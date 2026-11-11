Savaşı bitirecek plan mı? ABD, Rusya ve Ukrayna görüşmelerinin ikinci günü
11.11.2026 13:00
ABD arabuluculuğunda bir araya gelen Rusya ve Ukrayna heyetleri, şubat ayından bu yana ilk kez doğrudan masaya oturarak Abu Dabi'de iki günlük barış müzakerelerine başladı.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi, şubat ayından bu yana Ukrayna ile Rusya arasında doğrudan gerçekleşen ilk barış müzakerelerine ev sahipliği yapıyor.
ABD'nin arabuluculuğunda yürütülen üçlü temasların ikinci ve son gün oturumu başladı.
Müzakere masası öncesinde ABD'li ve Ukraynalı yetkililer, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, NATO ve Avrupa Komisyonu temsilcileriyle kapsamlı bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.
ABD'nin özel temsilcileri Steve Witkoff ile Jared Kushner'in de katıldığı bu ilk toplantıda, sahadaki pozisyonların karşılaştırıldığı ve adımların koordine edildiği bildirildi.
ABU DABİ'DE DİPLOMATİK KOORDİNASYON TRAFİĞİ
Ukrayna heyetine başkanlık eden Ukrayna Dış İstihbarat Servisi Başkanı Rüstem Umerov, müzakerelerin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirme çabaları çerçevesinde yürütüldüğünü açıkladı.
Umerov, müzakere heyetinde Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Kirilo Budanov, iktidardaki Halkın Hizmetkarı partisinin meclis grubu lideri David Arahamia, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Sergiy Kislitsya ile Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü (GUR) Başkan Yardımcısı Vadim Skibitski'nin yer aldığını bildirdi.
Ukrayna tarafı, müzakerelerdeki temel önceliklerini çatışmaların sona erdirilmesi, savaş sonrası güvenlik garantilerinin sağlanması, ekonomik toparlanma ve kalkınma ile insani adımlar olarak sıraladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise dün Danimarka'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ABD'li temsilciler Kushner ve Witkoff'tan gelen mesajlardan memnun olduğunu ifade etti.
Zelenskiy, diplomatik çözüm yolunda ilerleme işaretleri gördüğünü belirterek "Değişiklikler görüyorum. Duyduklarımdan çok memnunum" dedi.
Ukrayna lideri, müzakere sürecinde öncelik sıralamasının korunması gerektiğinin altını çizdi.
Zelenskiy, ilk adım olarak Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesini, ardından ülkesine somut güvenlik garantileri sağlanmasını ve son aşamada Avrupa ile dünya genelindeki güvenlik mimarisinin ele alınmasını istedi.
Avrupa için yeni bir güvenlik mimarisi kurmanın son derece güç olduğunu kaydeden Zelenskiy, Washington ile Moskova arasında bu başlıkta hangi belgelerin müzakere edildiğini henüz görmediklerini ve tarafların önceliklerinin netleşmediğini kaydetti.
WASHINGTON GÜVENLİK MİMARİSİNİ MÜZAKERE EDİYOR
Görüşmelerin dünkü ilk turunun ardından ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, temasları verimli olarak tanımlarken ayrıntı paylaşmaktan kaçındı.
ABD temsilcisi Jared Kushner, ilk gün temaslarını yapıcı ve cesaret verici şeklinde nitelendirdi.
Kushner, ABD yönetiminin egemen, güvenli ve müreffeh bir Ukrayna'nın yanı sıra Avrupa'da kalıcı barışı temin edecek güvenlik düzenlemeleri ve savaşın sonlandırılması için çalıştığını vurguladı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ise üçlü oturum öncesinde Avrupalı ortaklarla bir araya gelerek Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirme çabalarını ve kalıcı barış koşullarını ele aldıklarını bildirdi.
Witkoff, toplantıda Ukrayna'ya güçlü güvenlik garantileri sunulmasının tartışıldığını ve Avrupa-Atlantik güvenliğine olan bağlılığın teyit edildiğini aktardı.
Gelecekte yürürlüğe girecek düzenlemelerin Ukrayna'nın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve bağımsız karar alma hakkına bütünüyle saygı göstermesi gerektiğini belirten Witkoff, hedefin uygulanabilir bir güvenlik çerçevesi geliştirmek olduğunu kaydetti.
Witkoff ayrıca çatışmaların bitmesinin ardından mevcut Avrupa güvenlik kurumları ile anlaşmalarının geliştirilmesi yollarını aradıklarını, gerilimi önleme mekanizmalarını görüştüklerini ve güçlü NATO yapısının Avrupa-Atlantik ortak savunmasının temel taşı olmaya devam edeceğini vurguladı.
ABD Özel Temsilcisi, müzakerelerin ilerleyen evrelerinde Avrupalı ortakların da masada bulunacağı geniş kapsamlı ve çok taraflı bir yapıya geçmeyi amaçladıklarını bildirdi.
MOSKOVA MASAYA GENİŞ KADROYLA OTURDU
Rus devlet ajansı TASS, yaklaşık dört saat süren ilk gün oturumunda savaş sonrası bölgesel güvenlik sisteminin kurulmasına ilişkin başlıkların müzakere edildiğini duyurdu.
Müzakerelere katılan 11 kişilik Rus heyetine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlık ediyor.
Heyette Dışişleri Bakan Yardımcıları Mihail Galuzin ile Sergey Ryabkov yer alıyor.
Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Dairesi (GRU) Başkanı İgor Kostyukov ve Federal Güvenlik Servisi (FSB) Operasyonel Bilgi ve Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanı Aleksey Komkov da heyette görev yapıyor.
Rus heyetindeki askeri ve diplomatik uzman kadrosunda ise Genelkurmay Başkanlığı Ana Operasyon Dairesi Başkan Yardımcısı Yuriy Jigarlovskiy, Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Zorin, FSB Başkan Yardımcısı Dmitriy Minayev, Devlet Başkanlığı İnsani Devlet Politikası Dairesi Başkan Yardımcısı Yevgeniya Podobreyevskaya, Dışişleri Bakanlığı Bağımsız Devletler Topluluğu İkinci Dairesi Müdürü Aleksey Polişçyuk ile Silahların Yayılmasını Önleme ve Silahların Kontrolü Dairesi Başkanı Oleg Postnikov var.