Savaş ve veri krizi OPEC'in hesaplarını bozdu. Rapor kasıma kaldı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC ) ile Rusya liderliğindeki müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+, 2027 yılı üretim kotalarını belirlemek üzere yürüttüğü kapasite incelemesini erteledi.

Reuters ajansına konuşan kaynaklar, ABD ve İsrail'in İran'a açtığı savaşın bölge genelindeki kapasite artırma projelerini aksattığını, bunun da gelecekteki üretim potansiyeline ilişkin tahminleri belirsizliğe sürüklediğini aktardı.

OPEC+, 2027 kotalarını kararlaştırmadan önce tüm üyeleri kapsayan azami sürdürülebilir üretim kapasitesi değerlendirmesini 2025 yılı sonunda talep etmiş ve sürecin bu geçtiğimiz ayın sonunda tamamlanmasını öngörmüştü.

Kaynaklar, takvimin sarktığını ve incelemenin kasım ayı ortasına kadar tamamlanmasının beklendiğini kaydetti.

Örgüt, haziran ayındaki son geniş katılımlı toplantısında, üye ülkelerin azami sürdürülebilir üretim kapasitesi değerlendirmesinin tamamlanmasının ve 2027 yılı üretim referans seviyeleri için baz alınmasının önemini teyit etmişti.

RAPOR KASIM ORTASINA ERTELENDİ

Diğer yandan ABD merkezli petrol danışmanlık şirketi DeGolyer and MacNaughton, ABD yaptırımları altındaki Rusya, İran ve Venezuela dışındaki OPEC+ üyeleri için kapasite tahminleri üzerinde çalışıyor.

Kaynaklardan biri, şirketin hazırladığı raporu kasım ayı ortasına kadar OPEC'e sunmayacağını söyledi.

Yeni takvim, OPEC+ grubunun bulguları kasım ayı sonundaki geniş katılımlı toplantısında ele almasına imkan tanıyor.

Ortadoğu'daki çatışmalar bazı OPEC+ ülkelerinde üretim kapasitesini artırması planlanan projeleri geciktirirken üreticilerin çıkarabileceği petrol miktarına ilişkin hesaplamaları da zorlaştırıyor.

Kaynaklar, ülke adı vermeksizin bazı üyelerin inceleme için gerekli verileri henüz teslim etmediğini bildirdi.

Söz konusu belirsizlik, üretim kapasitesi tahminlerinin her bir üyenin petrol üretim tavanını doğrudan etkileyecek olması sebebiyle OPEC+ içinde hassasiyet yaratıyor.