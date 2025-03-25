Savaş planları ifşa oldu: ABD'li bakanlar grup sohbetine yanlışlıkla gazeteciyi ekledi

The Atlantic dergisinin Pazartesi günü yayımladığı habere göre, Savunma Bakanı Pete Hegseth de dahil olmak üzere üst düzey ABD’li yetkililerin Yemen’e saldırı planını konuştukları Signal grubuna ‘yanlışlıkla’ The Atlantic'in genel yayın yönetmeni Jeffrey Goldberg’in de dahil edildiği öğrenildi.



Dergiye göre, paylaşılan mesajlar "yaklaşan saldırıların operasyonel ayrıntılarını, hedefleri, ABD'nin kullanacağı silahları ve saldırıların sıralamasını içeriyordu." Goldberg’in saldırıya ilişkin bilgileri almasının üzerinden sadece iki saat geçtikten sonra, ABD Yemen’deki Husi hedeflerine yönelik bir dizi hava saldırısı başlattı.



Goldberg, haberi ‘Trump yönetimi, savaş planlarını yanlışlıkla bana mesaj attı’ başlığıyla duyurdu.



ABD Merkazi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı John Ratcliffe, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz’ın da bulunduğu Signal grubunda, Beyaz Saray yetkilileri Yemen saldırısının gerekçeleri, siyasi sonuçları ve kamuoyuna nasıl anlatılması gerektiği konusunda görüş alışverişinde bulundular.

“KAMUOYUNUN ANLAMAMA TEHLİKESİ VAR”

Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Husilere karşı askeri operasyonun asıl amacının güçlü bir mesaj vermek olduğunu belirterek, "ABD ticaretinin yüzde 3'ü, Avrupa ticaretinin ise yüzde 40'ı Süveyş'ten geçiyor. Kamuoyunun Husiler meselesini anlamama tehlikesi var. Asıl gerekçemiz güçlü bir mesaj vermek," dedi.

“MESELEYİ ANLATMAK HER TÜRLÜ ZOR OLACAK”

Savunma Bakanı Pete Hegseth ise kamuoyuna operasyonu anlatmanın zor olacağını ifade ederek, şu açıklamalarda bulundu:



"Bence kamuoyuna meseleyi anlatmak her türlü zor olacak. Şu retorikten ilerlemeliyiz: Biden beceremedi, İran fonladı. Şu anda başka tehlikeler de var. Birincisi, operasyon sızabilir ve kararsız görünebiliriz. İkincisi, İsrail bizden önce harekete geçer ya da Gazze ateşkesi biter."

“AVRUPALILARI KURTARMAKTAN SIKILDIM”

Vance ise, operasyonun yapılmasını destekleyerek, "Yapalım diyorsanız hadi o zaman. Sadece bu Avrupalıları kurtarmaktan sıkıldım artık," ifadesini kullandı. Hegseth de benzer şekilde Avrupa'ya yönelik eleştirilerini dile getirerek, "Ben de bıktım, Avrupa'nın durumu utanç verici. Ancak bunu bizden başka yapabilecek dünya üzerinde kimse de yok. Yakın bile değiller" dedi.

“BUNUN KARŞILIĞI OLMALI”

Beyaz Saray Genel Sekreter Yardımcısı Stephen Miller ise operasyonun ekonomik boyutuna dikkat çekerek, "Başkan bu konuda net. Yeşil ışığı yaktı. Ancak Mısır ve Avrupa'dan karşılığında ne istediğimizi belirlememiz gerekiyor. Tabii bunu nasıl dayatacağımız da önemli. Avrupa yanaşmazsa sonra ne olacak? Eğer ABD büyük bedel ödeyerek serbest deniz dolaşımını tekrar sağlıyorsa bunun ekonomik bir karşılığı olmalı," dedi.



Hegseth de bu yoruma katıldığını belirtti.

“İYİ BAŞLADIK”

ABD'nin Yemen'deki Husi hedeflerine yönelik hava saldırıları başladıktan sonra, Trump kabinesindeki yetkililer arasında operasyonun başarıyla başlamasını kutlayan mesajlar dikkat çekti. CIA Başkanı John Ratcliffe, "İyi başladık," diyerek operasyonun ilk aşamalarından memnuniyetini dile getirdi.



Saldırı planlarının yanlışlıkla bir gazeteciye gönderilmesi, Pentagon’un gizli bilgilerin sızdırılmasını önlemeye yönelik sıkı önlemler aldığı bir dönemde yaşandı. Savunma Bakanı Hegseth’in ofisi kısa süre önce hassas bilgilerin sızdırılmasını engellemek amacıyla yeni bir önlem paketi duyurmuştu. Bu önlemler arasında, gazetecilere bilgi sızdıran yetkilileri tespit etmek için savunma personeline yalan makinesi testi uygulanması ihtimali de bulunuyor.

ULUSAL GÜVENLİK KONSEYİ: “ARAŞTIRIYORUZ”

Ulusal Güvenlik Konseyi, bir gazetecinin telefon numarasının Signal adlı uygulamadaki grup sohbetine nasıl eklendiğini araştırdıklarını açıkladı. Devlet yetkilileri organizasyonel yazışmalar için Signal uygulamasını kullanıyor olsa da, bu platform sınıflandırılmamış olduğu için saldırıya uğrayabilir.



Beyaz Saray, sızdırılan mesajların içeriğinin gizli olup olmadığını açıklamazken, genellikle askeri operasyonlara ilişkin bilgilerin güvenlik gerekçesiyle korunması gerektiğini vurguladı.

TRUMP: “BİLMİYORUM”

Öte yandan, Başkan Donald Trump ise, üst düzey yetkililerinin yanlışlıkla bir gazeteciye savaş planlarını göndermesi hakkında "hiçbir şey bilmediğini" söyledi.





