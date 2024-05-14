Savaşlar dünya çapında 68 milyon insanı göçe zorladı

Dünya genelinde süren savaşlar, 2023 sonu itibarıyla 68 milyondan fazla insanı evlerini terk etmeye zorladı.



2023 yılının sonundan itibaren 68 milyondan fazla insan Gazze, Sudan ve Demokratik Kongo'da süren savaşlar nedeniyle yerinden edildi.



Bu sayı son 15 yılın kayıtları arasında rapor edilen en yüksek rakam olarak tarihe geçti.



Ülke İçinde Yerinden Edilme İzleme Merkezi'nin yayınladığı rakamlara göre, doğal afetler 7,7 milyon insanı daha evsiz bırakarak ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin toplam sayısını 75,9 milyona çıkarıyor.

İsrail bombardımanın ardından son sığınma noktası olarak görülen sınır kenti Refah'tan ayrılan bir Filistinli.

SAVAŞLARIN AĞIR FATURASI



Göçe zorlanan insan sayısındaki artış, hem yeni savaşların hem de vatandaşların evlerine dönmesini imkansız hale getiren eski, uzun süreli çatışmaların bir sonucu.



Norveç Mülteci Konseyi'nin bir parçası olan merkezin program başkanı Christelle Cazabat, "Yeni krizler başlıyor veya eski krizler yeniden alevleniyor, bu da daha fazla insanın yeni yerlerinden edilmesine neden oluyor. Belki daha da önemlisi, yıllardır, hatta bazen onlarca yıldır yerinden edilmiş olan, hayatlarına yeniden başlayamayan veya yerinden edilmeden önceki gibi yaşayamayan insanlar olması” ifadelerini kullandı.



İsrail'in kara operasyonuna başladığı Refah'ta yaşayan yerinden edilmiş Fİlistinliler.

GAZZE'DE İNSANLAR BİRDEN ÇOK KEZ GÖÇE ZORLANDI



İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze Şeridi'nde ise 3,4 milyon yerinden edilme veya hareket kaydedildi.



Bu da, insanların birden fazla kez hareket etmeye zorlanması nedeniyle geçen yılın sonu itibarıyla 1,7 milyon kişinin ülke içinde göçe zorlandığı anlamına geliyor.



Sahraaltı Afrika'da yerinden edilmiş kişilerin sayısı iki kattan fazla arttı.



2018'de kayıtlara geçen 16,5 milyondan 2023'te 34,8 milyona çıktı.



Bölgede 19,5 milyon göç hareketi yaşandı; bu sayının yüzde 45'i Sudan'dan oluşuyor ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti (DRC) ikinci en yüksek hareketi kaydediyor.



Bu iki ülke, geçen yıl dünya çapında yerinden edilen insan sayısının neredeyse yarısını oluşturdu.



Sudan'da süren kriz nedeniyle sığındığı kampta çocuğuna yemek hazırlayan bir mülteci.

UKRAYNA'DAN BERİ EN YÜKSEK SAYI



Sudan, bölgedeki çatışma nedeniyle yerinden edilenlerin büyük bir kısmından sorumluydu.



Geçtiğimiz nisan ayında patlak veren şiddet, 2023'te 6 milyon yeni harekete neden oldu ve toplam sayı 9,1 milyona çıktı.



Bu sayı 2022'de rekor kıran Ukrayna'dan bu yana kaydedilen en yüksek ikinci rakam.



Ülke içinde yerinden edilme hala çoğunlukla geçici bir durum olarak görülüyor. Ancak bu krizin uzun vadeli destek ve çözümlere ihtiyacı var.



Uzmanlara göre yerinden edilmiş tüm insanların birkaç hafta, belki birkaç ay sonra evlerine geri döneceğini ve sonra hayatlarına kaldıkları yerden başlayacaklarını düşünmek sorunun temelini oluşturuyor.