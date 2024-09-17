Savaşta beşinci kış için destek: Almanya Ukrayna'ya 100 milyon euro verecek

Almanya, bu kış Ukrayna'ya 100 milyon euro ek yardımda bulunacağını açıkladı. Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Rusya'nın “Ukrayna'daki insanların hayatlarını korkunç hale getirmek amacıyla bir kış savaşı daha” planladığını belirtti.

Savaşta beşinci kış için destek: Almanya Ukrayna'ya 100 milyon euro verecek

- savaşı, dördüncü kışına girerken , Kiev için yeniden harekete geçti.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, bugün Moldova'ya yaptığı bir ziyaret sırasında, bu kış Ukrayna'ya 100 milyon euro ek yardımda bulunacaklarını açıkladı.

Baerbock, Moldova'da düzenlenecek bakanlar konferansı öncesinde Kişinev'de yaptığı açıklamada, Rusya'nın bir kez daha “Ukrayna'daki insanların hayatlarını olabildiğince korkunç hale getirmek amacıyla bir kış savaşı” planladığını söyledi.

Ukrayna'nın elektrik santralleri gibi enerji altyapısına düzenli olarak saldırılar düzenleyen Rusya, zaman zaman ülkenin bazı bölgelerinde kesintilere neden oldu.

Haziran ayında Kiev, sıcaklıkların sıfırın çok altına düşmesiyle elektrik talebinin en yüksek olduğu kış aylarında talebi güvence altına almak istediğini ve altyapının onarılması için daha fazla hava savunmasına ihtiyaç olduğunu bildirmişti.

Schengen'de derin çatlak: Almanya kara denetimlerine başladı

Schengen'de derin çatlak: Almanya kara denetimlerine başladı

Haberi Görüntüle

Öne Çıkan Video

Velinin silahı tutukluk yaptı, okul müdürü ölümden döndü

DÜNYA HABERLERİ

İsrail'den yeni savaş hedefi: Lübnan sınırında "eve döndürme" planı

İsrail'den yeni savaş hedefi: Lübnan sınırında "eve döndürme" planı

İran 2 milyon düzensiz göçmeni sınır dışı edecek

İran 2 milyon düzensiz göçmeni sınır dışı edecek

Rusya bir kez daha Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef aldı

Rusya bir kez daha Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef aldı

Japonya'da "asırlık" insan sayısında rekor: 95 binden fazla kişi 100 yaş ve üzerinde

Japonya'da "asırlık" insan sayısında rekor: 95 binden fazla kişi 100 yaş ve üzerinde

Suikast şüphelisi Routh, İran'a çağrı yaparak Trump'ın öldürülmesini istemiş

Suikast şüphelisi Routh, İran'a çağrı yaparak Trump'ın öldürülmesini istemiş

İnsan yaşına göre 152 yıla denk geliyordu: Dünyanın en yaşlı kedisi öldü

İnsan yaşına göre 152 yıla denk geliyordu: Dünyanın en yaşlı kedisi öldü

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...