Savaşın pençesinde kış darbesi, Kiev'de binlerce bina ısınamıyor

Savaşın dördüncü kışı yaşanırken Kiev'de termometreler sıfırın altında 12 ile 20 derece arasını gösteriyor.

Enerji sistemlerindeki hasarın giderilmesi için çalışıldığını söyleyen Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko yine de durumun çok zor olduğunu söyledi. Hava sıcaklıklarının çok da yükselmeyeceğinin öngörüldüğünü söyleyen Kliçko, Kiev'deki zor durumun devam edeceğini söyledi.

Ukrayna Enerji Bakanlığı da Rusya'nın ülkenin diğer yerlerindeki enerji sistemlerini hedef aldığını söyledi. Dnipropetrovsk ve Zaporijya bölgesinde elektriğin bir süre kesildiği belirtildi.

Ukrayna Başbakanı Yuliya Sviridenko da geçtiğimiz hafta enerji ve kritik altyapılara saldırısız bir günün olmadığını, toplamda 44 saldırının kaydedildiğini söyledi.