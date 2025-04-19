Savaş karşıtı 19 yaşındaki Rus aktivist Darya Kozyreva'ya hapis cezası
Rusya'nın St. Petersburg şehrinde yaşayan 19 yaşındaki savaş karşıtı aktivist Darya Kozyreva hakim karşısına çıktı. Rus ordusunu itibarsızlaştırmak suçuyla yargılanan aktivist, 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Rusya-Ukrayna savaşını şiirleri, duvara yazdığı sloganlar ile protesto etmişti. 19 yaşındaki savaş karşıtı aktivist Darya Kozyreva, 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Darya Kozyreva, insan hakları örgütlerinin raporlarına göre, Rusya'da savaş karşıtı tutumu nedeniyle hapis cezasıyla karşı karşıya olan 234 kişiden biri.
19 yaşındaki Kozyreva, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını 17 yaşından bu yana protesto ediyor.
St. Petersburg'da yaşayan aktivist, zaman zaman internet paylaşımları, zaman zaman da duvarlara yazdığı sloganlar ile dikkatleri üzerine çekmiş, bu nedenle öğrencisi olduğu tıp fakültesinden ihraç edilmişti.
6 YIL HAPİS İSTEMİYLE HAKİM KARŞISINA ÇIKTI
Son olarak savcılık, Rus ordusunu itibarsızlaştırdığı iddiasıyla Darya Kozyreva hakkında suç duyurusunda bulundu.
Kozyreva, 6 yıl hapis istemiyle hakim karşısında çıktı. 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Sevenleri ve destekçileri ise beklenenden daha kısa çıkan hapis kararını sevinçle karşıladı.
Eylemleri nedeniyle daha önce 1 yıl kadar tutuklu kalan genç aktivist, ev hapsi şartıyla serbest bırakılmıştı.
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