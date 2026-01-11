Savaşın pençesinde kış darbesi, Kiev'de binlerce bina ısınamıyor
11.01.2026 16:48
Reuters
Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken Ukrayna'nın başkenti Kiev karanlık ve soğukla karşı karşıya. Rusya'nın saldırıları sonucu zarar gören enerji hatları onarılmaya çalışılıyor.
2022 Şubat'ından bu yana süren Rusya-Ukrayna Savaşı'nda taraflar anlaşacak mı sorusu sorulurken Ukrayna'nın başkenti Kiev ısınma problemiyle karşı karşıya.
Rusya'nın bombardımanlarının enerji sistemlerini hedef almasıyla beraber binden fazla apartman ısıtmasız kaldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, geçtiğimiz hafta Rusyanın bin 100 drone, 890'dan fazla güdümlü füze ve 50'den fazla da diğer füzelerle saldırı gerçekleştirdiğini söyledi.
9 Ocak 2026 günü Kiev'i vuran saldırıda şehrin elektrik ve ısıtma sistemlerinin hedef alınması kışın ortasında şehri karanlık ve soğukla başbaşa bıraktı.
Zelenski, Rusya'nın saldırı için bilerek dondurucu soğukları beklediğini ve Ukrayna halkı için olabilecek en kötü sonucun hedeflendiğini söylerken Moskova'dan cevap henüz gelmedi.
Savaşın dördüncü kışı yaşanırken Kiev'de termometreler sıfırın altında 12 ile 20 derece arasını gösteriyor.
Enerji sistemlerindeki hasarın giderilmesi için çalışıldığını söyleyen Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko yine de durumun çok zor olduğunu söyledi. Hava sıcaklıklarının çok da yükselmeyeceğinin öngörüldüğünü söyleyen Kliçko, Kiev'deki zor durumun devam edeceğini söyledi.
Ukrayna Enerji Bakanlığı da Rusya'nın ülkenin diğer yerlerindeki enerji sistemlerini hedef aldığını söyledi. Dnipropetrovsk ve Zaporijya bölgesinde elektriğin bir süre kesildiği belirtildi.
Ukrayna Başbakanı Yuliya Sviridenko da geçtiğimiz hafta enerji ve kritik altyapılara saldırısız bir günün olmadığını, toplamda 44 saldırının kaydedildiğini söyledi.