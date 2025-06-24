Savaşın 12. günü: Trump "ateşkes için uzlaşmaya varıldı" dedi, İran saldırı başlattı
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve İran arasında "ateşkes" konusunda mutabakata varıldığını açıkladı. Trump, ateşkesin 6 saat içinde başlayacağını belirtti. Sabah saatlerinde İran'dan İsrail'e beş dalga halinde füze saldırısı düzenlendi.
ABD Başkanı Donald Trump, 13 Haziran'da İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan savaşın 12'nci gününün ilk saatlerinde iki taraf arasında ateşkes için anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Trump, İsrail ile İran arasında "tam ve eksiksiz ateşkes" sağlandığını ve "böylelikle savaşın sona ereceğini" bildirdi.
"TÜM DÜNYA TARAFINDAN SELAMLANACAK"
Trump, Truth Social hesabından "Herkese Tebrikler!" başlığı ile yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"İsrail ve İran arasında, yaklaşık 6 saat içinde (her iki taraf da şu anda yürütmekte oldukları son görevleri tamamladıktan sonra) başlayacak tam ve kesin bir ATEŞKES üzerinde tam mutabakata varılmıştır.
Bu ateşkes, 12 saat sürecek, ve bu sürenin sonunda savaş sona ermiş sayılacaktır!
Resmi olarak, ateşkesi ilk olarak İran başlatacak, 12. saatin sonunda İsrail de ateşkese katılacak ve 24. saatin sonunda, “12 GÜNLÜK SAVAŞ”IN RESMİ SONU, tüm dünya tarafından selamlanacaktır.
Her bir ateşkes sırasında karşı taraf barışçıl ve saygılı kalacaktır.
Her şeyin planlandığı gibi gitmesi - ki gidecektir - durumunda, bu savaşı sona erdirme iradesini gösteren İsrail ve İran’ı, sahip oldukları dirayet, cesaret ve zekâ için tebrik etmek istiyorum.
Bu, yıllar sürebilecek ve tüm Orta Doğu’yu yok edebilecek bir savaştı - ama öyle olmadı ve asla da olmayacak!"
Tanrı İsrail'i korusun, Tanrı İran'ı korusun, Tanrı Orta Doğu'yu korusun, Tanrı ABD'yi korusun ve Tanrı dünyayı korusun."
İRAN'DAN ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR
İranlı bir yetkili Trump'ın açıklamalarına ilişkin, henüz kendilerine iletilen bir teklif olmadığını belirtti.
Daha sonra açıklama yapan bir başka yetkili ise, ABD'nin İsrail'le ateşkes önerisini kabul ettiklerini açıkladı.
İran Dışişleri Bakanlığı yetkilileri de ateşkes ile ilgili soruya, "Takip ediyoruz. Sonucu daha sonra açıklayacağız" şeklinde yanıt vermekle yetindi.
TRUMP, İRAN İÇİN KATAR EMİRİ İLE GÖRÜŞTÜ
Trump ve Başkan Yardımcısı Vance, İran'ın Katar'daki Amerikan üslerine saldırmasının ardından Katar Emiri ile İsrail ve İran arasındaki ateşkesi görüştü.
Trump, Katar Emiri ile görüşmesinde İsrail'in ateşkesi kabul ettiğini söyledi. Katar Emiri'nden İran'ı ateşkese ikna etmesi için yardım talep etti.
Üst düzey bir İranlı yetkili Reuters’a, Tahran’ın Katar aracılığıyla önerilen ve ABD tarafından sunulan İsrail ile ateşkes teklifini kabul ettiğini doğruladı.
İSRAİL'DEN SALDIRI TEHDİDİ: UZAK DURUN
ABD Başkanı Donald Trump'ın iki ülke arasında "ateşkese varıldığını" açıklamasının ardından İsrail, Tahran'ın 6'ncı bölgesi için saldırı tehdidinde bulundu.
İsrail ordusunun X hesabından yapılan paylaşımda, bir bölümü kırmızıyla işaretlenmiş harita paylaşarak tahliye uyarısı yayımladı. Kırmızı işaretlenen alanda yaşayan herkesin bulundukları yeri terk etmesi uyarısında bulunulan açıklamada, İsrail ordusunun bu bölgeye saldırı düzenleyeceği belirtildi.
İsrail ordusu Tahran'ın merkezindeki 7'nci bölge için de tahliye duyurusu yapmıştı.
TAHRAN'DA 3 PATLAMA SESİ DUYULDU
Duyuruların ardından başkentte 3 patlama sesi duyuldu.
Öte yandan İran medyası, İsrail'in Tahran'ın batısındaki Kerec, Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Urumiye ile ülkenin kuzeyindeki Reşt kentlerinde ve Gilan eyaletinde saldırılar düzenlediğini bildirdi.
NETANYAHU'DAN BAKANLARA: YORUM YAPMAYIN
İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun kabinedeki bakanlara "İran'la ateşkes konusunda yorum yapmamaları yönünde" talimat verdiğini öne sürdü.
Habere göre Netanyahu "ateşkes" duyurusunun ardından Güvenlik Kabinesini topladı.
İsrail Ordu Sözcülüğü, ateşkes ile ilgili sorularını yanıtsız bıraktı.
BEYAZ SARAY: VANCE VE RUBİO İRANLILARLA GÖRÜŞTÜ
Beyaz Saray'dan bir yetkili yetkili, Donald Trump'ın ateşkes anlaşmasına İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile dün öğleden sonra yaptığı telefon görüşmesiyle aracılık ettiğini kaydetti.
Yetkili, Başkan Yardımcısı Vance'in Dışişleri Bakanı Rubio ve Ortadoğu Özel Temsilcisi Witkoff'un ateşkesin sağlanması adına İranlılarla doğrudan ve dolaylı olarak görüşmeler yaptığını söyledi.
07.00 - İSRAİL: İRAN, BEŞİNCİ SALDIRI DALGASINI BAŞLATTI
ABD Başkanı Donald Trump'ın ilan ettiği ateşkesin yürürlüğe girmesinin beklendiği dakikalarda İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e doğru yeni dalga füze saldırısının geldiğini açıkladı. Bu, Trump'ın ateşkes duyurusunun ardından düzenlenen beşinci dalga füze saldırısı oldu.
İsrail basını, Hayfa ve İsrail'in kuzeyinde sirenlerin çaldığını aktardı.
ABD Başkanı Donald Trump ise yaptığı açıklamada "B-2 pilotlarımız ve bu operasyonla ilgili herkesin yeteneği ve cesareti olmasaydı bugünkü anlaşmayı yapamazdık" dedi. Trump, Fordo'ya işaret ederek, "Geç saatte yaptığımız o mükemmel saldırı ironik bir şekilde herkesi bir araya getirdi ve anlaşma sağlandı" diye konuştu.
05.15 - İRAN'DAN YENİ FÜZE SALDIRISI: APARTMAN BLOĞU VURULDU
Ateşkes tartışmaları sürerken İsrail, İran'dan yeni füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı. İsrail'in başkenti Tel Aviv'de siren sesleri duyuldu.
İsrail ordusu, sığınaklara girilmesi çağrısı yaptı.
Ordu, İran'dan üçüncü füze dalgasının fırlatıldığını kaydetti.
İsrail basını, İran'ın fırlattığı füzelerden birinin Beerşeba'da bir apartman bloğuna isabet ettiğini duyurdu.
İsrail Acil Servisi, Beerşeba'daki saldırıda 6 kişinin öldüğünü, 3'ü ağır 9 kişinin yaralandığını açıkladı.
05.00 - TRUMP'TAN YENİ AÇIKLAMA: "İKİSİ DE BARIŞ DEDİLER"
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile İran arasında varıldığını söylediği ateşkese ilişkin Truth Social hesabından yeni bir paylaşım yaptı.
Trump "İkisi neredeyse aynı anda yanıma geldiler ve ‘Barış’ dediler. Zamanın şimdi olduğunu biliyordum" ifadelerini kullandı.
"Dünya ve Orta Doğu gerçek kazananlar! Her iki millet de geleceklerinde muazzam sevgi, barış ve refah görecek" diyen Trump, taraflara uyarıda da bulunarak, "Kazanacakları çok şey var ve yine de doğruluk ve gerçeklik yolundan saparlarsa kaybedecekleri çok şey var" dedi.
Trump açıklamasını, "İsrail ve İran’ın geleceği sınırsız ve büyük vaatlerle dolu. Tanrı ikinizi de korusun!" ifadeleriyle sonlandırdı.
04.10- ARAKÇİ: HERHANGİ BİR ANLAŞMA BULUNMUYOR
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Trump'ın duyurduğu "ateşkes" anlaşmasına ilişkin "Şu anda İsrail ve İran arasında herhangi bir ateşkes veya askeri operasyonların durdurulmasına yönelik bir anlaşma bulunmuyor" diye konuştu.
Arakçi, "askeri operasyonlarımızın durdurulmasıyla ilgili nihai karar daha sonra verilecek" dedi.
Abbas Arakçi, "Silahlı kuvvetlerimizin İsrail'in saldırganlığına karşı başlatığı operasyonlar son dakikaya, sabah 4'e kadar devam etti" ifadelerini kullandı.
03.40 - BAĞDAT'TA IRAK ORDU ÜSSÜNE SALDIRI
Bağdat’ta, bir insansız hava aracının (İHA) Irak ordusuna ait Taci Askeri Üssü’ndeki bir noktayı hedef aldığı bildirildi.
Bağdat Operasyonlar Komutanı Korgeneral Velid et-Temimi, tanımlanamayan bir İHA'nın, Taci Askeri Üssü’ndeki bir noktayı hedef aldığını, saldırıda can kaybının yaşanmadığını söyledi.
Temimi, olayla ilgili detayların daha sonra açıklanacağını belirtti.
Bazı yerel medya organlarında, söz konusu saldırının üste bulunan Fransız yapımı bir radarı hedef aldığı iddia edildi.
Daha önce ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin kaldığı Taci Askeri Üssü, 2020 yılında Irak ordusuna teslim edilmişti.
03.30 - TRUMP: ATEŞKES SONSUZA DEK SÜRECEK
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail-İran ateşkesinin "sonsuza kadar" sürmesini beklediğini söyledi.
Trump, NBC News kanalına telefon görüşmesi yoluyla verdiği röportajda, İsrail ve İran arası çatışmalar nedeniyle birçok kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.
Durumun daha da kötüye giderek "tüm Orta Doğu'yu yerle bir edebileceğini" savunan Trump, iki ülke arası varılan ateşkesin önemine dikkati çekti. Trump, "Amerika için harika bir gün. Orta Doğu için harika bir gün. İşi bitirebildiğim için çok mutluyum" diye konuştu.
Ateşkesin süresine yönelik sorulan soruya Trump, "(İsrail-İran arası) Ateşkesin sınırsız olduğunu düşünüyorum. Sonsuza kadar sürecek." ifadesini kullandı. İki ülke arası çatışmaların "tamamen bittiğini" ifade eden Trump, İsrail ile İran'ın "bir daha asla birbirlerine ateş açacaklarına inanmadığını" dile getirdi.
03.15 - İSRAİL: 4 İRAN İHA'SINI DÜŞÜRDÜK
ABD Başkanı Donald Trump'ın Tel Aviv ile Tahran yönetimleri arasında "kısa bir süre sonra yürürlüğe girecek bir ateşkese varıldığını" duyurmasının ardından İsrail ordusu, İran’dan gönderilen 4 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü öne sürdü.
03.00 - VANCE: YARIN 12 GÜN SAVAŞININ SONU
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Fox News'e verdiği röportajda, ülkesinin saldırılarıyla İran'ın nükleer altyapılarının yok edildiğini belirterek, İran'ın "artık nükleer silah üretemeyeceğini" savundu.
Vance, İran'ın ileride nükleer silah üretmeye çalışması halinde "yeniden ABD ordusuyla karşı karşıya geleceğini" de sözlerine ekledi.
Trump'ın, hafta sonu düzenlenen saldırıyla "gerçekten sıfırlama düğmesine bastığını" ifade eden Vance, "Yarın gerçekten yeni bir gün, '12 gün savaşının' sonu" dedi.
Trump'ın İran ve İsrail arasında bir ateşkes anlaşmasına varmak için "sürekli telefon görüşmeleri yaptığını" aktaran Vance, "Beyaz Saray'dan ayrıldığımda, bu yayından önce bitiş çizgisini geçebileceğimizi düşündüm ve başkan bunu başarmış gibi görünüyor" diye konuştu.
Saldırı sonrası ABD kamuoyuna yansıyan "İran'ın zenginleştirilmiş nükleer materyalinin yok edip edilmediğinin belirsizliğini koruduğu" iddialarına yönelik Vance, "uranyumun yerinin önemli bir soru olmadığını" ifade etti.
İRAN MİSİLLEME YAPMIŞTI
ABD, 22 Haziran'da İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerine hava saldırıları düzenlemişti.
"Ateşkes" açıklamasından önce ise İran, misilleme olarak Katar ve Irak'taki ABD üslerini füzelerle hedef aldı. Operasyonun adını "Büyük Fetih Müjdesi" olarak açıklayan İran, Katar'daki El-Udeyd'e üssüne "ABD'nin kullandığı sayıda füze fırlattığını" açıkladı.
ABD Başkanı Trump'a göre saldırıda 14 füze kullanıldı, 13'ü düşürüldü. ABD'li yetkililere göre İran'ın gönderdiği füzelerin hiçbiri ABD üslerine isabet etmedi. Katar Savunma Bakanlığı da, İran'ın El-Udeyd ABD Hava Üssü'ne yönelik füze saldırısının engellendiğini ve herhangi bir can kaybı yaşanmadığını duyurdu.
Trump, "İran'a önceden uyarı yaparak can kaybı ve yaralanma olmamasını sağladığı için teşekkür etmek istiyorum" dedi.
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