Savaş hemşireleri, 80 yıl sonra onurlandırılmak istiyor

İkinci Dünya Savaşı'nın bitişinin üzerinden 80 yıl geçti. ABD'de emekli askeri hemşirelerden oluşan bir grup, Kongre’nin en yüksek sivil nişanlarından biri olan “Kongre Altın Madalyası”nın İkinci Dünya Savaşı’nda görev yapan tüm hemşirelere verilmesi için kampanya başlattı.

Benzer bir madalya, daha önce “Rosie the Riveters” olarak bilinen kadın işçilere ve kadın savaş pilotlarına verilmişti.

Bugün hayatta kalan hemşirelerin sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Aralarında 107 yaşındaki Elsie Chin Yuen Seetoo da var. ABD Ordusu Hemşire Birliği’ne katılan ilk Çin kökenli Amerikalı. Zaman, bu öncü kadınları onurlandırmak için hızla tükeniyor.

Demokrat Senatör Tammy Baldwin ve Cumhuriyetçi Temsilci Elise Stefanik, madalya için ortak yasa teklifi hazırladı. Ancak yasa, iki mecliste de üçte iki çoğunluk gerektiriyor ve şu anda yalnızca birkaç destekçiye sahip.

KURŞUN YAĞMURU ALTINDA HAYAT KURTARANLAR

Savaş öncesi ordu bünyesinde yalnızca 600 kara ve bin 700 deniz hemşiresi bulunuyordu. Savaşın sonunda bu sayı 59 bin ve 14 bin oldu.

Yasa tasarısında, kahramanlık örnekleri yer alıyor:

- 1942’de Kuzey Afrika çıkarmasına katılan 60 hemşire, silahsız şekilde düşman ateşi altında sahile çıktı, terk edilmiş bir sivil hastaneyi karargaha çevirdi.

- Cephede tedavi gören askerlerin sadece yüzde 4’ü yaralarından veya hastalıktan öldü. Bu başarı büyük ölçüde hemşirelerin eseri.

Emekli Albay Edward Yackel, “Eğer onlar olmasaydı, bugünkü savaşlarda kullandığımız tıbbi bilgi birikimine sahip olamazdık.” diyor.

Bazı hemşireler üç yıl boyunca savaş esiri olarak kaldı. 1942’de Filipinler’de yaklaşık 80 hemşire Japonya’ya teslim olan Amerikan birlikleriyle birlikte esir düştü. Açlık, hastalık ve korkuya rağmen görevlerini sürdürdüler.