Savaşta 12'nci gün | İran, Katar ve Irak'taki ABD üslerine saldırdı
İsrail ve İran, savaşın 12'nci gününe girdi. İran, dün Katar'daki ABD üssüne yönelik askeri harekat başlattı. Irak'da da bir Amerikan üssüne füze saldırısı gerçekleştirildi. Operasyonun adı "Büyük Fetih Müjdesi" olarak duyuruldu. Trump, saldırılarda bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığını ifade ederek, "Nükleer tesislerini yok etmemize çok zayıf bir yanıt verdiler. İran'a bize önceden haber verdiği için teşekkür etmek istiyorum. Tebrikler dünya, şimdi barış zamanı" dedi.
İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerini "Gece yarısı çekici" ismini verdiği operasyonla hedef hedef alan ABD'nin dahil olduğu İsrail-İran savaşı 12'nci gününde.
Önceki gece yarısı düzenlenen saldırıyı bizzat duyuran ABD Başkanı Donald Trump, muhteşem bir başarı elde ettiklerini söyleyerek "İran'ın elindeki bombayı aldık" dedi. Trump, "Rejim değişikliği’ terimini kullanmak siyasi olarak doğru olmayabilir, ama eğer mevcut İran rejimi İran’ı yeniden büyük yapamıyorsa, neden rejim değişikliği olmasın?” ifadelerini kullandı.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanı Ali Şemhani ise saldırılarda kullanılan ABD üslerinin "meşru hedefler" olduğunu söyledi.
NETANYAHU: BÜYÜK LİDERİMİZ TRUMP
ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarını öven İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD ordusunun büyük bir iş yaptığını belirterek, "Büyük liderimiz Trump'a şapkamızı çıkarmalıyız. Fordo'ya büyük zarar verdiler" dedi. Netanyahu, "Bir yıpratma savaşına sürüklenmeyeceğiz ancak tüm hedeflerimizi gerçekleştirmeden bu tarihi operasyonu sonlandırmayacağız" diye konuştu.
KARŞILIKLI SALDIRILAR DEVAM EDİYOR
İsrail, İran’ın batısı ve başkent Tahran’da hava saldırıları düzenlediklerini duyurdu. Ordudan yapılan açıklamada, savaş uçaklarının Tahran ile ülkenin batısındaki askeri altyapıyı hedef aldığı iddia edildi.
İran da misilleme saldırıları yaptı. İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.
İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.
00.30 - İRAN VE İSRAİL'DEN KARŞILIKLI TAHLİYE UYARILARI
İsrail ordusu, Tahran'ın merkezindeki 7. Bölge için tahliye duyurusu yayımladı ve bu bölgeye saldırı düzenleyeceğini açıkladı.
Ardından İran ordusu da Tel Aviv'deki Ramat Gan bölgesi için tahliye uyarısı yaptı.
İran ordusunun, Tel Aviv'in Ramat Gan bölgesine saldırı yapacağını duyurduğu tahliye uyarısında, "Tel Aviv'deki ekteki haritada işaretlenen bölgedeki tüm kişilere acil uyarı; Ramat Gan bölgesindeki söz konusu alanı derhal terk edin. Önümüzdeki birkaç saat içinde İran Silahlı Kuvvetleri, son günlerde İsrail rejiminin askeri altyapısına düzenlediği operasyonlar gibi bu bölgede de operasyonlar yürütecek. Bu bölgede bulunmanız hayatlarınızı tehlikeye atıyor." ifadesi kullanıldı.
23.53 - ARAKÇİ: ABD'DEN YENİ SALDIRI HALİNDE YANIT VERMEYE HAZIRIZ
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'den yeni saldırı halinde yanıt vermeyece hazır olduklarını söyledi.
Arakçi, "Tahran'ın Katar'daki Amerikan üssüne saldırısı ABD'nin İran'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik saldırganlığına yanıttı" dedi.
23.00 - TRUMP: İRAN'A BİZE ÖNCEDEN HABER VERDİĞİ İÇİN TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Amerikan üslerine saldırılarına ilişkin, "İran, nükleer tesislerini yok etmemize çok zayıf bir yanıt verdi. İran bize önceden haber verdiği için teşekkür etmek istiyorum" dedi.
Trump, "Belki İran artık bölgede barış ve uyuma doğru ile ilerleyebilir. İsrail'den de aynısını yapmasını isteyeceğim. Umarım daha fazla nefret olamaycak" açıklamasında bulundu.
Saldırılarda neredeyse hiç hasar olmadığını ifade eden Trump, "Can kaybı olmadı, en önemlisi İran içini boşaltmış oldu" dedi.
14 füzeden 13'ünün vurulduğunu söyleyen Trump, "Biriyse tehlike arz etmeyen bir yere gittiğinden kendi haline bırakıldı. İran'a bize önceden haber verdiği için teşekkür etmek istiyorum, bu sayede can kaybı yaşanmadı ve kimse yaralanmadı" dedi.
Trump, "Tebrikler dünya, şimdi barış zamanı" dedi.
22.50 - HAMANEY: HİÇBİR SALDIRIYA BOYUN EĞMEYECEĞİZ
İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Hamaney mesajında, "Biz kimseye saldırmadık, hiç kimsenin bize saldırmasını da asla kabul etmiyoruz ve hiçbir saldırıya boyun eğmeyeceğiz. İşte bu, İran milletinin mantığıdır" ifadelerine yer verdi.
Hamaney’in paylaşımında ayrıca yanmakta olan ABD bayrağı ve alevler içinde yıkılmış olan askeri üsse benzeyen bir yapının fotoğrafı yer aldı.
22.40 - HAVA SAHALARI YENİDEN AÇILDI
Katar, Kuveyt ve Bahreyn hava sahaları yeniden açıldı.
22.15 - İSRAİL, İRAN'DAKİ HAREKATI YAKINDA SONLANDIRMAYI PLANLIYOR
Reuters, İsrail'in İran’daki harekatını yakında sonlandırmayı planlıyor ve bu mesajı ABD'ye ilettiğini bildirdi. Ancak üç İsrailli yetkiliye göre, bu durum büyük ölçüde karşı tarafın bir sonraki hamlesine bağlı.
Diğer iki yetkiliye göre, İsrailli liderler, harekatı sonlandıracak ve İran’ın füze ile insansız hava aracı saldırılarını durduracak net bir çıkış stratejisi üzerinde çalışıyor; amaç, karşılıklı misilleme saldırılarının ülkeyi felce uğratmasını önlemek.
21.35 - ANKETLERDE TRUMP'A HALK DESTEĞİ EN DÜŞÜK ORANDA
Reuters'ın anketine göre Trump'a halk desteği yüzde 41' ile mevcut görev süresinin en düşük oranına geriledi.
Ankete göre Amerikalıların yüzde 84'ü ABD-İran çatışmasının genişlemesinden endişe ediyor.
20.20 - NYT: SALDIRININ YAPILACAĞI ÖNCEDEN HABER VERİLDİ
New York Times, İran'ın Katar'daki Amerikan üslerine saldırıları Katarlı yetkililerle koordine ettiğini ileri sürdü. Haberde saldırının yapılacağının haber verildiği ifade edildi.
Reuters'ın bölgeden üst düzey bir kaynağa dayandırdığı habere göre İran, Katar'a saldırıdan saatler önce iki diplomatik kanaldan ABD'yi bilgilendirdi. Tahran, Doha'yı da bilgilendirdi.
19.50 - OPERASYONUN ADI "BÜYÜK FETİH MÜJDESİ"
İran Devlet Televizyonu, İran'ın Katar'daki ABD üssüne yönelik askeri harekatın başladığını duyurdu. Irak'taki bir üsse de füze saldırısı düzenlendiği belirtildi.
Operasyonun adı Büyük Fetih Müjdesi olarak duyuruldu.
İran Devlet Televizyonu, El Udeyd üssüne 3 füzenin isabet ettiğini açıkladı.
Bayaz Saray, Savunma Bakanlığı ile birlikte Katar'daki üsse yönelik tehdidin yakından takip edildiğini açıkladı.
ABD basını, Trump'ın Savunma Bakanı ve Genelkurmay ile birlikte durum odasında olduğunu bildirdi.
İran, saldırıda ABD'nin nükleer tesislere attığı sayıda mühümmat kullandıklarını açıkladı. Amerikan üssünün sivil ve yerleşim yerlerinden uzakta bulunduduğu belirtildi. "Bu saldırı dost ve kardeş komşumuz Katar'a yönelik hiçbir tehdit oluşturmuyor" denildi.
İran Devrim Muhafızları, "Beyaz Saray ve müttefiklerine mesajımız nettir. Egemenliğimize ve topraklarımıza hiçbir saldırıyı yanıtsız bırakmayacağız" açıklaması yaptı.
Katar'dan "İran saldırısına misillime hakkımızı saklı tutuyoruz" açıklaması geldi.
Katar, üsse saldırıda ölen olmadığını açıkladı. Katar Dışişleri Bakanlığı, "Saldırı öncesinde El Udeyd üssü güvenlik önlemi olarak boşaltılmıştı" açıklamasında bulundu.
Kuveyt, Bahreyn ve Irak hava sahasını kapattı.
19.38 - İRAN'DAN ABD ÜSSÜNE SALDIRI
Görgü tanıkları tarafından Katar'ın başkenti Doha üzerinde patlama sesleri duyuldu.
ABD medyasının İsrailli yetkiliye dayandırdığı habere göre İran tarafından Katar'daki ABD üslerine 6 füze fırlattı. İsrail basını ise Katar'daki üsse İran'dan en az 10 füze fırlatıldığını yazdı.
Askeri kaynaklar, Ayn El Esad üssünde hava savunma sistemlerinin devrede olduğunu ve en yüksek alarm durumuna geçildiğini açıkladı. Personellerin sığınaklara girmesi emredildi.
19.20 - İRAN, KATAR'DAKİ ABD ÜSSÜNE Mİ SALDIRACAK?
BBC, Katar'daki ABD üssüne yönelik İran'dan füze saldırısı düzenlenecebileceğine dair ciddi bir tehlike olduğunu bildirdi.
Fox News'in bildirdiğine göre ABD ordusu, İran'ın Katar'daki Amerikan üssüne yönelik yakın bir saldırı tehdine hazırlık yapıyor.
Reuters'a konuşan Batılı bir diplomat da Katar'daki Amerikan El Udeyd hava üssüne yönelik İran tarafından inandırıcı bir tehdit olduğunu ifade etti.
The Wall Street Journal, İran'ın füze rampalarını ABD güçlerine yönelik saldırı için konumlandırdığını yazdı.
Amerikan medyası, İran'ın önümüzdeki dakikalarda ABD üslerine füze ateşlemeye hazırlandığını bildirdi.
18.40 - KATAR HAVA SAHASINI KAPATTI
Katar, bölgedeki gelişmeler ışığında güvenlik nedeniyle ülkenin hava trafiğinin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.
Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, resmi makamların sürekli olarak bölgesel ve uluslararası ortaklarla koordinasyon içinde gelişmeleri değerlendirdiği ve kamuoyuna resmi kanallar aracılığıyla zamanında güncel bilgiler sağlayacağı belirtildi.
Açıklamada, "Vatandaşların ve ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak için ülkenin hava sahasındaki hava trafiği geçici olarak askıya alındı. Bu, bölgedeki gelişmelere dayanarak alınan bir dizi önlemin parçasıdır." ifadeleri kullanıldı.
18.10 - ABD TEMSİLCİLER MECLİSİNDE WHATSAPP YASAĞI
17.20 - İSRAİL'DEN TAHRAN İÇİN TAHLİYE UYARISI
İsrail ordusu, Tahran'da yaşanayanlar için tahliye uyarısı yayınladı.
Tahran'da bulunanlara, askeri hedeflerden uzak durulması uyarısı yapıldı.
İran medyası, İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentinde patlama seslerinin duyulduğunu ve hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini belirtti.
16.35 - TRUMP: HEMEN SONDAJ YAPIN!
ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı son açıklamada, "Herkes petrol fiyatlarını düşürsün, izliyorum" dedi.
Truth Social platformundan paylaşım yapan Trump, Enerji Bakanlığı'na seslendi.
ABD Başkanı, "Sondaj yapın, hem de hemen" ifadesini kullandı.
16.05 - NATO: İRAN NÜKLEER SİLAH GELİŞTİRMEMELİ
Lahey'de konuşan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, "İran nükleer silah geliştirmemeli" dedi.
Lahey'deki iki günlük zirve öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada "Müttefikler İran'ı defalarca nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırdı" dedi.
Rutte, "İran Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına ciddi şekilde dahil oldu" diye ekledi.
15.50 - SURİYE'DEKİ ABD ÜSSÜ SALDIRIYA UĞRADI
İran'ın Mehr haber ajansına bilgi veren iki kaynak, Suriye'nin batısındaki Haseke'de bulunan ABD askeri üssünün saldırıya uğradığını bildirdi.
Kaynaklar, saldırının ardından üssün girişinde sıkı güvenlik önlemleri alındığını söyledi.
15.15 - KATAR'DAN GÜVENLİK AÇIKLAMASI
Katar'daki ABD Büyükelçiliği, ülkede yaşayan ABD vatandaşlarına ikinci bir emre kadar bulundukları yerden çıkmamaları uyarısında bulunduktan sonra Katar Dışişeri Bakanlığı açıklama yaptı.
Bakanlık, büyükelçilerin tavsiyelerinin ülkede belirli tehditlerin varlığını yansıtmadığını bildirdi.
Bakanlık sözcüsü, ülkedeki durumun stabil olduğunu, vatandaşların ve sakinlerin güvenliğini sağlamak için tüm önlemleri almaya hazır olduklarını söyledi.
14.03 - "TAHRAN'IN GÜVENLİĞİNDEN SORUMLU KOMUTAN ÖLDÜRÜLDÜ"
İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, İran'ın başkenti Tahran'ın güvenliğinden sorumlu Devrim Muhafızları Komutanı Tharallah'ın öldürüldüğü öne sürüldü.
Katar'daki ABD Büyükelçiliği ise ülkede yaşayan ABD vatandaşlarına ikinci bir emre kadar bulundukları yerden çıkmamaları uyarısında bulundu.
13.00 - İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI PUTİN'LE BİR ARAYA GELDİ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yi Moskova'da ağırladı.
Tahran'a yönelik saldırıları "sebepsiz saldırganlık" olarak niteleyen Putin, Moskova'nın İran halkına yardım etmeye çalıştığını ifade etti.
Arakçi de Putin'e, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını kınadığı için teşekkür etti ve Rusya'nın “tarihin doğru tarafında” durduğunu söyledi.
12.40 - İSRAİL ORDUSUNDAN SALDIRI AÇIKLAMASIİran'ın BM Daimi Temsilcisi Rıza Necefi, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarıyla ilgili acil toplantıda konuştu.
İsrail ordu sözcüsü, Hava Kuvvetleri'nin İran'da füzelerin fırlatıldığı her üssü bombaladığını açıkladı.
Ordunun Tahran'daki Devrim Muhafızları'nın bölgesine saldırı düzenlediğini de bildirdi.
"İran tehdidi yok edilmedi" diyen sözcü, İsrail Genelkurmay başkanının ABD'li mevkidaşıyla düzenli iletişim içinde olduğunu belirtti.
İsrail Savunma Bakanlığı Ofisinden yapılan açıklamada da ordunyn Tahran'a saldırılar düzenlediği, Besic karargahı ve Evin hapishanesinin de hedef alındığı duyuruldu. Tahran'ın kuzeyindeki Evin Hapishanesi'nde, siyasi tutuklulular ve muhalifler tutuluyor.
Açıklamada, "İsrail'e yönelik her saldırı için İran diktatörü şiddetli şekilde cezalandırılacak ve saldırılar tüm gücüyle devam edecek. Tüm savaş hedefleri gerçekleştirilinceye kadar iç cepheyi savunmak ve düşmanı yenmek için harekete geçmeye devam edeceğiz" denildi.
Öte yandan İran'ın Nour haber ajansı, Tahran'daki Evin Hapishanesi'nde kalan tutukluların güvende olduğunu bildirdi.
Şehit Beheşti Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, okula yönelik saldırı gerçekleştiği haberlerleri yalanlandı.
Yargı haber ajansı Mizan, Evin Hapishanesi'ne yönelik saldırıyı doğruladı. Hapishanenin bir bölümünün hasar aldığı ancak durumun kontrol altında olduğu belirtildi.
12.05 - İSRAİL FORDO NÜKLEER TESİSİNİ'NE GİDEN YOLU VURDUFordo Nükleer Tesisi
İran'ın Kum kentinden bir yetkili, İsrail'in Fordo Nükleer Tesisini hedef aldığını bildirdi.
İsrail basını, güvenlik kaynaklarına dayandırarak, saldırının Fordo Nükleer Tesisi'ne giden yolu hedef aldığını, tesisin kendisinin vurulmadığını bildirdi. İsrail ordusu, Fordo zenginleştirme tesisine erişim yollarını engellemek için vurduğunu açıkladı.
Bölge yetkilileri bölgedeki yerleşim yerlerinde tehlike bulunmadığını söyledi.
Öte yandan İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İsrail ordusunun Tahran'daki Evin Hapishanesi'ni de bombaladığını duyurdu.
İran öğrenci haber ajansı ISNA da Tahran'daki Şehit Beheşti Üniversitesi'nin vurulduğunu aktardı.
11.50 - TAHRAN'DA PATLAMA SESLERİ: "GÖRÜLMEMİŞ SALDIRI"
İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e yönelik bugünkü saldırılarda taktik değiştirdiklerini açıkladı.
Saldırının, Tel Aviv ve Hayfa dahil olmak üzere İsrail'in kuzeyinden güneyine kadar bölgeleri hedef aldığı bildirildi.
Öte yandan İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'daki askeri hedeflere saldırı başlattıklarını açıkladı.
Kentte patlama sesleri duyuldu. Tesnim haber ajansı, Tahran'ın kuzeyindeki Evin bölgesinde yer alan elektrik şebekesinin vurulduğunu ancak geniş çaplı bir kesinti olmadığını aktardı.
Ilna haber ajansı, İran devlet televizyonunun teknik binasının İsrail saldırısında vurulduğunu duyurdu.
İsrail Savunma Bakanı, "İsrail ordusu şu anda Tahran'ın merkezindeki hedeflere görülmemiş yoğunlukta saldırıyor" açıklamasını yaptı.
11.15 - SİRENLER 35 DAKİKA BOYUNCA SUSMADI
İsrail Kanal 12'nin bildirdiğine göre İran'ın son füze saldırısı sonrası İsrail elektrik şirketine ait bir tesisin vurulması nedeniyle ülkede elektrik kesintileri yaşandığını aktardı.
Füzelerden birinin Safed bölgesine düştüğü, burada yangın çıktığı belirtildi.
İran'ın bu son saldırısı nedeniyle İsrail'de 35 dakika boyunca alarmların çaldığı bildirildi. Bunun İsrail'deki en uzun siren dizisi olduğu kaydedildi.
10.20 - İRAN YENİ FÜZELER FIRLATTIİran dün Hayfa'ya saldırı düzenledi.
İsrail ordusu İran'dan füze fırlatıldığını duyurdu.
Ordu, savunma sistemlerinin aktif edildiğini bildirdi. Halkın sığınaklarda beklemesi çağrısı yapıldı.
İsrail'in birçok kentinde sirenler çaldığı, Kudüs'te patlama seslerinin duyulduğu bildirildi. Reuters'a konuşan bir görgü tanığı, Kudüs üzerinde füze görüldüğünü söyledi.
İsrail basını, güneydeki Aşdod bölgesinin İran füzelerinden etkilendiğini yazdı.
İran'dan 15 füzenin fırlatıldığı, birçok yerde şarapnel parçalarının ele geçirildiği bildirildi.
09.30 - İSRAİL 6 HAVALİMANINA SALDIRI DÜZENLEDİ
İsrail ordusu, yaptığı son açıklamada, İran'ın doğusu, batısı ve merkezinde altı havalimanını vurduklarını bildirdi.
Ordu ayrıca Kirmanşah'ta vurulan askeri bölgenin görüntülerini yayınladı.
09.15 - TRUMP'A MESAJ: BU SAVAŞI BİZ BİTİRECEĞİZ
ABD için ağır sonuçları olacak güçlü operasyonların beklendiğini açıklayan sözcü, ABD Başkanı Donald Trump'a da seslendi.
Sözcü, "Bay kumarbaz Trump, bu savaşı siz başlatmış olabilirsiniz ancak bitirecek olan biziz" diye konuştu.
08.40 - "AMERİKALILAR YANITINI ALACAK"
Rusya'nın TASS haber ajansının aktardığına göre Moskova'ya giden İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran ve Rusya'nın mevcut gerilim üzerine durumlarını koordine ettiğini bildirdi.
Fars haber ajansına göre İran ordu komutanı Muhamed Hatemi, "Amerikalılar ne zaman İran'a karşı suç işlese kararlı bir yanıt aldı. Bu sefer de aynısı olacak" dedi.
Öte yandan Tesnim haber ajansı, İran'ın Yazd bölgesinde 10 Devrim Muhafızları askerinin öldürüldüğünü bildirdi.
07.50 - İSRAİL KİRMANŞAH'TA SALDIRYA BAŞLADIABD'de savaş karşıtı protestolar başladı.
İsrail ordusu, Kirmanşah'taki askeri tesislere saldırı düzenlediğini duyurdu.
Öte yandan İran'dan yapılan açıklamada, İsrail istihbarat servisi Mossad'la işbirliği yaptığı suçlamasıyla bir kişiyi daha idam etti. İnfaz edilen kişinin adı Muhammedemin Sayeşte olarak açıklandı.
Tesnim haber ajansı, Sayeşte'nin 2023'ün sonlarında tutuklandığını ve Mossad'ın siber ekibiyle bağlantılı olduğunu bildirdi.
05.00: İSRAİL GECE BOYU BOMBALADI
İsrail'in İran'a saldırıları gece boyunca devam etti.
Tahran'ın yanı sıra doğusundaki Kereç kenti ve Şiraz, Yezd'de hava savunma sistemlerinin devreye girdiği ve Kereç'te bir patlama sesinin duyulduğu ifade edildi.
03.10 - TEL AVİV'DE SİRENLER ÇALDI
İran, İsrail'e yönelik yoğun misilleme saldırısını başlattı.
Başkent Tel Aviv'de sirenler çaldı.
İran'ın balistik füzelerine hava savunma sistemi karşı koymaya çalıştı.
03.00 - İSRAİL İRAN'I VURDU
İsrail ordusu önce İran'ın Markazi bölgesine dronlarla saldırdı. İran hava savunma sistemi bu saldırıyı püskürttü.
Bir diğer saldırı da başkent Tahran'a yönelik oldu. Yine hava savunma sistemleri aktif hale geldi.
İsrail ordusunun açıklamasına göre, askeri noktalar hedef alındı.
Tahran'ın güney doğusundaki Parçin'de yer alan askeri üs vuruldu.
Tahran'ın batısındaki Karaj'da da hava savunma sistemleri aktif hale geldi.
İsfahan, Tebriz, Kirmanşah ve Savocbulağ kentlerinde de patlama sesleri duyuldu.
01.00: ABD VATANDAŞLARINA KÜRESEL ÇAPTA GÜVENLİK UYARISI
00.30- İRAN'I VURAN UÇAKLAR GERİ DÖNDÜ
18 saatlik uçuş sonrası İran'a ulaşan B-2 bombardıman uçaklarından en az 7'sinin Misouri'deki Whiteman Hava Üssü'ne iniş yaptığı belirtiliyor.
00.10 - TRUMP: NEDEN REJİM DEĞİŞİKLİĞİ OLMASIN?
ABD başkanı Donald Trump İran'a yönelik saldırı ile ilgili açıklamalarını sürdürüyor. Trump, "İran'daki nükleer tesislere verilen zararın muazzam olduğu söyleniyor. Saldırılar kuvvetli ve hassas oldu.
Ordumuz büyük bir ustalık gösterdi, teşekkürler" dedi. ABD Başkanı, "Rejim değişikliği’ terimini kullanmak siyasi olarak doğru olmayabilir, ama eğer mevcut İran rejimi İran’ı yeniden büyük yapamıyorsa, neden rejim değişikliği olmasın?” ifadelerini kullandı.
Trump, saldırıya katılan B-2 pilotlarının güvenli bir şekilde Missouri'ye indiğini de söyledi.
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