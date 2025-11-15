Savaşın çocukları mezun oldu: Gazze'de liseler okulsuz mezun veriyor

Gazzeli gençler, eğitim sisteminin neredeyse tamamen çökmesine rağmen lise mezuniyetlerini kutladı. Ancak bu yılki sevinç, hem savaşın hem de kayıpların gölgesinde “yarım kalan bir mutluluk” hissiyle yaşandı.

18 yaşındaki Doaa Musallem, Gazze’de en yüksek lise notunu (yüzde 99,7) aldığı için Filistin Eğitim Bakanı tarafından “kahraman” ilan edildi. Ancak kendisi için bu başarı buruk bir anlam taşıyor.

Doaa’nın babası Bassam Musallem, Kasım 2023’te komşu bir eve düzenlenen İsrail saldırısında ağır yaralandı ve Nisan 2024’te tedavi için Mısır’a götürüldü. Mezuniyetini, sınav sonuçlarını ve tüm gurur dolu anları kaçırdı.

Doaa’nın “Tebrikler” yazılı sarı balonlarla süslü mezuniyet fotoğrafını babasına göndermesi, sosyal medyada geniş yankı buldu. Eğitim Bakanı Amjad Barham, telefonla arayarak “Sen bir kahramansın” sözleriyle onu tebrik etti.

SAVAŞIN İÇİNDE NADİR GÖRÜLEN BİR SEVİNÇ

Doaa gibi yaklaşık 56 bin Gazzeli öğrenci için lise mezuniyet günü, iki yıldır süren savaşın yarattığı karanlıkta nadir bir ışık oldu. Gazze genelinde sınav sonuçlarının açıklanmasıyla insanlar sokaklarda havai fişek patlattı, şarkılar söyledi ve birbirlerine sarıldı.

Ancak birçokları için mezuniyet günü, ailelerini kaybettikleri acı anıları da hatırlatıyor. Neredeyse tam puan alan öğrenci Doha Nazmi Abu Dalal, sonuçları görebilmeden 29 Ekim’de, ilan edilen ateşkesten haftalar sonra düzenlenen bir saldırıda ailesinden 17 kişiyle birlikte hayatını kaybetti.

GAZZE'DE EĞİTİM ÇÖKÜŞÜN EŞİĞİNDE

UNICEF’e göre 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’in saldırıları Gazze’deki eğitim sistemini “çöküşün eşiğine” getirdi.

BM uzmanları bu durumu “scholasticide” — bir toplumun eğitim altyapısının sistematik olarak yok edilmesi — olarak nitelendiriyor.

UNICEF verileri yıkımın boyutunu ortaya koyuyor:

Gazze’deki okulların yüzde 97’si hasarlı ya da tamamen yıkılmış durumda.

En az 18.591 okul çağındaki çocuk öldü, 27 bin 216’sı yaralandı.

792 eğitim çalışanı hayatını kaybetti, 3 bin 251’i yaralandı.

Bu koşullarda ders çalışmak zorunda kalan Al-Hassan Ali Radwan, kuzeni ve çalışma arkadaşını savaşta kaybettiğini anlattı. WAFA’ya konuşan Radwan, “İnternet yoktu, elektrik yoktu, su yoktu, gıdaya ulaşmak zordu. Bir de yerinden edilme… Ama yine de devam ettik.” dedi.