafından hazırlanan son teklifin ABD tarafına gönderildiğini bildirdi. Yeni teklifin, Pakistanlı arabulucular aracılığıyla dün iletildiği aktarıldı.



ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediğini ancak son tekliflerinin kendisini tatmin etmediğini söyledi.



Trump, “Müzakereleri telefon üzerinden gerçekleştirmek konusunda her türlü çabayı gösteriyoruz ancak anlaşma olacağına çok emin değilim. İran yönetimi parçalanmış halde, hepsi anlaşma yapmak istiyor ama dağılmış vaziyetteler.” dedi.



“İranlarılar liderlerinin kim olduğunu bilmiyor” diyen Trump, “Tahran'da her kafadan bir ses çıkıyor” ifadelerini kullandı.



İran'a saldırıp saldırmayacağını basına açıklamayacağını söyleyen ABD Başkanı, “Onları sonsuza kadar bitirecek miyiz yoksa anlaşacak mıyız? Onları yok etmemeyi tercih ederim.” dedi.

ABD ANAYASAL KRİZİN EŞİĞİNDE



Trump yönetiminin 28 Şubat’ta düğmesine bastığı İran operasyonunda, Kongre onayı için tanınan 60 günlük geri sayımda artık son saatlere gelindi.



Konuyla ilgili de açıklama yapan Trump, “Ateşkes yaptık o yüzden 60 günlük süre açısından daha fazla zamanımız var. Büyük bir askeri zafer youndayız, anayasal engel çıkaranlar vatansever değil. Savaş Yetkilesi Yasası daha önce birçok başkan tarafından aşıldı. Anayasaya aykırı olduğunu düşünüyoruz.” diye konuştu.



SAVUNMA BAKANI ATEŞKESİN SÜREYİ DURDURDUĞUNU SAVUNDU



Senato Silahlı Hizmetler Komitesi’nde ifade veren Savunma Bakanı Pete Hegseth, sahadaki ateşkesin 60 günlük süreyi durdurduğunu savundu.



Demokratların senato lideri Chuck Schumer, "60 günlük eşik aşıldığında Trump açıkça yasayı ihlal ediyor olacak" dedi.

Amerikan Anayasasına göre sadece Kongre Savaş açma yetkisine sahip. 28 Şubat'ta başlatılan İran harekatı öncesinde Trump yönetimi, Kongre'den yetki almamıştı. Ancak "Savaş Yetkisi Yasasına" göre 60 günün ardından çatışmaların devam edebilmesi için Kongre'nin onayı gerekiyor.

Beyaz Saray ise, Kongre’yi "Başkomutan’ın yetkilerini gasp etmeye çalışmakla" suçladı.



CENTCOM KOMUTANI SALDIRI SEÇENEKLERİ TRUMP'A SUNDU



Öte yandan, CENTCOM komutanı Amiral Brad Cooper, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'a İran'a yönelik saldırı planlarını sundu.

Askeri hazırlıklarını tamamlayan ABD ordusunun, İran'a "son darbe"nin vurulacağı operasyonu başlatmak için Trump'ın onayını beklediği kaydedildi.

Amerikan Medyası, Pentagon'un olası bir saldırıda yeni hipersonik füzeleri de ilk kez kullanmayı planladığını aktardı.

MÜZAKERE SÜRECİ CANLANACAK MI?

Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen ABD ile İran arasındaki doğrudan müzakerelerde ilerleme sağlanamadı.

Pakistan, İran ile ABD arasında arabulucu rolünü sürdürmeye devam ediyor. İslamabad yönetiminin taraflar arasında teklif ve mesajları ilettiği ifade edililiyor.

İran tarafından iletilen yeni teklifin, taraflar arasındaki görüşmeleri yeniden canlandırmayı amaçladığı bildirildi.

HÜRMÜZ KRİZİ PİYASALARI SARSTI

İran’ın Hürmüz Boğazı’nı abluka altına alması, dünya petrol ve gaz arzının yaklaşık yüzde 20’sini etkiledi. Aynı zamanda ABD Donanması’nın İran petrol ihracatını engellemesi, enerji fiyatlarını yükseltti ve küresel ekonomik durgunluk endişelerini artırdı.

Brent petrol fiyatı, perşembe günü varil başına 126 dolarla Mart 2022’den bu yana en yüksek seviyeyi gördükten sonra ateşkes teklifinin ardından 109,96 dolara geriledi.

ATEŞKESE RAĞMEN GERİLİM SÜRÜYOR

8 Nisan’dan bu yana ateşkes yürürlükte olsa da, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ı müzakereye zorlamak için yeni askeri seçenekler hakkında bilgilendirileceği haberleri gerilimi artırdı.

İranlı üst düzey kaynaklar, olası bir ABD saldırısına karşı hava savunmalarının aktif hale getirildiğini ve geniş çaplı bir karşılık planlandığını belirtti.