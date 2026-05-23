Savaşı bitirmek için diplomasi mesaisi sürüyor

ABD ile İran arasındaki gergin ateşkeste anlaşma çabaları devam ediyor. İran basını, arabulucu Pakistan 'ın Genelkurmay Başkanı Asım Munir ile Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.

İran basınına göre uzun saatler süren görüşmede her iki taraf da gerginliğin daha fazla artmasının önlenmesi ve savaşı sona erdirmeyi amaçlayan diplomatik girişimler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İran'ın Tasnim haber ajansı, müzakere ekibine yakın bir kaynağa atıfta bulunarak, bazı konularda ilerleme kaydedildiğini ancak tüm ihtilaflı konular çözülene kadar bir anlaşmaya varılamayacağını açıkladı.

Diplomatik arayışlar sürerken İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Umman Dışişleri Bakanı Bedir bin Hamad el-Busaid ile telefonda görüştüğü açıklandı.