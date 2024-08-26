Savaşın faturası: Ukrayna, milyon dolarlık Amerikan tanklarını kaybetti

Dünya basını Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin, ABD tarafından gönderilen tankların büyük kısmını kaybettiğini ileri sürüyor.



Rusya'nın Kursk bölgesinden yayınlanan yeni görüntüler, Ukrayna ordusu tarafından konuşlandırılan bir "M1A1 Abrams" ana muharebe tankının daha imha edildiğini doğruladı.

Rus savaş uçakları havalandı: Ukrayna'da sirenler çalıyor Haberi Görüntüle

ÜÇTE İKİSİ KAYBEDİLDİ



Ukrayna ordusunun, ABD'nin gönderdiği M1 Abrams tanklarının yaklaşık üçte ikisini 6 ay içinde kaybettiği savunuluyor.



ABD merkezli Military Watch Magazine sitesinin haberine göre, Amerikan ordusunun Ukrayna'ya tedarik ettiği 31 tanktan yaklaşık 20'si, bu yıl ocak ila nisanda gerçekleşen çatışmalarda Rus askerleri tarafından imha edildi.



Ukrayna ordusunun, M1 Abrams'ları patlayıcılara karşı daha dayanıklı hale getirmek amacıyla ek zırhlarla donattığı ancak Rus askerlerinin yarı otomatik lazer güdümlü tanksavar füzesi Kornet'lerle bunları etkisiz hale getirebildiği iddia ediliyor.



ABD'nin Ukrayna şüphesi: "Kursk'ta uzun süre dayanamayabilir" Haberi Görüntüle

UKRAYNA'NIN SINIR ÖTESİ OPERASYONU



ABD'nin yok edilenler yerine yeni Abrams tankları göndermeyi planladığına dair bir işaret ise henüz yok.



Ukrayna ordusu Kursk harekatında ilerleyişini sürdürürken Rusya da doğu cephesinde stratejik öneme sahip Pokrovsk'a yaklaşıyor.



Rusya Savunma Bakanlığı'nın cumartesi yaptığı açıklamada, Kursk saldırısında Ukrayna'nın toplamda 5 bin 500 asker ve 71'i tanktan oluşan 100'den fazla askeri aracı kaybettiği savunulmuştu. Kiev ise kayıplara dair bilgi paylaşmıyor.