Savaş uçağının kayıp enkazı bulundu: 2 pilot öldü
Filipinler Hava Kuvvetlerine ait FA-50 tipi savaş uçağı, tatbikat esnasında kayıplara karışmıştı. Savaş uçağının enkazına ulaşıldığı ve uçaktaki 2 pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.
Tatbikat sırasında kaybolan Filipinler Hava Kuvvetleri'ne ait FA-50 tipi savaş uçağının enkazına ulaşıldığı ve uçaktaki 2 pilotun yaşamını yitirdiği duyuruldu.
Kurtarma ekiplerinin, savaş uçağının enkazını ve iki pilotunun cenazelerini güneydeki dağlık bölgede buldukları açıklandı.
Askeri yetkililer, FA-50 tipi savaş uçağının, güney Bukidnon eyaletindeki hedef bölgeye ulaşmadan hava kuvvetlerinin diğer uçağıyla iletişimi kaybettiğini bildirdi. Diğer uçağın ise Cebu eyaletinin merkezindeki hava üssüne güvenli şekilde döndüğü belirtildi.
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