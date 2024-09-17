Savaşta beşinci kış için destek: Almanya Ukrayna'ya 100 milyon euro verecek

Rusya-Ukrayna savaşı, dördüncü kışına girerken Almanya, Kiev için yeniden harekete geçti.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, bugün Moldova'ya yaptığı bir ziyaret sırasında, bu kış Ukrayna'ya 100 milyon euro ek yardımda bulunacaklarını açıkladı.



Baerbock, Moldova'da düzenlenecek bakanlar konferansı öncesinde Kişinev'de yaptığı açıklamada, Rusya'nın bir kez daha “Ukrayna'daki insanların hayatlarını olabildiğince korkunç hale getirmek amacıyla bir kış savaşı” planladığını söyledi.



Ukrayna'nın elektrik santralleri gibi enerji altyapısına düzenli olarak saldırılar düzenleyen Rusya, zaman zaman ülkenin bazı bölgelerinde kesintilere neden oldu.



Haziran ayında Kiev, sıcaklıkların sıfırın çok altına düşmesiyle elektrik talebinin en yüksek olduğu kış aylarında talebi güvence altına almak istediğini ve altyapının onarılması için daha fazla hava savunmasına ihtiyaç olduğunu bildirmişti.

