Savaşta 11'inci gün | İsrail'den en büyük saldırı: Fordo'ya giden yol vuruldu
İsrail ve İran, savaşın 11'inci gününe karşılıklı saldırılarla girdi. İsrail ordusu ABD'nin ardından Fordo Nükleer Santrali'nie giden yolu vurdu. Evin Hapishanesi ve Tahran'daki Şehit Beheşti Üniversitesi de bombalandı.
İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerini "Gece yarısı çekici" ismini verdiği operasyonla hedef hedef alan ABD'nin dahil olduğu İsrail-İran savaşı 11'inci gününde.
Dün gece yarısı düzenlenen saldırıyı bizzat duyuran ABD Başkanı Donald Trump, muhteşem bir başarı elde ettiklerini söyleyerek "İran'ın elindeki bombayı aldık" dedi. Trump, "Rejim değişikliği’ terimini kullanmak siyasi olarak doğru olmayabilir, ama eğer mevcut İran rejimi İran’ı yeniden büyük yapamıyorsa, neden rejim değişikliği olmasın?” ifadelerini kullandı.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanı Ali Şemhani ise saldırılarda kullanılan ABD üslerinin "meşru hedefler" olduğunu söyledi.
NETANYAHU: BÜYÜK LİDERİMİZ TRUMP
ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarını öven İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD ordusunun büyük bir iş yaptığını belirterek, "Büyük liderimiz Trump'a şapkamızı çıkarmalıyız. Fordo'ya büyük zarar verdiler" dedi. Netanyahu, "Bir yıpratma savaşına sürüklenmeyeceğiz ancak tüm hedeflerimizi gerçekleştirmeden bu tarihi operasyonu sonlandırmayacağız" diye konuştu.
KARŞILIKLI SALDIRILAR DEVAM EDİYOR
İsrail, İran’ın batısı ve başkent Tahran’da hava saldırıları düzenlediklerini duyurdu. Ordudan yapılan açıklamada, savaş uçaklarının Tahran ile ülkenin batısındaki askeri altyapıyı hedef aldığı iddia edildi.
İran da misilleme saldırıları yaptı. İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.
İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.
12.05 - İSRAİL FORDO NÜKLEER TESİSİNİ HEDEF ALDIFordo Nükleer Tesisi
İran'ın Kum kentinden bir yetkili, İsrail'in Fordo Nükleer Tesisini hedef aldığını bildirdi.
İsrail basını, güvenlik kaynaklarına dayandırarak, saldırının Fordo Nükleer Tesisi'ne giden yolu hedef aldığını, tesisin kendisinin vurulmadığını bildirdi.
Bölge yetkilileri bölgedeki yerleşim yerlerinde tehlike bulunmadığını söyledi.
Öte yandan İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İsrail ordusunun Tahran'daki Evin Hapishanesi'ni de bombaladığını duyurdu.
İran öğrenci haber ajansı ISNA da Tahran'daki Şehit Beheşti Üniversitesi'nin vurulduğunu aktardı.
11.50 - TAHRAN'DA PATLAMA SESLERİ: "GÖRÜLMEMİŞ SALDIRI"
İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e yönelik bugünkü saldırılarda taktik değiştirdiklerini açıkladı.
Saldırının, Tel Aviv ve Hayfa dahil olmak üzere İsrail'in kuzeyinden güneyine kadar bölgeleri hedef aldığı bildirildi.
Öte yandan İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'daki askeri hedeflere saldırı başlattıklarını açıkladı.
Kentte patlama sesleri duyuldu. Tesnim haber ajansı, Tahran'ın kuzeyindeki Evin bölgesinde yer alan elektrik şebekesinin vurulduğunu ancak geniş çaplı bir kesinti olmadığını aktardı.
Ilna haber ajansı, İran devlet televizyonunun teknik binasının İsrail saldırısında vurulduğunu duyurdu.
İsrail Savunma Bakanı, "İsrail ordusu şu anda Tahran'ın merkezindeki hedeflere görülmemiş yoğunlukta saldırıyor" açıklamasını yaptı.
11.15 - SİRENLER 35 DAKİKA BOYUNCA SUSMADI
İsrail Kanal 12'nin bildirdiğine göre İran'ın son füze saldırısı sonrası İsrail elektrik şirketine ait bir tesisin vurulması nedeniyle ülkede elektrik kesintileri yaşandığını aktardı.
Füzelerden birinin Safed bölgesine düştüğü, burada yangın çıktığı belirtildi.
İran'ın bu son saldırısı nedeniyle İsrail'de 35 dakika boyunca alarmların çaldığı bildirildi. Bunun İsrail'deki en uzun siren dizisi olduğu kaydedildi.
10.20 - İRAN YENİ FÜZELER FIRLATTIİran dün Hayfa'ya saldırı düzenledi.
İsrail ordusu İran'dan füze fırlatıldığını duyurdu.
Ordu, savunma sistemlerinin aktif edildiğini bildirdi. Halkın sığınaklarda beklemesi çağrısı yapıldı.
İsrail'in birçok kentinde sirenler çaldığı, Kudüs'te patlama seslerinin duyulduğu bildirildi. Reuters'a konuşan bir görgü tanığı, Kudüs üzerinde füze görüldüğünü söyledi.
İsrail basını, güneydeki Aşdod bölgesinin İran füzelerinden etkilendiğini yazdı.
İran'dan 15 füzenin fırlatıldığı, birçok yerde şarapnel parçalarının ele geçirildiği bildirildi.
09.30 - İSRAİL 6 HAVALİMANINA SALDIRI DÜZENLEDİ
İsrail ordusu, yaptığı son açıklamada, İran'ın doğusu, batısı ve merkezinde altı havalimanını vurduklarını bildirdi.
Ordu ayrıca Kirmanşah'ta vurulan askeri bölgenin görüntülerini yayınladı.
09.15 - TRUMP'A MESAJ: BU SAVAŞI BİZ BİTİRECEĞİZ
ABD için ağır sonuçları olacak güçlü operasyonların beklendiğini açıklayan sözcü, ABD Başkanı Donald Trump'a da seslendi.
Sözcü, "Bay kumarbaz Trump, bu savaşı siz başlatmış olabilirsiniz ancak bitirecek olan biziz" diye konuştu.
08.40 - "AMERİKALILAR YANITINI ALACAK"
Rusya'nın TASS haber ajansının aktardığına göre Moskova'ya giden İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran ve Rusya'nın mevcut gerilim üzerine durumlarını koordine ettiğini bildirdi.
Fars haber ajansına göre İran ordu komutanı Muhamed Hatemi, "Amerikalılar ne zaman İran'a karşı suç işlese kararlı bir yanıt aldı. Bu sefer de aynısı olacak" dedi.
Öte yandan Tesnim haber ajansı, İran'ın Yazd bölgesinde 10 Devrim Muhafızları askerinin öldürüldüğünü bildirdi.
07.50 - İSRAİL KİRMANŞAH'TA SALDIRYA BAŞLADIABD'de savaş karşıtı protestolar başladı.
İsrail ordusu, Kirmanşah'taki askeri tesislere saldırı düzenlediğini duyurdu.
Öte yandan İran'dan yapılan açıklamada, İsrail istihbarat servisi Mossad'la işbirliği yaptığı suçlamasıyla bir kişiyi daha idam etti. İnfaz edilen kişinin adı Muhammedemin Sayeşte olarak açıklandı.
Tesnim haber ajansı, Sayeşte'nin 2023'ün sonlarında tutuklandığını ve Mossad'ın siber ekibiyle bağlantılı olduğunu bildirdi.
05.00: İSRAİL GECE BOYU BOMBALADI
İsrail'in İran'a saldırıları gece boyunca devam etti.
Tahran'ın yanı sıra doğusundaki Kereç kenti ve Şiraz, Yezd'de hava savunma sistemlerinin devreye girdiği ve Kereç'te bir patlama sesinin duyulduğu ifade edildi.
03.10 - TEL AVİV'DE SİRENLER ÇALDI
İran, İsrail'e yönelik yoğun misilleme saldırısını başlattı.
Başkent Tel Aviv'de sirenler çaldı.
İran'ın balistik füzelerine hava savunma sistemi karşı koymaya çalıştı.
03.00 - İSRAİL İRAN'I VURDU
İsrail ordusu önce İran'ın Markazi bölgesine dronlarla saldırdı. İran hava savunma sistemi bu saldırıyı püskürttü.
Bir diğer saldırı da başkent Tahran'a yönelik oldu. Yine hava savunma sistemleri aktif hale geldi.
İsrail ordusunun açıklamasına göre, askeri noktalar hedef alındı.
Tahran'ın güney doğusundaki Parçin'de yer alan askeri üs vuruldu.
Tahran'ın batısındaki Karaj'da da hava savunma sistemleri aktif hale geldi.
İsfahan, Tebriz, Kirmanşah ve Savocbulağ kentlerinde de patlama sesleri duyuldu.
01.00: ABD VATANDAŞLARINA KÜRESEL ÇAPTA GÜVENLİK UYARISI
00.30- İRAN'I VURAN UÇAKLAR GERİ DÖNDÜ
18 saatlik uçuş sonrası İran'a ulaşan B-2 bombardıman uçaklarından en az 7'sinin Misouri'deki Whiteman Hava Üssü'ne iniş yaptığı belirtiliyor.
00.10 - TRUMP: NEDEN REJİM DEĞİŞİKLİĞİ OLMASIN?
ABD başkanı Donald Trump İran'a yönelik saldırı ile ilgili açıklamalarını sürdürüyor. Trump, "İran'daki nükleer tesislere verilen zararın muazzam olduğu söyleniyor. Saldırılar kuvvetli ve hassas oldu.
Ordumuz büyük bir ustalık gösterdi, teşekkürler" dedi. ABD Başkanı, "Rejim değişikliği’ terimini kullanmak siyasi olarak doğru olmayabilir, ama eğer mevcut İran rejimi İran’ı yeniden büyük yapamıyorsa, neden rejim değişikliği olmasın?” ifadelerini kullandı.
Trump, saldırıya katılan B-2 pilotlarının güvenli bir şekilde Missouri'ye indiğini de söyledi.
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