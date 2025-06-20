Savaş esirleri ülkelerine döndü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın esaretinden kurtardığı bir grup savaş esirini daha ülkesine getirdiğini söyledi.



"Bugün Rus esaretinden dönen savaşçıların çoğu iki yılı aşkın bir süredir tutuluyordu. Ve şimdi, nihayet, evlerine dönüyorlar" diyen Zelenskiy, kaç esirin değiş tokuş edildiğini açıklamadı.



Rusya Savunma Bakanlığı da bir grup Rus askerin Ukrayna tarafınca serbest bırakıldığını bildirdi.



Bu haftaki takaslar, 2 Haziran'da İstanbul'da yapılan barış görüşmelerinde varılan anlaşmalar uyarınca geçen hafta gerçekleştirilen dört benzer takasın ardından geldi.



Ukrayna Savaş Esirleri Tedavi Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada, son takasın ağır hasta ve yaralı esirlere odaklanan bir dizi takastan bir diğeri olduğu belirtildi.



Açıklamada, "Bunlar Mariupol, Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, Kherson, Kharkiv ve Chernihiv bölgelerinin savunucuları. Silahlı Kuvvetler, Ulusal Muhafızlar ve Sınır Koruma Servisi savaşçıları" denildi.



Koordinasyon Merkezi'ne göre serbest bırakılan savaş esirleri arasında, bazıları 2022'deki Mariupol kuşatmasından sonra yakalanan erler ve astsubaylar da bulunuyor. Ombudsman Dmytro Lubinets, en yaşlısının 60 yaşında olduğunu söyledi.