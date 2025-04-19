Savaş karşıtı 19 yaşındaki Rus aktivist Darya Kozyreva'ya hapis cezası

Rusya-Ukrayna savaşını şiirleri, duvara yazdığı sloganlar ile protesto etmişti. 19 yaşındaki savaş karşıtı aktivist Darya Kozyreva, 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Darya Kozyreva, insan hakları örgütlerinin raporlarına göre, Rusya'da savaş karşıtı tutumu nedeniyle hapis cezasıyla karşı karşıya olan 234 kişiden biri.



19 yaşındaki Kozyreva, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını 17 yaşından bu yana protesto ediyor.



St. Petersburg'da yaşayan aktivist, zaman zaman internet paylaşımları, zaman zaman da duvarlara yazdığı sloganlar ile dikkatleri üzerine çekmiş, bu nedenle öğrencisi olduğu tıp fakültesinden ihraç edilmişti.