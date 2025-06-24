Savaşın 12. günü: Trump "ateşkes için uzlaşmaya varıldı" dedi, İran saldırı başlattı

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Haziran'da İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan savaşın 12'nci gününün ilk saatlerinde iki taraf arasında ateşkes için anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Trump, İsrail ile İran arasında "tam ve eksiksiz ateşkes" sağlandığını ve "böylelikle savaşın sona ereceğini" bildirdi.

"TÜM DÜNYA TARAFINDAN SELAMLANACAK"

Trump, Truth Social hesabından "Herkese Tebrikler!" başlığı ile yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İsrail ve İran arasında, yaklaşık 6 saat içinde (her iki taraf da şu anda yürütmekte oldukları son görevleri tamamladıktan sonra) başlayacak tam ve kesin bir ATEŞKES üzerinde tam mutabakata varılmıştır.

Bu ateşkes, 12 saat sürecek, ve bu sürenin sonunda savaş sona ermiş sayılacaktır!

Resmi olarak, ateşkesi ilk olarak İran başlatacak, 12. saatin sonunda İsrail de ateşkese katılacak ve 24. saatin sonunda, “12 GÜNLÜK SAVAŞ”IN RESMİ SONU, tüm dünya tarafından selamlanacaktır.

Her bir ateşkes sırasında karşı taraf barışçıl ve saygılı kalacaktır.



Her şeyin planlandığı gibi gitmesi - ki gidecektir - durumunda, bu savaşı sona erdirme iradesini gösteren İsrail ve İran’ı, sahip oldukları dirayet, cesaret ve zekâ için tebrik etmek istiyorum.

Bu, yıllar sürebilecek ve tüm Orta Doğu’yu yok edebilecek bir savaştı - ama öyle olmadı ve asla da olmayacak!"

Tanrı İsrail'i korusun, Tanrı İran'ı korusun, Tanrı Orta Doğu'yu korusun, Tanrı ABD'yi korusun ve Tanrı dünyayı korusun."



İRAN'DAN ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR

İranlı bir yetkili Trump'ın açıklamalarına ilişkin, henüz kendilerine iletilen bir teklif olmadığını belirtti.

Daha sonra açıklama yapan bir başka yetkili ise, ABD'nin İsrail'le ateşkes önerisini kabul ettiklerini açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı yetkilileri de ateşkes ile ilgili soruya, "Takip ediyoruz. Sonucu daha sonra açıklayacağız" şeklinde yanıt vermekle yetindi.



TRUMP, İRAN İÇİN KATAR EMİRİ İLE GÖRÜŞTÜ



Trump ve Başkan Yardımcısı Vance, İran'ın Katar'daki Amerikan üslerine saldırmasının ardından Katar Emiri ile İsrail ve İran arasındaki ateşkesi görüştü.



Trump, Katar Emiri ile görüşmesinde İsrail'in ateşkesi kabul ettiğini söyledi. Katar Emiri'nden İran'ı ateşkese ikna etmesi için yardım talep etti.



Üst düzey bir İranlı yetkili Reuters’a, Tahran’ın Katar aracılığıyla önerilen ve ABD tarafından sunulan İsrail ile ateşkes teklifini kabul ettiğini doğruladı.

İSRAİL'DEN SALDIRI TEHDİDİ: UZAK DURUN

ABD Başkanı Donald Trump'ın iki ülke arasında "ateşkese varıldığını" açıklamasının ardından İsrail, Tahran'ın 6'ncı bölgesi için saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail ordusunun X hesabından yapılan paylaşımda, bir bölümü kırmızıyla işaretlenmiş harita paylaşarak tahliye uyarısı yayımladı. Kırmızı işaretlenen alanda yaşayan herkesin bulundukları yeri terk etmesi uyarısında bulunulan açıklamada, İsrail ordusunun bu bölgeye saldırı düzenleyeceği belirtildi.

İsrail ordusu Tahran'ın merkezindeki 7'nci bölge için de tahliye duyurusu yapmıştı.



TAHRAN'DA 3 PATLAMA SESİ DUYULDU

Duyuruların ardından başkentte 3 patlama sesi duyuldu.

Öte yandan İran medyası, İsrail'in Tahran'ın batısındaki Kerec, Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Urumiye ile ülkenin kuzeyindeki Reşt kentlerinde ve Gilan eyaletinde saldırılar düzenlediğini bildirdi.

NETANYAHU'DAN BAKANLARA: YORUM YAPMAYIN

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun kabinedeki bakanlara "İran'la ateşkes konusunda yorum yapmamaları yönünde" talimat verdiğini öne sürdü.

Habere göre Netanyahu "ateşkes" duyurusunun ardından Güvenlik Kabinesini topladı.

İsrail Ordu Sözcülüğü, ateşkes ile ilgili sorularını yanıtsız bıraktı.



BEYAZ SARAY: VANCE VE RUBİO İRANLILARLA GÖRÜŞTÜ

Beyaz Saray'dan bir yetkili yetkili, Donald Trump'ın ateşkes anlaşmasına İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile dün öğleden sonra yaptığı telefon görüşmesiyle aracılık ettiğini kaydetti.

Yetkili, Başkan Yardımcısı Vance'in Dışişleri Bakanı Rubio ve Ortadoğu Özel Temsilcisi Witkoff'un ateşkesin sağlanması adına İranlılarla doğrudan ve dolaylı olarak görüşmeler yaptığını söyledi.