Savaşın ortasında umut: Tahran'da sessiz kahramanlar
İsrail füzelerinin hedefinde olan Tahran'da insanlar birbirlerine sığınak olmaya başladı.
İsrail-İran savaşı yedinci gününde karşılıklı saldırılarla devam ediyor.
Savaşın dördüncü gününden itibaren Tahran için tahliye uyarıları yapılmaya başlandı. Ancak 10 milyonluk bir metropolü tahliye etmek, özellikle de pek çok kent sakininin taşınmak için gerekli ekonomik imkânlardan yoksun olduğu düşünüldüğünde, imkânsız olarak görülüyor.
Yer değiştirme ve barınma maliyetleri, füze tehditlerine rağmen insanları evlerinde kalmaya zorluyor. Güvenlik arayışına girişen diğerleri ise yollarda mahsur kaldı veya bilmedikleri şehirlerde evsiz durumdalar.
NE YAPIYORLAR?
Sosyal medyada dolaşan videolar, insanların krizin içinde nasıl birbirlerine yardım ettiğini gösteriyor: Kuzey Mazandaran eyaletindeki bir bakkalın kar amacı gütmeden ürün satması, fırıncıların son ekmeklerini sıradakilere dağıtması ve otoyollarda bekleyen yerel halkın ellerinde kayıp yolculara ücretsiz barınak bulabilecekleri yerleri gösteren tabelalar.
"SİZİ AĞIRLAMAYA HAZIRIM"
IranWire haber sitesine göre "grassroot" olarak bilinen tabandan gelen hareket, çoğu İranlı savaşın kapsamını tam olarak kavramadan önce başladı.
Bir bölge sakini sosyal medyada şöyle yazdı: "Sıradan insanlar ve evlerini ve hayatlarını kaybedenler için: Nispeten geniş bir oturma odam var ve sizi ağırlamaya hazırım."
Sahil köyü Bandar Chonchenan da Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu: "Merhaba, biz Gilan'dan geliyoruz ve buradaki durum şimdilik iyi. Eğer koşullar kendi şehrinizde kalamayacağınız hale gelirse, biz burada sizin ev sahibiniziz ve evimizin kapısı tüm yurttaşlarımıza açıktır."
LİSTE TUTUYORLAR
Bir mimar ve ekoturizm rehberi olan Majid Babaei, İran'ın kuzeyinde ve ülke genelinde ücretsiz konaklama yerlerinin sürekli güncellenen bir listesini tutuyor.
Sosyal medya hesabı, mülk sahiplerinin barınak sunmak için kaydolduğu bir merkeze dönüştü.
Kuzey Gaimşehr'de giyim üreticileri, üretim tesislerini acil durum barınağına dönüştürdü. Üreticiler, "Bu alanı, bu zor koşullarda yurttaşlarımız için bir sığınak olması amacıyla hazırladık. Gerçekten maddi gücü olmayan Tahran halkı için."
YAŞLILAR İÇİN ALIŞVERİŞ YAPIYORLAR
Hareket basit bir barınağın ötesine uzanıyor.
Vatandaşlar, araçları olmayanlar için ulaşımı koordine ediyor, evlerinden çıkamayan yaşlılar için alışveriş yapıyor ve en savunmasız kişilere bakım sağlıyor.
Dayanışma ağı belirli ihtiyaçlar etrafında örgütlenmiş durumda. Payam Yazdani ve gazeteci Afshin Liaghat, yurtdışında yaşayan İranlıların yaşlı ebeveynlerine yardım etmeyi koordine ediyor, market alışverişi yapmayı ve yalnız yaşlıları kontrol etmeyi teklif ediyor.
GÜNLÜK YAŞAM NASIL?
Bombardıman altındaki yaşam Tahran'daki günlük rutinleri yeniden şekillendirdi. Kentin genç sakinleri, aniden yola çıkmaya hazır, büyük dağcı sırt çantaları taşıyarak şehirde dolaşıyor.
Vatandaşlar mağazaların yağmalanmasını engellemek için işbirliği yapıyor, bazı esnaf erzakların herkese ulaşmasını sağlamak için alışverişleri sınırlıyor. Bu, 1980'lerdeki İran-Irak Savaşı sırasında kullanılan uygulamaların aynısı.
Bölge sakinleri olası tahliyeler için yakıt bulmaya çalışırken benzin istasyonları çatışmaların parlama noktaları haline geldi. Aileler elektrik tüketimini azaltıyor ve su stokluyor.
Kadınlar da hijyen malzemeleri, tamponlar, ilaçlar ve mobil şarj cihazları içeren acil durum sırt çantaları taşıyor.
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