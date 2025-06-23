Savaşta 11'inci gün: İsrail yeniden saldırıya başladı!

İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerini "Gece yarısı çekici" ismini verdiği operasyonla hedef hedef alan ABD'nin fiilen ve resmen dahil olduğu İsrail - İran savaşı 11'inci gününde.



Dün gece yarısı düzenlenen saldırıyı bizzat duyuran ABD Başkanı Donald Trump, muhteşem bir başarı elde ettiklerini söyleyerek "İran'ın elindeki bombayı aldık" dedi.

ABD Başkanı, "Rejim değişikliği’ terimini kullanmak siyasi olarak doğru olmayabilir, ama eğer mevcut İran rejimi İran’ı yeniden büyük yapamıyorsa, neden rejim değişikliği olmasın?” ifadelerini kullandı.



İRAN: ABD ÜSLERİ MEŞRU HEDEF

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanı Şemhani ise saldırılarda kullanılan ABD üslerinin "meşru hedefler" olduğunu söyledi.

NETANYAHU: BÜYÜK LİDERİMİZ TRUMP

ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarını öven İsrail Başbakanı Netanyahu ise ABD ordusunun büyük bir iş yaptığını belirterek, "Büyük liderimiz (ABD Başkanı Donald) Trump'a şapkamızı çıkarmalıyız. Fordo'ya büyük zarar verdiler." dedi.

Netanyahu, "Bir yıpratma savaşına sürüklenmeyeceğiz ancak tüm hedeflerimizi gerçekleştirmeden bu tarihi operasyonu sonlandırmayacağız." ifadelerini kullandı.

KARŞILIKLI SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

İsrail, İran’ın batısı ve başkent Tahran’da hava saldırıları düzenlediklerini duyurdu.



Ordudan yapılan açıklamada, savaş uçaklarının Tahran ile ülkenin batısındaki askeri altyapıyı hedef aldığı iddia edildi.

İran da misilleme saldırıları yaptı.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.