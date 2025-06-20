Savaşın maliyeti ağır: İsrail günde yüz milyonlarca dolar harcıyor

İsrail'in İran'a başlattığı savaş ikinci haftasında. Savaşın sadece diplomatik değil, ekonomik sonuçları da var.



Amerikan Wall Street Journal gazetesi, savaşın İsrail için maliyetini mercek altına aldı.



Gazeteye konuşan uzmanlar, savaşın yüksek bir maliyeti olduğunu, bunun da İsrail’in uzun süreli bir savaşı sürdürme kapasitesini sınırlayabileceğini vurguluyor.



Uzmanlara göre Tel Aviv yönetiminin savaşın faturasının altından kalkması da kolay olmayacak.

EN BÜYÜK MALİYET DEMİR KUBBE



Wall Street Journal'ın aktardığına göre İsrail için savaşın en büyük maliyet kalemini, İran füzelerini havada imha etmek için kullanılan savunma sistemleri oluşturuyor.



Önleyici sistemlerin maliyeti günlük on milyonlarca dolardan 200 milyon dolara kadar çıkabiliyor.



Buna göre, ABD ile İsrail'in ortak geliştirdiği Davud'un Sapanı savunma sisteminin her devreye girişi yaklaşık 700 bin dolara mal oluyor.



Uzun menzilli balistik füzeleri hedef alan Arrow 3 sisteminin tek bir önleme için maliyetiyse yaklaşık 4 milyon dolar. Sistemin daha eski versiyonu olan Arrow 2 de her önleme için yaklaşık 3 milyon dolara mal oluyor.

F-35'LERİN MALİYETİ



Askeri harcamalar bunlarla da sınırlı değil.



F-35 gibi savaş uçaklarının İsrail topraklarından binlerce kilometre uzakta, saatlerce havada tutulmasının da bir maliyeti var.



Uzmanlara göre bu uçakların her biri için bir saatlik uçuş maliyeti yaklaşık 10 bin dolar. Üstelik jetlerin havada yakıt ikmali ve mühimmat masrafları bunun dışında.

TAHRİBAT MALİYETİ ARTIRIYOR



Askeri harcamaların yanı sıra saldırılarda hasar gören binaların oluşturduğu tahribat da maliyeti artırıyor.



Bazı tahminlere göre, yalnızca onarım ve yeniden inşa çalışmaları bile İsrail’e en az 400 milyon dolara mal olabilir.



Uzmanlar, tüm bu artan maliyetlerin, İsrail üzerinde savaşı hızla sonlandırma yönünde baskı oluşturduğunu belirtiyor.



İran saldırılarının ardından son günlerde İsrail ekonomisinin büyük bölümü durma noktasına geldi. İsrail'de en büyük endişelerden biri kritik altyapının hedef alınması.



Wall street journal'a konuşan uzmanların tahminine göre, İran’la bir ay sürebilecek bir savaşın toplam maliyeti yaklaşık 12 milyar dolara ulaşabilir.



Balistik füzelerin verdiği tahribatın, İsrail’in son yıllardaki savaşlarında gördüklerinden çok daha ağır olduğu da belirtiliyor.

