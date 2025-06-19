Savaş'ta 7. gece: ABD İsrail Büyükelçiliğini boşaltıyor
İsrail-İran savaşı karşılıklı hava saldırılarıyla altıncı gününde sürüyor. İran akşam saatlerinde İsrail'e yeni bir saldırı başlatarak hipersonik füzelerini fırlattığını duyurdu. İran'ın dini lideri Hamaney, İsrail'in cezalandırılacağı açıklamasını yaptı. ABD Başkanı Trump ise "ABD'nin İran'a saldırıp saldırmayacağını söyleyemem. Bir hafta sonra büyük şeyler olabilir" diyerek Hamaney'e bol şans diledi.
İsrail’in 13 Haziran'da başlattığı "Yükselen Aslan" saldırısı ve İran'ın "Gerçek Vaat" adını veridği misillemesiyle başlayan savaş yedinci güne girdi.
İsrail'in saldırılarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin de aralarında olduğu en az 224 kişi öldü.
İran ise insansız hava araçlarının (İHA) yanı sıra yüzlerce balistik ve hipersonik füze fırlattığı misillemesinde ise Tel Aviv, Kudüs ve Hayfa'yı hedef aldı.
İsrail'in hava savunma sistemi "Demir Kubbe"yi aşan füzeler nedeniyle İsrail'de en az 24 kişi hayatını kaybetti.
Karşılıklı saldırılar yedinci günde de devam ediyor.
01.10- ERAKÇİ: DİPLOMASİYE BAĞLILIĞIMIZI SÜRDÜRÜYORUZİran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi
Erakçi, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, İsrail’in bölgedeki tek nükleer silah sahibi ülke olduğunu gösteren bir grafik yayımladı.
İran’ın şu ana kadar yalnızca meşru müdafaa hakkı kapsamında İsrail’e misilleme yaptığını ve Tel Aviv’e “yardım ve yataklık” edenleri şu ana kadar hedef almadığını savunan Erakçi, şunları kaydetti:
"Tıpkı Netanyahu'nun diplomasiyi yok etmek için bu savaşı üretmesi gibi dünya, başarısız İsrail rejiminin alevleri bölgeye ve ötesine yaymaya yönelik artan girişimleri konusunda oldukça endişeli olmalıdır."
Erakçi, "ülkesinin nükleer silah elde etme niyeti olmadığını" belirterek, buna karşılık İsrail’in bölgedeki tek nükleer silaha sahip ülke olduğuna işaret etti.
Erakçi, “Gayrimeşru, soykırımcı ve işgalci İsrail rejimi hariç, diplomasiye bağlılığımızı sürdürüyoruz. Daha önce olduğu gibi bakış açımız ciddi ve ileriye dönük” dedi.
01.00 - ABD'NİN İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİNDEN TAHLİYELER BAŞLADI
İsrail'in İran'a saldırıları sürerken, Associated Press'e (AP) konuşan ve ismini vermek istemeyen ABD'li yetkililer, İsrail'den tahliye sürecine ilişkin açıklamada bulundu.
Yetkililer, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinde "kritik olmayan" görevlerde bulunan bazı diplomat ve ailelerinin tahliye edildiğini belirtti.
Söz konusu tahliyelerin ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin bu konuda çalışmaların sürdüğü açıklamasından kısa bir süre önce gerçekleştiğine işaret eden yetkililer, kaç kişinin tahliye edildiğine dair bilgi paylaşmadı.
Huckabee gün içinde, İran'ın füze saldırıları üzerine İsrail'i terk etmek isteyen ABD vatandaşları için tahliye çalışmalarının sürdüğünü belirtmişti.
Öte yandan İsrael Hayom gazetesinde yer alan haberde ise İran ile çatışma sürecinin başlamasından bu yana ilk kez 20 Haziran Cuma günü yabancılar ve diplomatların ülkeden uçmasına izin verileceği duyurulmuştu.
00.30 - ABD SENATOSU'NDA GİZLİ BRİFİNG DÜZENLENECEK
İsrail-İran geriliminin tırmanmasının ardından, ABD Senatosu da harekete geçti. Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer'in yardımcısına göre, önümüzdeki hafta başında tüm senatörlerin katılımıyla İran gündemine ilişkin gizli bir brifing düzenlenecek. Brifingin tam tarihi ve saati henüz netleşmiş değil.
Gizli oturumda, Pentagon yetkilileri, Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğü’nden (ODNI) üst düzey yetkililerin senatörlere bilgi vermesi bekleniyor.
Gündemin odağında İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetleri, İsrail’le İran arasında yaşanan son çatışmalar, ABD üslerine yönelik tehditler ve Tahran’ın diplomatik pozisyonunun detaylı şekilde yer alacağı tahmin ediliyor.
00.10 - "TRUMP, SALDIRI PLANLARINI ONAYLADI" İDDİASI
The New York Times, İranlı yetkililere dayandırdığı haberinde İran'ın Trump'ın yakın zaman görüşme çağrılarına yanıt verebileceğini yazdı.
The Wall Street Journal ise Trump'ın yardımcılarına İran'a yönelik saldırı planlarını onayladığını ilettiğini aktardı.
Trump'ın İran'ın nükleer programını terk edip etmeyeceğini görmek için nihai emri vermediği belirtildi.
00.05 - İRAN'DAN İSRAİL'E YENİ FÜZE SALDIRISI
İsrail ordusu, İran'dan yeni bir füze saldırısı başlatıldığını duyurdu.
Ordudan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran'dan fırlatılan füzeleri önlemeye çalıştığı belirtildi.
Açıklamada, uyarı sirenlerinin çalmasıyla birlikte halkın sığınaklara girip bir sonraki talimata kadar orada kalması istendi.
İsraillilerin cep telefonlarına da aynı acil durum uyarıları gönderildi.
İsrail'in başkenti Tel Aviv'de, Kudüs ve ülkenin kuzey bölgelerinde siren sesleri duyuldu.
00.02 - PUTİN: İRAN TOPLUMU REJİM ETRAFINDA BİRLEŞİYOR
Rus lider Putin, İsrail ve ABD Başkanı Trump ile İran konusunda temas halinde olduğunu söyledi.
Putin, "İran toplumu, rejim etrafında birleşiyor" dedi.
Buşehr nükleer tesisinde işçilerinin olduğunu ifade eden Putin, "İsrail ile güvenliklerinin garanti edilmesi konusunda anlaştık" açıklamasında bulundu.
"Rusya ve İran nükleer enerji çalışamlarına devam edebilir" diyen Putin, "İran'ın nükleer çıkarları güvence altına alınabilir" dedi.
Putin, NATO'nun yeniden silahlanmasını tehdit olarak görmediklerini kaydetti.
23.00 - "CUMA GÜNÜ CENEVRE'DE NÜKLEER MÜZAKERE GERÇEKLEŞTİRİLECEK"
Alman diplomatik kaynağın aktardığı bilgiye göre; Almanya, Fransa, İngiltere, ve İran dışişleri bakanları, cuma günü Cenevre'de nükleer müzakere gerçekleştirecek.
Görüşmeye ABD Temsilcisi de katılacak.
Öte yandan BMGK'nın da cuma günü İsrail-İran savaşını görüşmek için toplanacağı bildirildi.
22.15 - TRUMP: İRAN GÖRÜŞMEK İSTİYOR, BUNU YAPABİLİRİZ
ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te yaptığı basın toplantısında İran'ın görüşme yapmak istediğini belirterek "Bunu yapabiliriz" dedi.
Trump, "1 saat içerisinde İran-İsrail meselesi ile ilgili toplantımız olacak. Pakistan ordu yetkilisi ile İran konusunu görüştük" dedi.
Trump, "Düşüncem İran'ın nükleer silaha sahip olmasına birkaç hafta kaldığı yönündeydi. İran'ın nükleer silahı olamaz" dedi.
Trump, İran'daki Fordo nükleer tesislerine karşı harekete geçme konusunda henüz karar vermediğini ifade ederek hala anlaşmaya varılabileceğini söyledi. "İran ile görüşme konusuda kapıyı kapatmadık" dedi.
Trump, İran rejimimin yıkılmasının olası odluğunu söyledi.
21.50 - İSRAİL'DEN İRAN'A SİBER SALDIRI
İsrail'den İran'a siber saldırı sebebiyle İran Devlet Televizyonu yayınlarında ve bankacılık hizmetlerinde aksama olduğu bildiriliyor.
İran medyası, devlet televizyonunun yaınının kısa süreli hacklendiğini bildirdi.
19.30 - İRAN'DAN İSRAİL'E YENİ FÜZE DALGASI
İsrail ordusu, İran'dan füzelerin ateşlendiğini duyurdu. Tel Aviv'de sirenler çalıyor.
İran Devlet Televizyonu, İsrail'e hipersonik füzeler fırlatıldığını açıkladı.
Fars Haber Ajansı, "Gerçek Vaat 3" operasyonunun 12. dalgasında süper ağır, uzun menzilli ve iki aşamalı Siccil füzelerinin fırlatılmasıyla başladığını açıkladı.
İran Devrim Muhafızları ise İsrail'e süper ağır, uzun menzilli, iki aşamalı füzeler fırlattıklarını açıkladı. Devrim Muhafızları, "İşgal altındaki toprakların semaları İran füze ve hava araçlarına açıktır. Sığınaklarda cehennemi yaşayarak yavaş bir ölüm ya da İşrail'den kaçmak arasında seçim yapmalısınız" denildi.
İsrail Ordusu, son 24 saatte 40'den fazla savaş uçağıyla Tahran'da yaklaşık 40 hedefi vurduklarını duyurdu.
19.20 - İRAN GENELİNDE İNTERNET KESİNTİSİ
İngiltere merkezli takip kuruluşu, İran genelinde topyekün internet kesintisi yaşandığını duyurdu.
İran İletişim Başkanlığı ise internet erişimine geçici olarak kısıtlama getirileceğini açıkladı.
18.20 - İRAN'DAN KALKAN 3 UÇAK UMMAN'A GİTTİ
Uluslararası basında çıkan haberde, Maskat'a giden uçaklardan birinin İran Cumhurbaşkanlığına ait olduğu kaydedildi.
İran'dan kalkan 3 uçağın daha önce ABD ile yürütülen nükleer müzakerelerde arabuluculuk eden Umman'a gitmesi dikkati çekti.
İran veya Umman'dan Maskat'a inen uçaklara ve bu uçaklarda müzakere heyeti olup olmadığına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.
17.10 - TRUMP: İRAN TAMAMEN SAVUNMASIZ
ABD Başkanı Donald Trump yeni açıklamalarda bulundu.
"İranlılar müzakere etmek istiyor, müzakere etmeliler. Hiçbir şeyi için geç değil" diyen Trump, İran'ın kendileriyle temas kurduğunu ve Beyaz Saray'a gelmeyi teklif ettiklerini söyledi.
"BİR HAFTA SONRA BÜYÜK ŞEYLER OLABİLİR"
Trump, "ABD'nin İran'a saldırıp saldırmayacağını söyleyemem" dedi.
İran'ın tamamen savunmasız olduğunu ve hiçbir hava savunmaları kalmadığını dile getiren Trump, "Ne olacağını göreceğiz. Hiçbir şey bitmedi. Bir hafta sonra büyük şeyler olabilir veya bir haftadan daha kısa sürede" diye konuştu.
Trump, "Hamaney'e bol şanslar" dedi. Netanyahu'ya devam etmesini söylediğini ifade etti.
ABD Savunma Bakanı Hegseth ise , "Başkan Trump savaş ya da barış kararı alırsa bunu uygulamaya hazırız" diye konuştu.
16.30 - İSRAİL: İRAN'IN İÇ GÜVENLİK KARARGÂHINI VURDUKBazı İsrailliler, çatışma nedeniyle ülkeyi terk ediyor.
15.50 - İSRAİL, KISITLAMALARI GEVŞETİYORTel Aviv.
İsrail İç Cephe Komutanlığı, yapılan durum değerlendirmesinin ardından bugün yerel saatle 18.00'den itibaren geçerli olacak şekilde kısıtlamaların esnetildiğini bildirdi.
İran'a yönelik saldırılar ve gelen misillemeler nedeniyle getirilen kısıtlamalar, İsrail'in doğu sınırındaki bölgeler ve Gazze Şeridi yakınındaki yerleşimler haricinde tüm bölgelerde gevşetilecek.
Bu kapsamda sığınaklara yakın olmaları halinde iş yerleri faaliyetlerine devam edebilecek ve 30 kişiye kadar yapılacak toplu faaliyetlere izin verilecek.
İç cephe komutanlığı yönergelerinde kısıtlamaların gevşetilmesine ilişkin yapılan değişiklik, 20 Haziran yerel saatle 20.00'ye kadar geçerli olacak.
İsrail ordusu, İran'a yönelik saldırılar ve gelen misillemeler nedeniyle 13 Haziran'ın ilk saatlerinde olağanüstü hal kısıtlamaları getirildiğini açıklamıştı.
15.30 - ALMANYA: MÜZAKERE MASASINA GELMEK İÇİN HİÇBİR ZAMAN ÇOK GEÇ DEĞİL
“Çözümü müzakere etmeye hâlâ hazırız” diyen Wadephul, “Ancak, İran’ın acilen harekete geçmesi gerekiyor… Eğer samimi niyetleriniz varsa müzakere masasına gelmek için hiçbir zaman çok geç değildir” diye konuştu.
Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) lideri Friedrich Merz, dün yaptığı açıklamada İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını destekleyerek, "Bu İsrail'in hepimiz için yaptığı kirli bir iş. Bizler de bu rejimin kurbanlarıyız. Bu molla rejimi dünyaya ölüm ve yıkım getirdi" demişti.
15.20 - İSRAİLLİ BAKAN: İRAN İLE MÜZAKERE YOK
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, "çatışmaların sonlanmasına ilişkin İran ile müzakere yapılmadığını" ve Tel Aviv'in saldırılarını sürdüreceğini belirtti.
Yerel basındaki habere göre, Saar, bazı yabancı ülkelerin İsrail'deki büyükelçilerine İran'ın misillemesinde vurulan Bat Yam kentinde bilgi verdi.
İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına değinen Saar, İsrail halkının "büyük bölümünün" bu saldırılara destek verdiğini söyledi.
İran'a yönelik saldırıların devam edeceğini kaydeden Saar, "Bilmenizi isterim ki; hiçbir müzakere yapılmıyor ve hedeflerimize ulaşana kadar operasyon devam edecek" ifadesini kullandı.
15.10 - İRAN: KAMİKAZE DRONE TAŞIYAN KAMYONET ELE GEÇİRİLDİFoto: Arşiv
İran medyasında yer alan haberlere göre, Polis Sözcüsü Said Muntazerulmehdi konuya ilişkin bilgi verdi.
Muntazerulmehdi, "Elburz eyaletindeki emniyet güçleri, dün gerçekleştirdikleri operasyonda şüpheli yük taşıyan Nissan marka bir kamyoneti durdurarak arama yaptı. Aramada, araçtan intihar amaçlı mini dron, uzaktan kumandalı kontrol cihazları ve drone ile mini intihar hava araçlarına ait çeşitli teknik parçalar ele geçirildi" dedi.
İranlı yetkili, bir kişinin de gözaltına alındığını kaydetti.
15.00 - TAHRAN'DA YENİDEN PATLAMA SESLERİFoto: Arşiv
İran basını, başkent Tahran'ın doğusundaki farklı noktalardan patlama seslerinin yükseldiğini aktardı.
AFP muhabirleri, başkentte birden fazla patlama sesinin duyulduğunu, kentin doğusundan siyah dumanların yükseldiğini bildirdi. Patlama seslerinin yerel saatle 15.30'un (Türkiye saatiyle 15.00) hemen öncesinde başladığı bilgisi verildi.
AFP, Türkiye saatiyle 15.30 sıralarında Tahran'dan yeninden birden fazla patlama sesinin geldiğini, siyah dumanların görüldüğünü aktardı. Kentte en az beş noktadan dumanların yükseldiği belirtildi.
Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu da Tahran'a saldırı düzenlediklerini açıkladı.
AFP'nin aktardığına göre, Türkiye saatiyle 15.50 sıralarında bu kez Tahran'ın kuzeyinden patlama sesi geldi ve ana yol kısmen kapandı.
İsrail ordusu, Tahran'daki "askeri hedefleri" vurduğunu iddia etti.
14.55 - İSRAİL'İN VURDUĞU RADAR SİSTEMİ YENİDEN DEVREDE
İran devlet televizyonu konuya ilişkin haberinde, Subaşı radar sisteminin yeniden devreye alındığını aktardı.
Haberde, "bölgedeki düşman hedeflerin tespiti, teşhisi ve durdurulması alanında savunma kabiliyetlerinin artırılması amacıyla yeniden devreye alınan radar siteminin yeni olduğu ve hava savunma alanında güncel teknik kabiliyetleri bulunduğu" ifade edildi.
İran'ın önemli radar sistemlerinden Subaşı'nın yeniden faaliyete geçmesiyle, bölgedeki taramanın daha yüksek doğruluk ve istikrarla devam edeceği, bununla da hava gözetleme alanında operasyonel hazırlık düzeyinin artacağı kaydedildi.
13.45 - İRAN'DAN KOMŞU ÜLKELERE ÇAĞRI
İran Sınır Komutanlığı, "Komşu ülkelerden, topraklarından kaynaklanan İran'a yönelik düşmanca eylemlere karşı gerekli önlemleri almalarını bekliyoruz" açıklamasında bulundu. Açıklamada, sınır polisinin silahlı kuvvetlerle birlikte sınır geçişleri üzerinde tam kontrol sahibi olduğu ifade edildi.
13.20 - HAMANEY: İRAN ZORLA DAYATILAN BARIŞI DA SAVAŞI DA KABUL ETMEYECEK
İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, açıklama yaptı. Hamaney, devlet televizyonunda yayımlanan mesajında, “İsrail vahim bir hata yaptı ve sonuçlarına katlanacak. İran, hava sahasının ihlal edilmesini affetmeyecek” diye konuştu.
İsrail'in büyük bir hata yaptığını ve cezalandırılacağını söyleyen Hamaney, İran halkının şehitlerin kanını ve topraklarına saldırıyı unutmayacağını söyledi. ABD'ye de seslenen Ali Hamaney, İran'ın teslim olmayacağını bilmelerinin gerektiğini, ABD'nin saldırı düzenlemesi halinde bunun ciddi ve telafisi imkansız sonuçlarının olacağını vurguladı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerine de atıfta bulunan Hamaney, “İran tarihini bilenler İranlıların bu tehdit diline yanıt vermediğini bilir” ifadelerini kullandı. İran’ın dini lideri, “İran zorla dayatılan barışı da savaşı da kabul etmeyecek... Bu millet dayatma karşısında kimseye teslim olmayacaktır” diye konuştu.
Hamaney, mesajında şu ifadeleri kullandı: "İran'ı, İran milletini ve tarihini bilen akıllı insanlar bu millete asla tehdit edici bir dille konuşmaz çünkü İran milleti teslim olmaz. Amerikalılar herhangi bir askeri müdahalenin (ABD için) telafisi mümkün olmayan hasara yol açacağını bilmelidir."
ABD Başkanı Trump, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hamaney'i tehdit ederek "Nerede saklandığını biliyoruz ama şimdilik öldürmeyeceğiz" demişti.
Hamaney, İsrail'in "son günlerdeki aptalca ve kötü niyetli saldırıları karşısında İran milletinin kararlı, cesur ve akıllı tutumunu" takdir etti.
13.15 - RUSYA: ABD'Yİ UYARIYORUZ
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nn hem İran hem İsrail ile temas halinde olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "ABD'yi İsrail'e doğrudan askeri yardımda bulunmaması konusunda uyarıyoruz. Bunu düşünmek bile tehlikeli" ifadelerine yer verildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da İsrail'in İran'ın nükleer altyapısına saldırıları dolayısıyla bir felaketten milimetrelerce uzakta olunduğunu söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergei Ryabkov ise Rusya ve ABD'nin Ortadoğu'daki çatışmanın durumu ile ilgili iletişim halinde olduğunu söyledi.
İsrail ve İran arasında altı gündür süren çatışmalara dair açıklama yapan Ryabkov'un ifadeleri Interfax'ta yer aldı.
13.00 - İRAN'DAN KATAR'A MEKTUP
Katar Dışişleri Bakanlığı, Katar Emiri'nin İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'dan bir mektup aldığını açıkladı. Mektubun içeriği konusunda bilgi verilmedi.
Reuters haber ajansına konuşan bir kaynağın verdiği bilgiye göre, Katar, İsrail'i ateşkesi kabul etmeye zorlaması ve İran ile nükleer müzakerelere devam etmesi için Washington yönetimiyle temasa geçen ülkelerden biriydi.
12.45 - İRAN CUMHURBAŞKANI'NDAN "ULUSAL BİRLİK" VURGUSU
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bu sabah düzenlenen kabine -toplantısında açıklamalarda bulundu.
El Cezire'nin aktardığına göre, "ulusal birliği koruma" ihtiyacını vurgulayan Pezeşkiyan, "Eğer halka yanımızda durursa hiçbir sorun ülkeyi tehlikeye atmayacaktır; tüm eylemlerin ulusal birliği muhafaza etmeyi amaçlaması temel öneme sahiptir" diye konuştu.
İran Cumhurbaşkanı, destek teklifleri dolayısıyla komşu ülkelere de teşekkür ederek devlet bakanlarına bu ülkelerle iletişim halinde kalma talimatı verdi.
Öte yandan, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in konuşmasının da kısa süre sonra televizyonlarda yayınlanacağı bilgisi verildi.
12.30 - ATOM ENERJİSİ AJANSI'NDAN AÇIKLAMA
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'daki iki santrifüj üretim tesisinin vurulduğu yönünde bilgi aldıklarını açıkladı. Mesajda, TESA Kerece tesisi ile Tahran Araştırma Merkezi'nin vurulduğu ifade edildi. UAEA, her iki tesisin de kurum gözetimi ve doğrulaması altında olduğunu bildirdi.
Açıklamada paylaşılan bilgilere göre, Tahran'daki merkezde ileri santrifüj rotorınun olduğu bir binanın, Kerec'de ise farklı santrifüj parçalarının üretildiği iki binanın hasar gördüğü belirtildi.
12.00 - "HAYFA'DAKİ PETROL RAFİNERİLERİ 30 GÜN İÇİNDE YENİDEN FAALİYETE GEÇECEK"
İsrail Enerji Bakanı Eli Kohen, İsrail'in enerji sektörünün normal şekilde faaliyet gösterdiğini belirtti.
Gaz ihracatının gelecek saat ya da günlerde devam edebileceğine işaret eden İsrailli bakan, İran'ın saldırılarında hasar gören Hayfa'daki petrol rafinerilerinin 30 gün içinde faaliyete başlayacağını sözlerine ekledi.
11.00 - İRAN: ABD'NİN SAVAŞTA DOĞRUDAN DAHLİNİN OLDUĞU SONUCUNA VARIRSAK KARŞILIK VERECEĞİZ
İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ali Bahreini, İnsan Hakları Konseyi'nde İsrail-İran savaşına dair değerlendirmelerde bulundu. İsrail'in uyarıda bulunmadan insanların yaşadığı yerleri hedef aldığını söyleyen Bahreini, "Bu, İsrail tarafından gerçekleştirilen bir saldırganlık eylemi; İsrail hiçbir sebep olmadan ülkemize saldırdı" diye konuştu.
İran halkını, güvenliğini ve topraklarını savunma konusunda hiçbir isteksizlik göstermeyeceklerini belirten Bahreini, "Kısıtlama olmaksızın ciddi ve güçlü bir şekilde karşılık vereceğiz" ifadelerini kullandı.
ABD'nin İsrail'e cezasızlık sağladığını belirten İranlı yetkili, Avrupa ülkelerinin temelsiz iddialarla saldırganlığı meşru göstermeye çalıştığını, kendilerinin ise ABD'ye çok sert bir şekilde karşılık vereceklerine dair bir mesaj verdiklerini kaydetti.
İran'ın İsrail'e uluslararası hukuka uygun bir şekilde orantılı bir karşılık vereceğini belirten Bahreini, "ABD'nin İran'a saldırılarda doğrudan dahlinin olduğu sonucuna varırsak ABD'ye karşılık vermeye başlayacağız" dedi.
İranlı yetkili, "İsrail'in faaliyetleri tüm insanlığa aykırı, eylemleri tüm insan haklarını hedef alıyor" diye konuştu. Bahreini, İran'ın nükleer tesislerinin hedef alınmasının insanları tehlikeli sızıntı riskine açık hale getirdiğini belirterek İsrail'in eylemlerini "insanlığa karşı savaş" sözleriyle tarif etti.
İranlı büyükelçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına da değinerek sözlerinin çok düşmanca olduğunu belirtti, "Bunları gözardı edemeyiz, bunları hesaba katacağız ve değerlendirmeye alacağız" diye konuştu.
"Aşılması halinde karşılık verilmesini gerektiren bir çizgi" olduğunu söyleyen Bahreini, "Bu çizgi, yetkililerimiz ve askeri güçlerimiz tarafından çizilecektir" dedi.
10.45 - İRAN: İSRAİL, ŞU ANA KADAR 31 EYALETTEN 21'İNE SALDIRI DÜZENLEDİ
İran Kızılay Başkanı Mücteba Halidi, İsrail'in 21 eyalete saldırı düzenlediğini yaklaşık bin kişinin geçici olarak barınma merkezlerine alındığını belirtti.
"Entekhab" haber sitesine göre Halidi, İsrail'in saldırılarından etkilenen bölgelerdeki son duruma ilişkin bilgi verdi. Halidi, "Saldırıların başlangıcından bu yana 21 eyalet etkilendi. Yaklaşık bin kişi geçici olarak barınma altına alındı" dedi.
Bu süreçte 3 bin 667 personelin görev aldığını aktaran Halidi, enkaz kaldırma, acil sağlık hizmetleri ve arama kurtarma çalışmalarında 983 ekibin faaliyet gösterdiğini belirtti. Şu ana kadar 145 yaralının Kızılay tarafından hastanelere sevk edildiğini ifade eden İranlı yetkili, toplam ölü ve yaralı hakkında net bilgi vermedi.
İran'da 31 eyalet bulunuyor.
10.40 - TAHRAN'A YENİ SALDIRI DALGASI
10.30 - "İRAN'IN NÜKLEER TESİSLERİNİN DURUMU İYİ"İran'ın "nükleer kalbi" Fordo nükleer tesisi.
Fars haber ajansının aktardığına göre, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, "İran'ın nükleer tesislerinin durumunun iyi olduğunu" söyledi.
10.10 - ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ 3 GÜN KAPALI KALACAK
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail-İran savaşı nedeniyle bölgede artan gerginlik sonucu İsrail Büyükelçiliği'nin 3 gün kapatılacağı kaydedildi. Büyükelçiliğin cuma gününe kadar kapalı olacağı kaydedilen açıklamada, "Mevcut güvenlik durumu ve İsrail ile İran arasında devam eden çatışma nedeniyle ABD Büyükelçiliği, tüm ABD hükümeti çalışanlarının ve aile üyelerinin bir sonraki duyuruya kadar ikamet ettikleri yerlerde ve yakınlarında kalmaya devam etmeleri talimatı vermiştir. Güvenlik durumu göz önünde bulundurularak Kudüs'teki ABD Büyükelçiliği 18 Haziran Çarşamba ile 20 Haziran Cuma günleri arasında kapalı olacaktır" denildi.
Ayrıca, Kudüs ve Tel Aviv'deki Konsolosluk binalarının da kapalı olacağı aktarıldı.
ABD vatandaşlarının ülkeden ayrılmasına ilişkin şu aşamada bir duyurunun olmadığı belirtildi.
10.00 - İRAN, İSRAİL'E AİT SİHA'YI DÜŞÜRDÜFoto: Arşiv
İran devlet televizyonu, İsfahan bölgesinde İran güçleri tarafından düşürülen İsrail'e ait bir silahlı insansız hava aracının (SİHA) görüntülerini yayınladı. İsrail üretimi Hermes 900 tipi olduğu belirtilen İHA'nın düşmüş ve parçalanmış halde olduğu görülebiliyor.
350 kilograma kadar yük taşıma kapasitesine sahip Hermes 900 tipi drone, 36 saate kadar havada kalabiliyor. İstihbarat, gözetleme ve keşif amacıyla kullanılıyor. Bazı versiyonlarında akıllı mühimmatlar kullanılabiliyor. Bir adet Hermes 900'ün fiyatıysa özelliklerine göre 10 ila 30 milyon dolar arasında değişebiliyor.
İsrail'den yapılan açıklamada da İsrail'e ait bir SİHA'nın İran hava sahası içinde düşürüldüğü doğrulandı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "karadan havaya bir füzenin uzaktan idare edilen bir hava kuvvetine ateşlendiği ve söz konusu aracın İran hava sahası içinde düştüğü" belirtildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bilgisi verildi.
09.45 - İSRAİL'İN KUZEYİNDE SİRENLER ÇALIYOR: ORDUDAN AÇIKLAMA
İsrail'in kuzeyinde sirenlerin çalmasının ardından İsrail ordusu, üç İran İHA'sını engellediklerini açıkladı.
İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ise X hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın başkentine işaret ederek, "Tahran'ın üzerinden bir hortum geçiyor" dedi. "Hükümetin sembolleri - yayın kurumundan başlayarak yakında başka hedeflere doğru - bombalanıyor ve yok ediliyor, bölge sakinleri kalabalıklar halinde kaçıyor" diye konuşan Katz, "Diktatörlükler böyle çöker" ifadelerini kullandı.
09.15 - İRANLI YETKİLİ: TAHRAN'DA İSRAİL'E AİT F-35 DÜŞÜRÜLDÜ
İran'ın başkenti Tahran'ın güneyindeki Veramin İlçe Kaymakamı Hüseyin Abbasi, İsrail'e ait bir F-35 savaş uçağının düşürüldüğünü söyledi.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Abbasi, konuya ilişkin bilgi verdi.
İranlı yetkili, İsrail'e ait bir F-35 savaş uçağının Veramin çevresinde imha edilerek düştüğünü belirtti.
Emniyet birimlerinin olayla ilgili inceleme başlattığını dile getiren Abbasi, düşen uçağın pilotuna ilişkin bilgi vermedi.
İsrail'in İran'a saldırılarının başladığı 13 Haziran'dan bu yana İran kaynaklarına göre, İsrail'e ait 3 savaş uçağı düşürülmüştü.
"İSRAİL AJANLARININ KULLANDIĞI 14 İHA İMHA EDİLDİ"
İran Polis Sözcüsü Said Muntazerulmehdi de İsrail ajanlarının kullandığı değerlendirilen 14 insansız hava aracının (İHA) tespit edilerek imha edildiğini belirtti.
İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) göre, Muntazerulmehdi konuya ilişkin bilgi verdi. İranlı Sözcü, Tahran, Elburz ve İsfahan'da, İsrail ajanlarınca kullanılan "intihar amaçlı" İHA, drone ve patlayıcı malzeme üreten atölyelerin tespit edildiğini ve burada 14 İHA'nın imha edildiğini belirtti.
Elburz ve Tahran'da İHA ve patlayıcı madde taşıyan üç aracın da ele geçirildiğini ifade eden Muntazerulmehdi, Irak polisinin de sınırda üç İHA yüklü aracı tespit ettiğini ve faillerini yakaladığını kaydetti.
09.00 - İRAN: 5 "MOSSAD AJANI" GÖZALTINA ALINDI
İran'ın resmi haber ajansı IRNA, Loristan Devrim Muhafızları Ordusu istihbarat birimi tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.
Sosyal medyada faaliyet gösteren 5 kişi, İsrail'in İran'a saldırılarında halkı endişe ve korkuya sürüklemek ve rejimi yıpratmakla suçlanıyor.
Aynı eyalette dün benzer suçlamayla 18 kişi emniyet güçleri tarafından gözaltına alınmıştı.
08.30 - "MAHSUR KALAN" İSRAİLLİLERİ TAŞIYAN İLK UÇAK İSRAİL'E ULAŞTI
İsrail-İran savaşı dolayısıyla uçuş iptallerinin yaşanması üzerine İsrail'e geri dönemeyen İsraillileri taşıyan ilk uçağın bugün Ben Gurion Havalimanı'na ulaştığı belirtildi. Söz konusu yolcu uçağının El Al havayolu şirketine ait olduğu ve Kıbrıs'taki Larnaka'dan İsraillileri İsrail'e geri getirdiği belirtildi.
Öte yandan, İsrail sivil havacılık kurumu, uçuş iptallerinin bugün yerel saatle 14.00'e kadar uzatıldığını açıkladı.
07.50 - İRAN'IN FÜZE SALDIRISI SONRASI İSRAİL'DE YANGINLARTel Aviv.
İsrail ordu radyosunun haberinde, bazı haberlerde İran'a ait birkaç füzenin İsrail'e düştüğünün belirtildiği ifade edildi.
Ordu radyosu füzelerin düştüğü yerleri belirtmezken, İsrael Hayom gazetesi ilk belirlemelere göre en az iki füzenin Kudüs'e ve Tel Aviv yakınlarındaki Şaron bölgesine düştüğünü bildirdi.
Kanal 12'nin haberinde ise İran'ın füze saldırıları sonucu İsrail'in orta kesimindeki bir binada hasar meydana geldiği, itfaiye ekiplerinin de yangın çıkan 20 araca müdahale ettiği aktarıldı.
Haberde, kuzey bölgesinde bir binanın üzerine füze parçaları düştüğü, açık alanlarda ise İran füzeleri veya parçalarının düşmesi sonucu çok sayıda yangın çıktığı kaydedildi.
İSRAİL: İRAN'DAKİ SANTRİFÜJ VE SİLAH ÜRETİM TESİSLERİNİ VURDUK
İsrail ordusu, İran'a düzenlediği son saldırılarda bir santrifüj üretim tesisi ile birden fazla silah üretim alanını vurduğunu iddia etti. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait 50'den fazla savaş uçağının son birkaç saat içinde başkent Tahran bölgesinde bir dizi hava saldırısı düzenlediği belirtildi. Açıklamada, bu saldırıların amacının "İran'ın nükleer silah geliştirme programını sekteye uğratma çabalarının bir parçası" olduğu ve "Tahran'daki bir sentrifüj üretim tesisinin hedef alındığı" ifade edildi.
İsrail ordusu, saldırılar sırasında pek çok silah üretim tesisinin vurulduğunu, bunların arasında karadan karaya füzelerin oluşturulmasında kullanulan ham madde ve parçaların üretimi için kullanılan tesislerin de olduğu ileri sürüldü.
06.10 - KUDÜS VE TEL AVİV'E FÜZELER DÜŞTÜ, YANGINLAR ÇIKTI
İran'dan atılan onlarca füzeden bazıları İsrail hava savunma sistemlerini aştı.
İsrail ordu radyosu nun haberinde, bazı haberlerde İran'a ait birkaç füzenin İsrail'e düştüğünün belirtildiği ifade edildi.
Ordu radyosu füzelerin düştüğü yerleri belirtmezken, İsrael Hayom gazetesi ilk belirlemelere göre en az iki füzenin Kudüs'e ve Tel Aviv yakınlarındaki Şaron bölgesine düştüğünü bildirdi.
Kanal 12'nin haberinde ise İran'ın füze saldırıları sonucu İsrail'in orta kesimindeki bir binada hasar meydana geldiği, itfaiye ekiplerinin de yangın çıkan 20 araca müdahale ettiği aktarıldı.
Haberde, kuzey bölgesinde bir binanın üzerine füze parçaları düştüğü, açık alanlarda ise İran füzeleri veya parçalarının düşmesi sonucu çok sayıda yangın çıktığı kaydedildi.
05.00 - İSRAİL İMAM HÜSEYİN ÜNİVERSİTESİ'Nİ VURDU
Tahran’ın kuzeydoğusundaki Hakimiye semti yakınlarında yer alan Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı İmam Hüseyin Üniversitesi'ne saldırının ardından bölgeden dumanlar yükseldi.
04.10 - ABD İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİNİ 20 HAZİRAN'A KADAR KAPATTI
ABD Dışişleri Bakanlığı, Kudüs'teki İsrail Büyükelçiliği'nin bugünden cumaya kadar kapalı olacağını duyurdu.
İngiltere de Orta Doğu'daki önlemlerini artırdığını duyurdu. Bölgeye ilave Kraliyet Hava Kuvvetleri jetleri gönderildiği açıklandı.
04.00 - İSRAİL RAFİNERİLERİ VE FÜZE ÜRETİM TESİSLERİNİ HEDEF ALDI
İsrail medyası jetlerin Tahran'da petrol rafinerilerini vurduğunu duyurdu.
Ayrıca Reuters, İsrail güçlerinin ekim ayında da saldırı düzenlediği füze üretim tesisini vurduğunu belirtti.
Tahran'da şiddetli patlama sesleri duyulmaya devam ediyor.
Tel Aviv'de de gece boyu uyarı sirenleri çalmaya devam etti.
03.00 - İRAN: FETTAH FÜZELERİMİZ DÜŞMAN HAVA SAHASINA HAKİM OLDU
02.40 - İSRAİL, TAHRAN'A YENİ SALDIRI BAŞLATTI
İsrail İran'ın petrol tesislerini de vurdu.
İsrail ordusundan yapılan kısa açıklamada, "İsrail Hava Kuvvetleri şu anda Tahran bölgesinde bir dizi saldırı gerçekleştiriyor." ifadesi kullanıldı.
TAHRAN'DA ŞİDDETLİ PATLAMALAR
Tahran'da şiddetli patlamalar meydana geldi.
İsrail medyası jetlerin Tahran'da petrol rafinerilerini vurduğunu belirtti.
02.30 - HAMANEY YANIT VERDİ: SİYONİSTLERLE ASLA PAZARLIK YAPMAYACAĞIZ
Hamaney’in sosyal meyda hesabından Arapça paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, "Terörist siyonist rejimle kararlılıkla mücadele edilmelidir. Siyonistlerle asla pazarlık yapmayacağız." ifadeleri yer aldı.
02.00 - İSRAİL'DEN GENİŞ BİR BÖLGEYE SALDIRI TEHDİDİ
İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından Tahran'ın bir bölgesinin kırmızı renkle işaretlendiği bir harita yayınladı.
Tahran'ın 18'inci bölgesinde bulunanlara burayı terk etme çağrısı yapan Adraee, İran yönetiminin altyapılarına saldıracaklarını açıkladı.
01.30 - BEYAZ SARAY YETKİLİSİ DUYURDU: TRUMP VE NETANYAHU GÖRÜŞTÜ
"Hamaney'in nerede saklandığını biliyoruz. İran'ın 'sözde' lideri kolay bir hedef" diyen Trump, "Hamaney'i en azından şimdilik ortadan kaldırmayacağız ama sabrımız tükeniyor" diyen ve İran'a yönelik "Kayıtsız şartsız teslim olun" çağrısı yapan Trump ilerleyen saatlerde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla telefonda görüştü.
Beyaz Saray yetkilileri, ulusal güvenlik toplantısının ardından Trump-Netanyahu görüşmesini teyit etti.
01.00 - İRAN YENİ FÜZELER ATEŞLEDİ, İSRAİL'İN BAZI BÖLGELERİNDE YANGINLAR ÇIKTI
Başkent Tel Aviv'de sirenler çaldı.
İsrail yönetimi İran'ın son füze saldırısının ardından ülkenin orta, güney ve kıyı bölgelerinde yangınların çıktığını açıkladı.
23.00 - ABD BASINI: TRUMP SAVAŞA GİRMEYİ DÜŞÜNÜYOR
ABD medyasında yer alan haberlere göre Donald Trump, İran'a yönelik saldırılara katılma seçeneğini değerlendiriyor.
Haberlere göre İran da ABD üslerine yönelik misillemeye hazırlanıyor.
Ortadoğu'daki Amerikan askerlerinde üst düzey alarm durumuna geçildi.
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