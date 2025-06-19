Savaş yedinci gününde: İran'dan İsrail'e yeni saldırı dalgası
İran'dan İsrail'e doğru fırlatılan füzeler sebebiyle pek çok bölgede sirenler çaldı. İsrail basını, son saldırı dalgasından en az dört noktanın etkilendiğini aktardı.
İsrail’in 13 Haziran'da başlattığı "Yükselen Aslan" saldırısı ve İran'ın "Gerçek Vaat" ismini verdiği misilleme saldırısıyla başlayan savaş yedinci gününde devam ediyor.
İsrail'in saldırılarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin de aralarında olduğu en az 224 kişi öldü.
İran ise insansız hava araçlarının (İHA) yanı sıra yüzlerce balistik ve hipersonik füze fırlattığı misillemesinde ise Tel Aviv, Kudüs ve Hayfa'yı hedef aldı.
İsrail'in hava savunma sistemi "Demir Kubbe"yi aşan füzeler nedeniyle İsrail'de en az 24 kişi hayatını kaybetti.
Karşılıklı saldırılar yedinci günde de devam ediyor.
07.40 - İSRAİL: İRAN, ÜLKENİN GÜNEYİNDE HASTANEYİ VURDU
İsrail'in Haaretz gazetesi, İsrail'in güneyindeki bir hastanenin İran füzesi tarafından vurulduğunu aktardı.
Öte yandan, İsrail ordusu, halka sığınaklardan çıkabileceklerini bildirdi.
İsrail ordu yetkilisi, pek çok İran füzesinin sivil alanları vurduğunu, bunların arasında ülkenin güneyindeki bir hastanenin de olduğunu söyledi.
Yerel basına yansıyan haberlerde, İran'ın füze saldırısının ardından İsrail'in iç bölgeleri ve güneyinde hasar ve yaralanmaların olduğunu bildirdi.
İsrail acil durum servisleri de İran'ın fırlattığı füzelerin Tel Aviv'deki pek çok binaya isabet ettiğini aktardı.
07.35 - İRAN: İSRAİL, ARAK NÜKLEER TESİSİNE YAKIN BİR BÖLGEYİ HEDEF ALDI, RADYASYON RİSKİ YOK
07.30 - TEL AVİV VE KUDÜS'TE ŞİDDETLİ PATLAMA SESLERİ
İsrail-İran savaşı yedinci gününde devam ederken, İsrail'in Tel Aviv kenti ve Kudüs'te şiddetli patlamaların duyulduğu bilgisi verildi.
İran'ın Fars haber ajansı, İsrail'e doğru yeni bir füze dalgasının başlatıldığını aktardı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyinde sirenlerin çaldığı belirtildi. Telegram üzerinden açıklama yapan ordu, "Kısa bir süre önce İran'dan İsrail'e doğru füzelerin fırlatıldığının tespit edilmesinin ardından İsrail'n pek çok bölgesinde sirenler çaldı" ifadelerini kullandı.
İsrail basınına yansıyan haberlerde de İsrail'deki en az dört noktanın İran'ın son düzenlediği füze saldırılarından etkilendiği belirtildi.
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