Savaşın ortasında umut: Tahran'da sessiz kahramanlar

İsrail-İran savaşı yedinci gününde karşılıklı saldırılarla devam ediyor.

Savaşın dördüncü gününden itibaren Tahran için tahliye uyarıları yapılmaya başlandı. Ancak 10 milyonluk bir metropolü tahliye etmek, özellikle de pek çok kent sakininin taşınmak için gerekli ekonomik imkânlardan yoksun olduğu düşünüldüğünde, imkânsız olarak görülüyor.

Yer değiştirme ve barınma maliyetleri, füze tehditlerine rağmen insanları evlerinde kalmaya zorluyor. Güvenlik arayışına girişen diğerleri ise yollarda mahsur kaldı veya bilmedikleri şehirlerde evsiz durumdalar.

NE YAPIYORLAR?

Sosyal medyada dolaşan videolar, insanların krizin içinde nasıl birbirlerine yardım ettiğini gösteriyor: Kuzey Mazandaran eyaletindeki bir bakkalın kar amacı gütmeden ürün satması, fırıncıların son ekmeklerini sıradakilere dağıtması ve otoyollarda bekleyen yerel halkın ellerinde kayıp yolculara ücretsiz barınak bulabilecekleri yerleri gösteren tabelalar.

"SİZİ AĞIRLAMAYA HAZIRIM"

IranWire haber sitesine göre "grassroot" olarak bilinen tabandan gelen hareket, çoğu İranlı savaşın kapsamını tam olarak kavramadan önce başladı.

Bir bölge sakini sosyal medyada şöyle yazdı: "Sıradan insanlar ve evlerini ve hayatlarını kaybedenler için: Nispeten geniş bir oturma odam var ve sizi ağırlamaya hazırım."

Sahil köyü Bandar Chonchenan da Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu: "Merhaba, biz Gilan'dan geliyoruz ve buradaki durum şimdilik iyi. Eğer koşullar kendi şehrinizde kalamayacağınız hale gelirse, biz burada sizin ev sahibiniziz ve evimizin kapısı tüm yurttaşlarımıza açıktır."

