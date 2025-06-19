Savaş yedinci gününde: İran'dan İsrail'e yeni saldırı dalgası

İsrail'in Haaretz gazetesi, İsrail'in güneyindeki bir hastanenin İran füzesi tarafından vurulduğunu aktardı.

Öte yandan, İsrail ordusu, halka sığınaklardan çıkabileceklerini bildirdi.

İsrail ordu yetkilisi, pek çok İran füzesinin sivil alanları vurduğunu, bunların arasında ülkenin güneyindeki bir hastanenin de olduğunu söyledi.

Yerel basına yansıyan haberlerde, İran'ın füze saldırısının ardından İsrail'in iç bölgeleri ve güneyinde hasar ve yaralanmaların olduğunu bildirdi.

İsrail acil durum servisleri de İran'ın fırlattığı füzelerin Tel Aviv'deki pek çok binaya isabet ettiğini aktardı.