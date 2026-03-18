Savaşta 20'inci gün. İran'dan Körfez'deki enerji tesislerine misilleme
18.03.2026 13:25
Son Güncelleme: 19.03.2026 07:52
Katar, Ras Laffan Sanayi Bölgesi
İran-ABD-İsrail savaşı 20. gününde devam ediyor. İran'ın petrol ve doğalgaz rafineleri ABD-İsrail tarafından hedef alındı. Bunun üzerine Tahran, Körfez'deki rafinerileri ve tesisleri hedef alacağı uyarısının ardından misilleme saldırıları gerçekleştirdi. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in saldırılarından ABD'nin bilgisi olmadığını açıkladı.
Orta Doğu'daki savaş tüm hızıyla sürüyor. ABD ve İsrail'in İran'daki enerji tesislerine yönelik koordineli saldırılarına Tahran'dan yanıt gecikmedi.
İran'ın Buşehr eyaletine bağlı Aseluye kentindeki petrol rafinerileri ile Güney Pars doğalgaz rafineleri ABD-İsrail saldırılarında hedef alındı.
Aseluye'ye yönelik saldırıda üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı rafineriler vurulunca yangın çıktı.
Güney Pars doğalgaz rafinelerine yönelik saldırılarda ise doğalgaz sahasının 3'üncü ve 6'ıncı fazlarının hedef alındığı belirtildi. İranlı yetkililer bölgede yangının kontrol altına alındığını açıkladı.
TRUMP: İSRAİL'İN SALDIRISINDAN ABD'NİN BİLGİSİ YOKTU
İsrail'in İran'ın tesislerine yönelik saldırılarına ilişkin konuşan ABD Başkanı Donald Trump, saldırılardan ABD'nin bilgisi olmadığını söyledi.
Katar'ın saldırıyla hiçbir ilgisi olmadığını belirten Trump, “İran Katar'a saldırmaya karar verirse, ABD Güney Pars Doğalgaz sahasının tamamını yerle bir edecek. Bu ölçekteki şiddet ve yıkımı onaylamak istemiyorum. Ancak Katar'ın LNG tesisleri tekrar saldırıya uğrarsa, bunu yapmaktan çekinmeyeceğim" dedi.
Trump, İsrail tarafından Güney Pars gaz sahasına artık hiçbir saldırının yapılmayacağını belirtti.
İRAN'DAN ŞİDDETLİ MİSİLLEME SALDIRILARI
Gelişmelerin ardından Tahran; Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’daki bir dizi enerji tesisini hedef aldı.
Katar’ın ulusal enerji şirketi, Ras Laffan Sanayi Bölgesi'nin balistik füzelerle vurulduğunu, büyük hasar meydana gelen bölgede yangın çıktığını açıkladı. Sivil savunma ekiplerinin müdahalesi sonucu yangının söndürüldüğü duyuruldu.
Açıklamada, sivil savunma ekiplerinin, Ras Laffan Sanayi Bölgesi'ndeki tüm yangınları "herhangi bir yaralanma olmadan tamamen kontrol altına aldığı" aktarıldı.
Bölgede "söndürme ve emniyete alma çalışmalarının devam ettiği" ifade edilen açıklamada, patlayıcı madde imha ekibinin de bölgede görev başında olduğu bilgisine yer verildi.
Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad El Sani, İran'ın saldırılarını kınadı. Saldırıların Katar'ın ulusal güvenliğine yönelik doğrudan bir tehdit olduğunu belirtti.
Bunun üzerine Katar, Doha'daki İran'ın Büyükelçiliğinde görevli iki ataşenin 24 saat içinde ülkeden ayrılmasını istedi. Katar'ın sınır dışı kararının ardından İran tesislere yeni bir saldırı daha düzenledi.
Basra Körfezi’nde yer alan ve dünyanın en büyük doğalgaz sahalarından biri kabul edilen ve İran ve Katar arasında paylaşılan Güney Pars Doğalgaz Sahası.
SUUDİ ARABİSTAN: İRAN YANLIŞ HESAP YAPIYOR
İran'ın misilleme saldırılarında hedeflerden bir diğeri Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dı. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Riyad'ın 4 balistik füze ile hedef alındığını açıkladı. Füzelerin tamamının hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği belirtildi. Ancak parçalanan füzelere ait şarapnellerin başkentin çeşitli bölgelerine isabet ettiği kaydedildi.
O noktalardan birinde de yangın çıkarken, alevlerin metrelerce yükseldiği görüldü. Yetkililer yaralananların olduğunu açıkladı.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al Suud, "İran, eğer Körfez ülkelerinin karşılık veremeye gücünün yetmeyeceğini düşünüyorsa, yanlış hesap yapıyor." dedi.
Bakan Suud, İran'ın komşularına kardeşlik ruhu içinde değil, düşmanca bir bakış açısıyla yaklaştığını söyledi.
Birleşik Arap Emirlikleri de füze saldırıları ile hedef alındı. Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran'dan gelen füze ve dron saldırılarına müdahale ettiğini belirtti.
Abu Dabi Medya Ofisi, yaptığı açıklamada, "Habşan Doğal Gaz Tesisi ve Bab Petrol Sahası'nı hedef alan füzelerin başarıyla imha edildiğini" belirtti.
Saldırı sonrasında "düşen şarapnel parçalarıyla ilgili olaylara müdahale edildiği" ifadesi kullanılan açıklamada, Habşan doğal gaz tesislerinin faaliyetlerinin durdurulduğu kaydedildi.
Olaylarda yaralanan olmadığı aktarıldı.
İRAN'DAN YENİ SALDIRI UYARISI
İran devlet televizyonu, İran'ın Basra Körfezi'ne kıyısı olan ülkelere yeni saldırı dalgasını duyurdu.
Açıklamada, "İran’a saldırıya ev sahipliği yapan Basra Körfezi kıyısı ülkelerinin enerji tesislerine yönelik yeni füze saldırısı başladı." ifadesi kullanıldı.
Yeni saldırı dalgasının, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad'da bölge ülkelerinin son gelişmeleri ele aldıkları toplantının ardından gerçekleştiği belirtiliyor.
İRAN İSTİHBARAT ŞEFİ YAŞAMINI YİTİRDİ
İsrail, yaptığı açıklamada İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib’in bir hava saldırısında hedef alındığını duyurdu.
İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Hatib’in gece düzenlenen bir saldırıda “etkisiz hale getirildiğini” söyledi.
Katz ayrıca, kendisi ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, hedef alınan diğer üst düzey İranlı yetkililerin de “ek bir onaya gerek kalmaksızın öldürülmesi” için orduya yetki verdiğini açıkladı.
İRAN CUMHURBAŞKANI DOĞRULADI
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hatip'in ölümünü doğruladı. Pezeşkiyan mesajda, "İsmail Hatib, Ali Larijani ve Aziz Nesirzade’nin, aile üyelerinin ve onlara eşlik eden ekipten kişilerin alçakça suikast sonucu öldürülmesi bizi derinden üzmüştür." ifadelerine yer verildi.
Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani, İsrail hava saldırısında öldürülmüştü.
ÜST DÜZEY İSİMLER HEDEF ALINIYOR
İsrail istihbaratı, Laricani'nin başkent çevresindeki bir sığınakta diğer yetkililerle birlikte bulunduğunu tespit ederek füze saldırısı düzenledi. Aynı gece, Besic güçlerinin lideri Gulam Rıza Süleymani de yine alınan istihbarat doğrultusunda hedef alınarak öldürüldü.
SAVAŞTA ŞİMDİYE KADAR KİMLER ÖLDÜRÜLDÜ?
İran'da öldürülen siyasiler
- Dini lideri Ali Hamaney
- Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani
- Savunma Konseyi Başkanı Ali Şemhani
- Savunma Bakanı Ali Nasırzade
- İstihbarat Bakanı İsmail Hatib
İran'da öldürülen komutanlar
- Genelkurmay Başkanı Abdürrahim Musevi
- Devrim Muhafızları’nın Komutanı Muhammed Pakpur
- Besic Komutanı Gulam Rıza Süleymani
CAN KAYBI GİDEREK ARTIYOR
Bölgede tansiyon yükselmeye devam ederken, İsrail ve ABD’nin 28 Şubat’tan bu yana İran’a yönelik ortak saldırılar düzenlediği ve bu süreçte aralarında dönemin dini lideri Ali Hamaney’in de bulunduğu yaklaşık bin 300 kişinin hayatını kaybettiği ifade ediliyor.
İran ise buna karşılık olarak İsrail’in yanı sıra ABD askeri varlıklarına ev sahipliği yapan Körfez ülkelerine füze ve insansız hava aracı saldırıları gerçekleştirdi.
LÜBNAN'DA ÖLÜ SAYISI 968'E ÇIKTI
İsrail, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı yoğun saldırılarını sürdürüyor.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 968'e, yaralı sayısının ise 2 bin 432'ye yükseldiği bildirildi. Hayatını kaybedenlerin arasında 116 çocuk ile 77 kadının bulunduğu kaydedildi.