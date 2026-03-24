"Savaş Kızıldeniz'e sıçrıyor" endişesi. Enerji krizi yerine kıtlık krizi mi?

“PETROL ALTYAPISINI AYAKLANDIRMAK 1 YIL SÜREBİLİR”

Enerji Uzmanı Dr. Zeynep Elif Yıldızel, “Savaşın bu hali artık bütün dünya ülkelerini etkileyecek noktaya geldi. Gündemde çok sıkıntılı bir şey söz konusu, İran ‘petrolü 200 dolara çıkaracağız’ demişti. Eğer bu petrol altyapısını bombalamaya devam edilirse, savaş bitti petrol altyapısını tekrar ayaklandıralım desek bile 8 ay 1 yıl sürecek" dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri ise, Umman Körfezi kıyısındaki Fuceyra Limanı'ndan sevkiyat yapabiliyor. Hattın kapasitesi günlük 700 bin varil. Fuceyra Limanı, Yanbu'dan çok daha önce saldırıya uğradı. Limanda faaliyetler yavaşladı.

Akademisyen Dr. Beyhan İncekara, “Tedarik zincirlerini de konuşmamız gerekecek. Hürmüz'ü konuştuk Ümit Burnu'nu konuştuk. Rotalar uzuyor maliyetler yükseliyor. Küresel enflasyonu tetiklemesi açısından endişe oluşturuyor. Enerji altyapılarına ilişkin durumlar bu riski büyüttü.” diye konuştu.



KERKÜK-CEYHAN'IN ALTERNATİF OLMASI ZOR

Irak'ın alternatif rotası ise Türkiye'den geçiyor. Irak'ın günlük petrol üretimi savaş öncesinde 4,4 milyon varildi. Hürmüz Boğazı'nın kapanması sonrası üretimleri günlük 1 buçuk milyon varile geriledi. O da yalnızca iç tüketimi karşılayabilir.



Endişe artınca, ülke içinde birlik sağlandı ve Kerkük-Ceyhan boru hattında vanalar tekrar açıldı. Hat üzerinden günlük 250 bin varil petrol taşınabiliyor. Uzmanlara göre, miktar göz önünde bulundurulduğunda, hattın Hürmüz'e alternatif olma şansı yok.