imsakiye

Savaş uçağının kayıp enkazı bulundu: 2 pilot öldü

Filipinler Hava Kuvvetlerine ait FA-50 tipi savaş uçağı, tatbikat esnasında kayıplara karışmıştı. Savaş uçağının enkazına ulaşıldığı ve uçaktaki 2 pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.

Savaş uçağının kayıp enkazı bulundu: 2 pilot öldü

Tatbikat sırasında kaybolan Hava Kuvvetleri'ne ait FA-50 tipi savaş uçağının enkazına ulaşıldığı ve uçaktaki 2 pilotun yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Kurtarma ekiplerinin, savaş uçağının enkazını ve iki pilotunun cenazelerini güneydeki dağlık bölgede buldukları açıklandı.

Askeri yetkililer, FA-50 tipi savaş uçağının, güney Bukidnon eyaletindeki hedef bölgeye ulaşmadan hava kuvvetlerinin diğer uçağıyla iletişimi kaybettiğini bildirdi. Diğer uçağın ise Cebu eyaletinin merkezindeki hava üssüne güvenli şekilde döndüğü belirtildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...