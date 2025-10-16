Savaşa hazırlık: Avrupa Birliği, "2030 Savunma Planı"nı duyurdu

AB Komisyonu’nun Teknolojik Egemenlik, Güvenlik ve Demokrasi Komiseri Henna Virkkunen, Brüksel’de yaptığı açıklamada, “2030’a hazır olmak istiyorsak, şimdi ve birlikte hareket etmeliyiz” dedi.



DÖRT AMİRAL GEMİSİ PROJE

Yol haritası, drone ve karşı-drone sistemleri, siber savunma, yapay zeka, füze ve mühimmat üretimi gibi Avrupa’nın uzun süredir yatırım yapmadığı alanlara odaklanıyor.

Virkkunen, Avrupa Konseyi’ne sunulacak dört ana girişimi şöyle sıraladı:



Avrupa Drone Savunma Girişimi,

Doğu Kanadı Gözetleme Sistemi (Eastern Flank Watch)

Avrupa Hava Kalkanı (European Air Shield)

Avrupa Uzay Kalkanı (European Space Shield)

Virkkunen, bu projelerin hem Avrupa’nın kara, hava, deniz, siber ve uzay alanlarındaki savunma kapasitesini güçlendireceğini hem de NATO’nun hedefleriyle uyumlu olacağını vurguladı.



2027'YE KADAR ASKERİ HAREKETLİLİK AĞI

Plan, 2027 yılına kadar askeri hareketliliği artıracak kapsamlı bir altyapı ağı oluşturmayı da hedefliyor. Bu kapsamda kara koridorları, limanlar ve havaalanlarının savunma amaçlı kullanımı için ortak prosedürler belirlenecek.



Virkkunen, “500’den fazla kritik askeri mobilite projesi tespit edildi, bunların hızlıca hayata geçirilmesi gerekiyor” açıklamasında bulundu.



"BARIŞI KORUMA PLANI"

AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ise planı “barışı koruma planı” olarak nitelendirdi. Kallas, “Rusya bugün AB’ye doğrudan saldırı kapasitesine sahip değil, ancak yıllar içinde yeniden hazırlık yapabilir. Ukrayna’daki savaş bitse bile tehlike ortadan kalkmayacak” ifadelerini kullandı.



Kallas ayrıca, “Hedefimiz, 2030’a kadar tüm mevcut açıkları kapatmak” diyerek Avrupa’nın güvenliğinin ancak kolektif bir çabayla sağlanabileceğini belirtti.