Savaşı bitirmek için diplomasi mesaisi sürüyor
23.05.2026 09:53
Pakistan'ın Genelkurmay Başkanı Asım Munir'i İran İçişleri Bakanı İskender Momeni karşılıyor
İran Savaşı'nı bitirmeye yönelik anlaşmanın sağlanması için arabulucu Pakistan heyeti, İranlı yetkililer ile Tahran'da görüşüyor.
ABD ile İran arasındaki gergin ateşkeste anlaşma çabaları devam ediyor. İran basını, arabulucu Pakistan'ın Genelkurmay Başkanı Asım Munir ile Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.
İran basınına göre uzun saatler süren görüşmede her iki taraf da gerginliğin daha fazla artmasının önlenmesi ve savaşı sona erdirmeyi amaçlayan diplomatik girişimler hakkında görüş alışverişinde bulundu.
İran'ın Tasnim haber ajansı, müzakere ekibine yakın bir kaynağa atıfta bulunarak, bazı konularda ilerleme kaydedildiğini ancak tüm ihtilaflı konular çözülene kadar bir anlaşmaya varılamayacağını açıkladı.
Diplomatik arayışlar sürerken İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Umman Dışişleri Bakanı Bedir bin Hamad el-Busaid ile telefonda görüştüğü açıklandı.
Hürmüz'de bekleyen gemiler
ABD: ANLAŞMAYA DOĞRU BAZI İLERLEMELER KAYDEDİLDİ
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptığı açıklamada İran ile bir anlaşmaya doğru bazı ilerlemeler kaydedildiğini ancak daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Rubio, "Bazı ilerlemeler kaydedildi. Bunu abartmam. Küçümsemem de. Daha yapılacak çok iş var. Henüz orada değiliz. Umarım oraya ulaşırız." dedi.
İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü iki taraf arasındaki farklılıkların derin ve önemli olduğunu belirtti.
Katar da, 6 haftalık kırılgan ateşkesin ardından taraflar arasındaki temel farklılıkları çözmeye çalışmak için ABD ile koordineli olarak çalışan bir müzakere ekibini İran başkentine gönderdi.
