Savaş, uçak sigorta ücretlerini vurdu, primler 10 katına çıktı

Normal şartlarda 5 bin ile 10 bin dolar olan sigorta primlerinin “savaş riski” nedeniyle 50 bin dolara çıktığı ifade edildi. Bölgeyi terk eden ya da halen kısa süreli gidiş geliş yapan özellikle zengin kişilerin kullandığı özel jetler bölgedeki hava trafiğinde ciddi bir mali yük oluşturuyor.

Savaşın ilk günlerindeki yoğun uçuş iptallerinin ardından Emirates gibi ticari havayollarının seferlerine yeniden başlamasıyla talep bir miktar azalsa da, hava sahasındaki kısıtlamalar ve risk faktörleri nedeniyle kiralama ücretleri yüksek seviyelerini koruyor.

Sigorta bedelleri uçağın tipi, değeri ve yerdeki kalış süresine göre değişirken, operatörler maliyetleri düşürmek amacıyla bölge dışındaki noktalarda yakıt ikmali yaparak Körfez topraklarında geçirilen süreyi en aza indirmeye çalışıyor. 2020 model Global 6000 gibi yüksek değerli uçaklar için sigorta primleri en üst seviyeye çıkarken, bu durum uçağın saatlik operasyon ücretlerini 13 bin dolardan 26 bin dolara yükseltiyor. Ayrıca petrol fiyatlarının varil başına 115 dolara ulaşmasıyla birlikte artan jet yakıtı giderleri de fiyatları yukarı çeken bir diğer ana faktör olarak öne çıkıyor. Bazı operatörlerin uçuş tamamlandıktan sonra değişen yakıt fiyatları için zengin yolcularına ek faturalar kestiği bildiriliyor.

Çatışmaların başladığı 28 Şubat'tan bu yana Dubai Havalimanı’nın yaklaşık bir milyon yolcu tarafından kullanıldığı tahmin edilirken, Muskat ve Dammam gibi noktalarda özel jetler bir dönem bölgeden ayrılmanın tek yolu haline gelerek fiyatların üç katına çıkmasına neden oldu. Bölgeden ayrılmak isteyenlerin büyük kısmının tahliyesini tamamlamasıyla birlikte British Airways gibi şirketler günlük tahliye uçuşlarını sonlandırırken, genel kiralama fiyatları savaşın ilk günlerine göre bir miktar geriledi. Ancak operatörler, kısıtlı hava sahası ve yüksek sigorta maliyetleri devam ettiği sürece uçuş bedellerinin normalin çok üzerinde kalmaya devam edeceğini vurguluyor.