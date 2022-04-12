Savaş karşıtı Rus muhalif politikacı Kara-Murza gözaltına alındı

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı saldırıların ardından ülkede savaş karşıtı protestolar sürerken, birçok gösterici gözaltına alınmaya devam ediliyor. Son olarak Muhalif politikacı ve gazeteci Vladimir Kara-Murza, Rus istihbaratı tarafından Moskova’da gözaltına alındı.



Kara-Murza’nın gözaltına alındığını duyuran Rus politikacı İlya Yaşin, gözaltı gerekçesinin neden kaynaklandığına dair henüz bilgi edinilemediğini aktardı.



Kara-Murza’nın, Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı saldırılar sonrasında sürgündeki Rus politikacılarla birlikte kurduğu Rusya Savaş Karşıtı Komitesi’nin çalışmaları nedeniyle gözaltına alındığı düşünülüyor.

SON OLARAK ABD BASININA KONUŞTU



Kara-Murza, son olarak sabah saatlerinde ABD Merkezli basın kuruluşu MSNBC televizyon kanalının yayınına katılmış, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Ukrayna operasyonları sırasında Rus kamuoyunu yanlış bilgilendirdiğini ifade etmişti. Yayın sırasında tehlike altında olduğunu ifade eden Kara-Murza, savaşa karşı olan duruşu hakkında “Olmam gereken nokta burası” demişti.

İKİ KEZ ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILMIŞTI



Kara-Murza, Mayıs 2015 ve Şubat 2017 tarihlerinde zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmış ve tedavisinin ardından taburcu olmuştu. Putin’e karşıtlığıyla bilinen Rus politikacı, öldürülen Rus politikacı Boris Nemtsov ve zehirlendikten sonra cezaevine gönderilen Rus muhalif lider Alexei Navalny’ye verdiği desteklerle tanınıyor.