Savaşın ilk günü babası öldü, kendisi yaralandı. İran'ın yeni lideri nerede?

BABASI İLK GÜN DÜZENLENEN SALDIRIDA ÖLDÜRÜLDÜ

Mücteba Hamaney’in babası ve İran’ın uzun yıllardır dini lideri olan Ayetullah Ali Hamaney, 28 Şubat’ta Tahran’daki liderlik yerleşkesine düzenlenen İsrail hava saldırısında hayatını kaybetmişti.

Aynı saldırıda yeni liderin annesi, eşi, bir oğlu ve bazı üst düzey İranlı savunma yetkilileri de öldürüldü.

DEVLET MEDYASI “YARALI SAVAŞ GAZİSİ” DEDİ

Hamaney’in durumuna ilişkin ilk ipuçları İran devlet medyasında ortaya çıktı. Devlet televizyonu ve resmi haber ajansı IRNA, yeni lideri “yaralı savaş gazisi” olarak tanımladı.

Ayrıca güçlü dini yardım kuruluşlarından Komite-yi Emdad tarafından yayımlanan bir tebrik mesajında da Hamaney için Farsçada “savaşta yaralanmış gazi” anlamına gelen “janbaz jang” ifadesi kullanıldı.

DIŞİŞLERİ SÖZCÜSÜNDEN KAFA KARIŞTIRAN CEVAP

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, yerel medyanın Hamaney’in görevi fiilen devralıp devralmadığına ilişkin sorusuna doğrudan yanıt vermedi.

Bekayi, “Mesajı alması gerekenler mesajı aldı.” demekle yetindi.

GİZEMLİ BİR LİDER

Mücteba Hamaney uzun yıllardır İran siyasetinde perde arkasındaki güçlü isimlerden biri olarak görülüyor.

İran Devrim Muhafızları ile yakın ilişkileri olduğu belirtilen Hamaney’in, babasının ofisinde güvenlik ve askeri konuların koordinasyonunda önemli rol oynadığı ifade ediliyor. Ancak kamuoyu önünde nadiren konuşması nedeniyle kişiliği ve yönetim planları hakkında çok az şey biliniyor.

İran’da yeni liderin yüzünün yer aldığı büyük afişler ve duvar resimleri Tahran’ın birçok noktasına asıldı. Ülke genelinde ise destekçileri meydanlarda toplanarak Hamaney’e bağlılık törenleri düzenliyor.