'Savaş uçağı turu' kazanan yaşlı adam yanlışlıkla koltuğunu fırlattı

Olay, Fransa’nın Saint-Dizier bölgesindeki Saint-Dizier 113 Hava Üssü’nde meydana geldi. Fransız savunma firmasında çalışan 64 yaşındaki bir kişiye ‘savaş uçağı turu’ hediye edildi. Pilotla birlikte hazırlıkları tamamlanan yaşlı adam, Dassault Rafale tipi savaş uçağına binerek uçuşa başladı. Henüz yerden 400 metre yüksekteyken ve 500 kilometre hızla giderken yoğun stres yaşayan ve negatif G kuvvetine maruz kalan 64 yaşındaki adam, yanlışlıkla fırlatma koltuğunun kolunu çekti ve uçaktan atladı.

ÖLÜMDEN DÖNDÜ, KAZAYI UFAK SIYRIKLARLA ATLATTI



Devlet Havacılık Güvenliği Fransız Soruşturma Bürosu’nun (BEA-E) yayınladığı rapora göre, bu sıra dışı kaza ihmaller zinciri sonunda geldi. Rapora göre, 64 yaşındaki yolcu uçuştan dört saat önce bir doktor tarafından muayene edildi. Negatif G kuvvetine maruz kalmaması koşuluyla, uçuşa katılmaya uygun olduğu ilan edildi ancak bu bilgi uçağın pilotu ile paylaşılmadı.

Öte yandan yaşlı adamın, kokpite girdiğinde zaten gergin olduğu ve kalp atış hızının dakikada 136 ile 142 atım arasında olduğu ifade edildi. Yaşlı adamın paraşütle inişi sırasında kaskını ve oksijen maskesini de düşürdüğü, ancak kazayı hafif yaralı atlattığı bildirildi.