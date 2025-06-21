Savaşta 9'uncu gün: İran ilk kez İHA ile vurdu! İsrail savunması engelleyemedi

İsrail’in "Yükselen Aslan" ismiyle 13 Haziran'da Tahran'ı vurmasıyla başlayan savaş dokuzuncu gününe girdi.

İsrail ordusu son açıklamasında, İran'ın batısı ile orta kesiminde askeri altyapıyı vurduğunu, 15 savaş uçağı ve 30'dan fazla mühimmat ile füze rampalarının bulunduğu bölgeleri vurduğunu bildirdi. İran medyasında ise Tahran'da bir hastanenin hedef alındığı belirtildi. BALİSTİK FÜZELER İSRAİL'İ VURDU İran ise misilleme saldırısı olarak onlarca balistik füze ateşledi. Başkent Tel Aviv'in yanı sıra Hayfa ve Berşeva kentlerinde de gece boyu sirenler susmadı. İsrail meydasına göre İran'ın misilleme saldırılarında 25 füze fırlatıldı. İran'ı izleyen ABD merkezli İnsan Hakları Eylemcileri Haber Ajansı'na göre İsrail'in saldırılarında bugüne kadar 639 kişi öldü.



TRUMP "MAKSİMUM İKİ HAFTA" DEDİ Karşılıklı saldırılar sürerken, Trump, İran ile yapılan görüşmelere ilişkin Avrupalıların İran'la görüşmesinin "hiç yardımcı" olmayacağını ve İran'ın, kendileri ile görüşmek istediğini söyledi. Trump bunun için İran'a en fazla iki hafta süre verdiğini kaydetti.

16.05 - İRAN İLK KEZ İHA İLE VURDU İran, saldırılarına başlangıcından bu yana ilk kez insansız hava aracı (İHA) ile İsrail'i vurdu.



İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, Negev'de saat 11.15'te verilen uyarının ardından İran'dan İsrail'e doğru fırlatılan bir insansız hava aracı (İHA) tespit edildiği belirtildi.



İHA'nın engellenmeye çalışıldığı, ancak engellenemediği aktarıldı. Hava aracının Bet Şean'da iki katlı bir binaya isabet ettiği, can kaybı olmadığı öğrenildi.

15.25 - İRAN'DA PATLAMALAR Ülkeden ayrılan İranlılar, Ermenistan sınırındaki sınır geçiş noktasında toplanıyor. İran basını, ülkenin güneybatısında çok sayıda güçlü patlama duyulduğunu bildirdi.



Fars haber ajansı, Huzistan, Ahvaz ve Mahşehr'den patlama sesleri geldiğini kaydetti. Ahvaz, Irak sınırında yer alan ve İran'ın başlıca petrol üretim bölgesi olan Huzistan eyaletinin başkenti. İsrail ordusu daha önce güneybatıdaki "askeri altyapıyı" vurduğunu açıklamıştı.

13.25 - İSRAİL ŞİRAZ'I VURDU İsrail askerleri Beyt Şean'da İran'ın vurduğu binadaki hasarı kontrol ediyor. ISNA haber ajansına göre İsrail hava saldırısı İran'ın güneyindeki Şiraz kentinde askeri bir binayı hedef aldı. Saldırıda can kaybı rapor edilmedi.

12.00 - İRAN'DA CAN KAYBI 430 İran basınınn bildirdiğine göre savaşın başlangıcından bu yana İran'da en az 430 kişi öldürüldü ve 3 bin 500 kişi yaralandı. Yarı resmi Mehr haber ajansı da İranlı nükleer bilimci İsar Kamşeh ve eşinin İsrail saldırısında öldüğünü duyurdu.

11.20 - İSRAİL'İN KUZEYİNDE BİR BİNA DRONE'LA VURULDU İran füzelerinin dün Hayfa'yı vurmasının ardından İsrail ordusu bölgeye gitti. İsrail medyası, İsrail'in kuzeyindeki Beyt Şean şehrinde bir binanın drone saldırısıyla vurulduğunu bildirdi. Magen David Adom acil servisi, saldırıda yaralı olmadığını bildirdi.

Öte yandan ISNA haber ajansına göre İran Sağlık Bakanı Muhammed Rıza Zaferkendi, İsrail'in 13 Haziran'dan bu yana saldırılarında 3 hastane ve 6 ambulansın doğrudan hedef alındığını, 2 doktorun hayatını kaybettiğini söyledi.



10.45 - İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI İSTANBUL'DA İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi Oturumu için İstanbul'a geldi. Arakçi'nin Bakan Fidan ile de görüşmesi bekleniyor.

10.20 - İSRAİL'DE SİREN SESLERİ İsrail semaları dün gece yine hareketliydi. İsrail ordu yetkilisi, dün geceki saldırıda İran'ın İsfahan kentindeki iki santrifüj üretim bölgesini vurduklarını açıkladı. İsrail basını, ülkenin güneyindeki Wadi Araba bölgesinde drone görüldüğünü, ardından sirenler çaldığını bildirdi.

09.50 - PUTİN "NÜKLEER NİYETİ" YOK DEMİŞ Rus haber ajansı RIA Novosti'nin bildirdiğine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, SkyNews Arabia'ya mülakat verdi. Putin, Rusya'nın İsrail'e İran'ın nükleer silah elde etme niyeti olmadığını defalarca bildirdiğini söyledi.

09.35 - DEVRİM MUHAFIZLARI'NIN 5 ÜYESİ ÖLDÜRÜLDÜ İranlılar dün Kum kentinde cenazelerinde uğurladı. İran medyasının bildirdiğine göre İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun 5 üyesi, Hürremabad'daki İsrail saldırısında öldü. Mehr Haber Ajansına göre, İsrail'in Loristan'ın Hürremabad kentindeki bir hedefe düzenlediği saldırıda 5 askerin öldüğü kaydedildi.



İran ordusu ayrıca, Hava Savunma Sistemi üslerine saldırılarda ölen aralarında üst düzey subayların da bulunduğu 15 askerin isim listesini yayımladı.

08.40 - DEVRİM MUHAFIZLARI'NIN FİLİSTİN LİDERİ ÖLDÜRÜLDÜ İDDİASI İran'ın İsrail'e misilleme saldırıları dün gece de devam etti. İsrail ordusu, İran'ın Kum kentine gece yarısı yapılan hava saldırısıyla, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e sürpriz saldırısının mimarlarından olduğunu iddia ettiği İzadi'yi hedef aldığını duyurdu. İzadi'nin uzun süreli bir istihbarat çalışmasının ardından Kum kentinde kaldığı güvenli bir evde öldürüldüğü iddia edildi.



Kudüs Gücü komutanlarından İzadi'nin "Hamas başta olmak üzere Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da diğer Filistinli gruplarla İran Devrim Muhafızları adına koordinasyonu sağladığı" öne sürüldü.



İsrail ordusu ayrıca, İran Devrim Muhafızlarına bağlı insansız hava aracı (İHA) tümen komutanı Emin Pur Cudaki'yi de hava saldırısıyla öldürdüğünü iddia etti.



Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun cuma günü düzenlediği bir hava saldırısında, İran Devrim Muhafızlarına bağlı ikinci İHA tümen komutanı Emin Pur Cudaki’nin öldürüldüğünü söyledi.



Cudaki'nin görev kapsamında İran'ın güneybatısındaki Ahvaz bölgesinden İsrail'e yüzlerce İHA fırlatılmasını yönettiği kaydedildi.



Adraee, yine bir hava saldırısıyla 13 Haziran'da Devrim Muhafızları Hava Kuvvetlerine bağlı İHA komuta merkezi sorumlusu Tahir Pur'un öldürüldüğünü de hatırlattı.

07.00 - İSRAİL İSFAHAN'DAKİ NÜKLEER TESİSİ VURDU İran medyası, İsrail güçlerinin sabaha karşı İsfahan'daki nükleer tesisi hedef aldığını duyurdu. Haberlere göre, tesiste nükleer sızıntı tespit edilmedi. İran medyası, saldırının püskürtüldüğünü bildirdi.

04.20 - İSRAİL KUM'DA SİVİL BİNAYI VURDU, BİR ÇOCUK ÖLDÜ

İran devlet televizyonuna göre İsrail, Kum kentinin Salariye Mahallesi'ne saldırı düzenledi.



Sivil bir binanın vurulduğu saldırıda 16 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Saldırıda 2 kişi de yaralandı.

03.30 - TEL AVİV'DE YİNE SİRENLER ÇALDI İran füzeleri, Batı Şeria'nın El Halil kenti semalarında böyle görüntülendi. İran, misilleme saldırısında Tel Aviv'e yönelik onlarca balistik füze fırlattı.

Sirenlerin çaldığı Tel Aviv'de hava savunma sistemi de devreye girerek İran füzelerini engellemeye çalıştı.

03.00 - İSRAİL YİNE TAHRAN'I VURDU Gece saatlerinde İsrail ordusunun İran'ın başkenti Tahran'a düzenlediği saldırıların ardından İran hava savunma sistemleri İsrail füzelerine karşı ateşlendi.

00.30- İSRAİL: 15 SAVAŞ UÇAĞIYLA SALDIRI TAMAMLANDI

İsrail ordusu, İran’a yönelik bugün düzenlenen saldırılara ilişkin açıklama yaptı.



İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, "15 savaş uçağı ve 30'dan fazla mühimmat: İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait yaklaşık 15 savaş uçağı, son saatlerde İran’ın batısındaki füze fırlatma noktalarına yönelik bir saldırı dalgasını tamamladı" denildi.

22.45 - TRUMP: İSRAİL'E DUR DEMEK ZOR

ABD Başkanı Trump, İsrail'in saldırılarıyla başlayan ve İran'ın karşılık vermesiyle devam eden savaşın 8. gününde yeni bir açıklama yaptı.



Trump, "İsrail'den hava saldırılarını durdurmasını istemenin zor olduğunu" kaydetti.



İsrail'in savaşta iyi gittiğini savunan Trump "İran o kadar da iyi değil" ifadesini kullandı.



İran'ın nükleer silaha ulaşmaya çok yakın olduğu iddiasını tekrarlayan Trump, "İran'ın nükleer silah üretmeye çalıştığına dair kanıt olmadığın söyleyen ABD İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard yanılıyor" dedi.



Donald Trump, Cenevre'de yapılan nükleer görüşmelerine ilişkin ise "İran ile bir süredir görüşüyoruz. İran, ABD ile görüşmek istiyor, Avrupa ile değil. Avrupa'nın görüşmelerden pek fayda sağlayabileceğini düşünmüyorum" diye konuştu.



İki ülke arasında en son istenecek şeyin bir kara savaşı olduğunu söyleyen Trump, "İsrail-İran arasındaki bir ateşkesi destekleyebilirim" ifadelerini kullandı.



Trump "İran'a en fazla iki hafta süre verdiğini" kaydetti.

22.40 - MEHR AJANSI: İHALAR ENGELLENDİ

İran merkezli Mehr haber ajansı, İran hava savunma sistemlerinin Tebriz'de İsrail'e ait insansız hava araçlarını engellediğini duyurdu.