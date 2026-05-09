Savaş petrol sızıntısına neden oldu mu?

İran ’ın ana petrol ihracat terminali olan Hark Adası yakınlarında, 6-8 Mayıs tarihleri arasında Avrupa Copernicus Sentinel uyduları tarafından petrol sızıntıları tespit edildi.

Hark Adası'nın batı ve güneybatısında Körfez sularına yayılan şüpheli sızıntıların, Perşembe günü itibarıyla 52 kilometrekareden fazla bir alanı kapladığı belirlendi.

Görsel analizlerde, 18 Nisan tarihli uydu görüntüleri ile 6 Mayıs sonrası çekilen veriler karşılaştırıldığında, şüpheli maddelerin deniz yüzeyinde yayıldığı saptandı. Petrol sızıntılarını izleyen Orbital EOS ve Çatışma ve Çevre Gözlemevi, kirliliğin orijinal kaynağının henüz netlik kazanmadığını ve atığın güneye doğru sürüklendiğini bildirdi.

Sivil toplum kuruluşu CEOBS ayrıca, kaynağı belirsiz olan bu durumun uygun şekilde ele alınma ihtimalinin düşük olduğunu ifade etti.