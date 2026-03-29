Savaşta al-ver: Ukrayna, Körfez'e İHA verecek, füze alacak

Ukrayna-Rusya Savaşı ve İran Savaşı devam ederken Ukrayna ile Körfez ülkeleri iş birliği için yankınlaşıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Körfez ülkelerine düzenlediği ziyaretler kapsamında Katar ve Suudi Arabistan ile füze ve İHA tehditlerine karşı 10 yıllık savunma iş birliği anlaşmaları imzaladı. Birleşik Arap Emirlikleri ile de benzer bir anlaşma imzalanacağını belirten Zelenski, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kullandığı, savaşlarda test edilmiş ucuz ve etkili İHA durdurucu teknolojisindeki uzmanlığını bu ülkelere sunmayı amaçladıklarını söyledi.

Buna karşılık Ukrayna, Rusya’nın hava saldırılarını durdurmak için ihtiyaç duyduğu yüksek teknolojili hava savunma füzelerini bölge ülkelerinden temin etmeyi ve enerji sektörü ile ortak üretim gibi alanlarda iş birliğine gitmeyi planlıyor.

Haftasonu düzenlenen Rus hava saldırıları, aralarında bir liman ve bir doğum hastanesine zarar vererek en az dört kişinin ölümüne yol açtı. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı ise buna misilleme olarak Rus ordusunun lojistiği için kritik önem taşıyan, Moskova'nın kuzeydoğusundaki Yaroslavl'da bulunan büyük bir petrol rafinerisini gece yarısı operasyonuyla vurduklarını ve tesiste yangın çıktığını duyurdu.

Bölgesel gerilimlerin gölgesinde İran, Dubai'de bulunan ve içinde 20'den fazla Ukraynalının olduğu iddia edilen bir "Ukrayna bağlantılı İHA deposunu" vurduğunu öne sürdü, ancak Ukrayna Dışişleri Bakanlığı bu iddiaları yalanladı. Ukrayna'nın Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinde rol oynamak için 200'den fazla askeri uzman gönderdiği ve Körfez müttefiklerine Ukrayna'nın İHA'larla savaş tecrübesini sunarak yeni savunma ortaklıkları geliştirmeye çalıştığı uzmanlarca ifade ediliyor.