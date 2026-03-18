Savaşta 20'inci gün. İran'dan Körfez'deki enerji tesislerine misilleme

Orta Doğu'daki savaş tüm hızıyla sürüyor. ABD ve İsrail'in İran'daki enerji tesislerine yönelik koordineli saldırılarına Tahran'dan yanıt gecikmedi.

İran'ın Buşehr eyaletine bağlı Aseluye kentindeki petrol rafinerileri ile Güney Pars doğalgaz rafineleri ABD-İsrail saldırılarında hedef alındı.

Aseluye'ye yönelik saldırıda üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı rafineriler vurulunca yangın çıktı.

Güney Pars doğalgaz rafinelerine yönelik saldırılarda ise doğalgaz sahasının 3'üncü ve 6'ıncı fazlarının hedef alındığı belirtildi. İranlı yetkililer bölgede yangının kontrol altına alındığını açıkladı.



TRUMP: İSRAİL'İN SALDIRISINDAN ABD'NİN BİLGİSİ YOKTU



İsrail'in İran'ın tesislerine yönelik saldırılarına ilişkin konuşan ABD Başkanı Donald Trump, saldırılardan ABD'nin bilgisi olmadığını söyledi.



Katar'ın saldırıyla hiçbir ilgisi olmadığını belirten Trump, “İran Katar'a saldırmaya karar verirse, ABD Güney Pars Doğalgaz sahasının tamamını yerle bir edecek. Bu ölçekteki şiddet ve yıkımı onaylamak istemiyorum. Ancak Katar'ın LNG tesisleri tekrar saldırıya uğrarsa, bunu yapmaktan çekinmeyeceğim" dedi.



Trump, İsrail tarafından Güney Pars gaz sahasına artık hiçbir saldırının yapılmayacağını belirtti.



İRAN'DAN ŞİDDETLİ MİSİLLEME SALDIRILARI

Gelişmelerin ardından Tahran; Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’daki bir dizi enerji tesisini hedef aldı.

Katar’ın ulusal enerji şirketi, Ras Laffan Sanayi Bölgesi'nin balistik füzelerle vurulduğunu, büyük hasar meydana gelen bölgede yangın çıktığını açıkladı. Sivil savunma ekiplerinin müdahalesi sonucu yangının söndürüldüğü duyuruldu.



Açıklamada, sivil savunma ekiplerinin, Ras Laffan Sanayi Bölgesi'ndeki tüm yangınları "herhangi bir yaralanma olmadan tamamen kontrol altına aldığı" aktarıldı.

Bölgede "söndürme ve emniyete alma çalışmalarının devam ettiği" ifade edilen açıklamada, patlayıcı madde imha ekibinin de bölgede görev başında olduğu bilgisine yer verildi.



Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad El Sani, İran'ın saldırılarını kınadı. Saldırıların Katar'ın ulusal güvenliğine yönelik doğrudan bir tehdit olduğunu belirtti.



Bunun üzerine Katar, Doha'daki İran'ın Büyükelçiliğinde görevli iki ataşenin 24 saat içinde ülkeden ayrılmasını istedi. Katar'ın sınır dışı kararının ardından İran tesislere yeni bir saldırı daha düzenledi.