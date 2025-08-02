Savaş sığınağı restorana dönüştü: Önce bombalardan korudu şimdi sıcaktan

Çin ’in güneybatısında yer alan Chongqing kentinde yaz ayları oldukça sıcak geçiyor. Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği kentte, sıcaktan bunalan Çinliler sıra dışı bir mekana akın ediyor: Bir zamanların bomba sığınağı, artık serinliğiyle ünlü bir restoran. İkinci Dünya Savaşı döneminde hava saldırılarına karşı inşa edilen ve yerin altına uzanan sığınak, günümüzde müşterilerine dört mevsim boyunca 25 derecelik sabit sıcaklıkta hizmet veriyor. Serinliğiyle dikkat çeken restoran, yerin altındaki uzun bir tünelin içine kurulu.

520 METRE UZUNLUĞUNDA 280 MASALI RESTORAN



Restorana gelenler, içeri adım attıkları anda dışarıdaki sıcak havadan tamamen koptuklarını söylüyor. Bir müşteri, “Dışarısı oldukça sıcak ama hava saldırısı sığınağında serin. Burada yemek yerken hiçbir şekilde sıcaklık hissetmiyorum. Aksine, ferahladığımı hissediyorum.” dedi.



520 metre uzunluğundaki sığınağın içine kurulan restoranda 280 masa bulunuyor. Yoğun ilgi gören bu özgün mekan, hem tarihi geçmişi hem de doğal serinliğiyle dikkat çekiyor.



Yetkililer, Chongqing’te benzer yüzlerce bomba sığınağı bulunduğunu belirtiyor. Bu yapılar zamanla farklı amaçlarla kullanılmaya başlansa da, bazıları hala kent sakinlerine farklı şekillerde hizmet etmeye devam ediyor.