Savaşın ilk günü öldürülmüştü. İran lideri Hamaney'in cenaze programı belli oldu

İran devlet medyası, ülkenin eski dini lideri Ali Hamaney için düzenlenecek cenaze törenlerinin 4 Temmuz'da Tahran'da başlayacağını duyurdu. Hamaney, İran Savaşı'nın ilk gününde düzenlenen ABD-İsrail saldırısında öldürülmüştü.

Habere göre, günler sürecek törenlerin ardından Hamaney'in naaşı 9 Temmuz'da İran'ın kuzeydoğusundaki Meşhed kentinde defnedilecek. Daha önce İranlı yetkililer, cenaze merasimlerinin Tahran, Kum ve Meşhed'de gerçekleştirileceğini açıklamıştı.

Hamaney'in vasiyeti doğrultusunda Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi'ne defnedilmesinin planlandığı belirtiliyor.

HAMANEY'İN ÖLÜMÜ VE CENAZESİ

Savaşın ilk günü ABD ile İsrail'in ortak saldırısında İran'ı 37 yıldır yöneten dini lider Ayetullah Ali Hamaney öldürülmüştü.

İran yönetimi, cenaze törenleri için milyonlarca kişinin katılımını bekliyor. Törenler daha önce güvenlik ve organizasyon gerekçeleriyle birkaç kez ertelenmişti.