Savaşın faturası: Ukrayna, milyon dolarlık Amerikan tanklarını kaybetti

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin, ABD tarafından gönderilen tankların büyük kısmını kaybettiği öne sürülüyor. İddiaya göre Ukrayna, ABD tarafından gönderilen 31 "M1A1 Abrams" ana muharebe tankından 20'sini son 6 ay içerisinde kaybetti. ABD'nin yok edilenler yerine yeni Abrams tankları gönderip göndermeyeceği ise belirsiz.

Savaşın faturası: Ukrayna, milyon dolarlık Amerikan tanklarını kaybetti

basını Silahlı Kuvvetleri'nin, tarafından gönderilen tankların büyük kısmını kaybettiğini ileri sürüyor.

'nın Kursk bölgesinden yayınlanan yeni görüntüler, ordusu tarafından konuşlandırılan bir "M1A1 Abrams" ana muharebe tankının daha imha edildiğini doğruladı.

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ÜÇTE İKİSİ KAYBEDİLDİ

ordusunun, 'nin gönderdiği M1 Abrams tanklarının yaklaşık üçte ikisini 6 ay içinde kaybettiği savunuluyor.

ABD merkezli Military Watch Magazine sitesinin haberine göre, Amerikan ordusunun 'ya tedarik ettiği 31 tanktan yaklaşık 20'si, bu yıl ocak ila nisanda gerçekleşen çatışmalarda Rus askerleri tarafından imha edildi.

Ukrayna ordusunun, M1 Abrams'ları patlayıcılara karşı daha dayanıklı hale getirmek amacıyla ek zırhlarla donattığı ancak Rus askerlerinin yarı otomatik lazer güdümlü tanksavar füzesi Kornet'lerle bunları etkisiz hale getirebildiği iddia ediliyor.

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'nin yok edilenler yerine yeni Abrams tankları göndermeyi planladığına dair bir işaret ise henüz yok.

ordusu Kursk harekatında ilerleyişini sürdürürken da doğu cephesinde stratejik öneme sahip Pokrovsk'a yaklaşıyor.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın cumartesi yaptığı açıklamada, Kursk saldırısında 'nın toplamda 5 bin 500 asker ve 71'i tanktan oluşan 100'den fazla askeri aracı kaybettiği savunulmuştu. Kiev ise kayıplara dair bilgi paylaşmıyor.

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