Savaş karşıtlığı suç oldu: Rus doktor 5 yıl hapis cezası aldı

sya'da Nadezhda Buyanova isimli bir çocuk doktoru, Rus ordusuyla ilgili yanlış bilgi yayma suçlamasıyla beş buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Buyanova'yı hastalarından birinin annesi şikayet etti.



İddiaya göre hastasının babası Ukrayna'da savaşırken ölen bir Rus askeriydi ve doktor çocuğa babasının Kiev birlikleri için meşru bir hedef olduğunu söyledi. Buyanova bu tür yorumlarda bulunduğunu reddediyor.



Hastanın annesi, muayene sırasında Buyanova'nın Ukrayna'daki savaş için Moskova'yı suçladığını ileri sürdü.



Buyanova savunmasında, savcıların elinde konuşulanlara ilişkin herhangi bir kayıt bulunmadığı için konuşmanın gerçekleştiğine dair yeterli kanıt olmadığını belirtti.

"BUNU ANCAK BİR CANAVAR YAPABİLİR"



Buyanova mahkemede gözyaşları içinde yaptığı konuşmasında beraatini istedi ve suçlamaları "acı verici" olarak tanımladı.



Buyanova'nın "Bir doktor, özellikle de bir çocuk doktoru, bir çocuğa, annesine zarar vermeyi isteyemez ya da çocuğun ruhunu travmatize edemez. Bunu ve onlara söylediğim iddia edilen sözleri ancak bir canavar yapabilir." dediği aktarıldı.



Buyanova'nın davası ulusal çapta dikkat çekti ve 6 bin 500'den fazla kişi özgürlüğünü talep eden bir çevrim içi dilekçe imzaladı.

