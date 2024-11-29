Savaş gemisini batıran hata: Hızını alamayıp çarpmış!

Açıklamada gemideki 75 kişiden oluşan mürettebat ve yolcuların tamamının tahliye edildiği ve güvende olduğu belirtildi.

"BİR DİZİ İNSAN HATASI"

Donanma Komutanı Tuğamiral Garin Golding, geminin batışıyla ilgili olarak yapılan incelemeler sonucunda yaptığı açıklamada, "Karaya oturmanın doğrudan sebebini, geminin otomatik pilotunun olması gereken zamanda devre dışı bırakılmadığı anlamına gelen bir dizi insan hatası olarak belirledik." dedi.