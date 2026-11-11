Savaşı bitirecek plan mı? ABD, Rusya ve Ukrayna görüşmelerinin ikinci günü

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi, şubat ayından bu yana Ukrayna ile Rusya arasında doğrudan gerçekleşen ilk barış müzakerelerine ev sahipliği yapıyor.

ABD 'nin arabuluculuğunda yürütülen üçlü temasların ikinci ve son gün oturumu başladı.

Müzakere masası öncesinde ABD'li ve Ukraynalı yetkililer, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, NATO ve Avrupa Komisyonu temsilcileriyle kapsamlı bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.

ABD'nin özel temsilcileri Steve Witkoff ile Jared Kushner'in de katıldığı bu ilk toplantıda, sahadaki pozisyonların karşılaştırıldığı ve adımların koordine edildiği bildirildi.

ABU DABİ'DE DİPLOMATİK KOORDİNASYON TRAFİĞİ

Ukrayna heyetine başkanlık eden Ukrayna Dış İstihbarat Servisi Başkanı Rüstem Umerov, müzakerelerin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirme çabaları çerçevesinde yürütüldüğünü açıkladı.

Umerov, müzakere heyetinde Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Kirilo Budanov, iktidardaki Halkın Hizmetkarı partisinin meclis grubu lideri David Arahamia, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Sergiy Kislitsya ile Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü (GUR) Başkan Yardımcısı Vadim Skibitski'nin yer aldığını bildirdi.

Ukrayna tarafı, müzakerelerdeki temel önceliklerini çatışmaların sona erdirilmesi, savaş sonrası güvenlik garantilerinin sağlanması, ekonomik toparlanma ve kalkınma ile insani adımlar olarak sıraladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise dün Danimarka'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ABD'li temsilciler Kushner ve Witkoff'tan gelen mesajlardan memnun olduğunu ifade etti.

Zelenskiy, diplomatik çözüm yolunda ilerleme işaretleri gördüğünü belirterek "Değişiklikler görüyorum. Duyduklarımdan çok memnunum" dedi.

Ukrayna lideri, müzakere sürecinde öncelik sıralamasının korunması gerektiğinin altını çizdi.

Zelenskiy, ilk adım olarak Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesini, ardından ülkesine somut güvenlik garantileri sağlanmasını ve son aşamada Avrupa ile dünya genelindeki güvenlik mimarisinin ele alınmasını istedi.

Avrupa için yeni bir güvenlik mimarisi kurmanın son derece güç olduğunu kaydeden Zelenskiy, Washington ile Moskova arasında bu başlıkta hangi belgelerin müzakere edildiğini henüz görmediklerini ve tarafların önceliklerinin netleşmediğini kaydetti.