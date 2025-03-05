Savaş uçağının kayıp enkazı bulundu: 2 pilot öldü

Tatbikat sırasında kaybolan Filipinler Hava Kuvvetleri'ne ait FA-50 tipi savaş uçağının enkazına ulaşıldığı ve uçaktaki 2 pilotun yaşamını yitirdiği duyuruldu.



Kurtarma ekiplerinin, savaş uçağının enkazını ve iki pilotunun cenazelerini güneydeki dağlık bölgede buldukları açıklandı.



Askeri yetkililer, FA-50 tipi savaş uçağının, güney Bukidnon eyaletindeki hedef bölgeye ulaşmadan hava kuvvetlerinin diğer uçağıyla iletişimi kaybettiğini bildirdi. Diğer uçağın ise Cebu eyaletinin merkezindeki hava üssüne güvenli şekilde döndüğü belirtildi.