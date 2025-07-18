Savaş oyuna dönüştü: Ukrayna ordusunda "öldür-kazan" dönemi

Ukrayna, Rusya’nın sayıca üstün ordusuna karşı yürüttüğü savaşta bir kez daha teknolojik yaratıcılığıyla öne çıkıyor.



Kiev yönetimi, cephede görev yapan birlikleri hem verimlilik hem motivasyon açısından desteklemek için savaşın adeta "oyunlaştırıldığı" bir sisteme geçti: "Drone Ordusu: Bonus" ya da kamuoyunda bilinen adıyla e-puan programı.



Sistem, birliklerin her öldürdüğü Rus askeri ya da imha ettiği askeri teçhizat için puan kazanmasına dayanıyor.



Bu puanlar daha sonra çeşitli askeri teçhizatların alımında kullanılıyor. Yetkililer, bu uygulamayı “savaşın matematiği” olarak tanımlıyor.



ÖLDÜRMENİN DEĞERİ 6 PUAN



Başlangıçta bir Rus askerini öldürmek 2 puan kazandırıyordu; şimdi bu sayı 6’ya çıkarılmış durumda.



Rusya'nın son dönemde küçük gruplar ve motosikletli birliklerle saldırı düzenlemesi, bireysel askerlerin önemini artırdı.



Bakanlık verilerine göre e-puan sistemine savaşan birliklerin yüzde 90’ından fazlası katılıyor. Sistem sadece askeri değil, psikolojik bir araç olarak da kullanılıyor. “Puan değerlerini değiştirdiğimizde motivasyonun nasıl değiştiğini anında görebiliyoruz” diyen yetkililer, bu sayede cephedeki morallerin de yönetildiğini söylüyor.



PUAN BİRİKTİRİP ASKERİ EKİPMAN ALIYORLAR



Toplanan puanlar yalnızca istatistik olarak kalmıyor. Askerler bu puanları “Brave 1 Market” adlı çevrimiçi bir platformda kullanarak, drone’lardan zırhlı parçalara kadar bin 600’den fazla ürün arasından ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Ürünler doğrudan üreticiden alınıyor, ödemeyi Savunma Bakanlığı üstleniyor.



Bu sistem, klasik askeri tedarik süreçlerinin yanında daha hızlı ve etkili bir alternatif sunmayı hedefliyor.



Özellikle ön saflarda görev yapan birlikler için drone, ilaç ve hatta yaralıları tahliye etmek için kullanılan insansız kara araçlarına erişim kolaylaşmış durumda.



ESİR ALINAN ASKER DAHA DEĞERLİ



Kiev'de ismi açıklanmayan bir binada görev yapan görüntü analiz ekibi ise her gün binlerce drone kaydını inceliyor.



“Vurulan” ve “imha edilen” şeklinde iki ayrı kategori üzerinden puan veriliyor. Dikkat çekici olan detaylardan biri de, canlı yakalanan Rus askerlerinin öldürülenlerden daha fazla puan getirmesi. Zira esirlerin, esir değişimleri gibi müzakerelerde önemli rolü olabiliyor.

