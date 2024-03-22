Savaş sivilleri vurmaya devam ediyor: Ukrayna'da 2, Rusya'da 1 kişi hayatını kaybetti

Kiev'in saldırılarını arttırdığı Ukrayna sınırındaki bölgenin valisi, Rusya'nın Belgorod kentinde düzenlenen saldırıda bir kadının hayatını kaybettiğini ve yaralıların olduğunu duyurdu.



Vali Vyacheslav Gladkov, "Yeni bir saldırı daha. Maalesef bir kişi öldü" derken üç sağlık merkezinin ve birkaç evin hasar gördüğünü söyledi.



Rusya Savunma Bakanlığı da Ukrayna'dan Belgorod'a ateşlenen sekiz roketin Vampir roketatarlarla düşürüldüğünü açıkladı.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın sınır bölgelerine yapılan saldırılar ve istilalar için "intikam" sözü vermişti.



Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'ya gece boyunca düzenlediği geniş çaplı saldırıda 60'tan fazla Şahed insansız hava aracı ve yaklaşık 90 füze ateşlediğini söyledi.

Saldırılarda en az 2 kişi hayatını kaybetti.



Zelenski, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, "Dünya Rus teröristlerin hedeflerini olabildiğince açık bir şekilde görüyor: Enerji santralleri ve enerji tedarik hatları, bir hidroelektrik barajı, sıradan konutlar, hatta bir troleybüs" ifadelerini kullandı.

