Savaşta dijital cephe. Yapay zeka silahların önüne geçti

İstihbarat, karar alma, hedef belirleme.. Askeri faaliyetlerde yapay zeka silahların önüne geçti.

Bunun en çarpıcı örneği Amerika Birleşik Devletleri-İsrail-İran savaşı.

Yapay Zeka ve Teknoloji Uzmanı Volkan Keskin, şirketlerin ordularla birlikte anlaşma yaptıklarını ve bu anlaşma sayesinde de her türlü ayrıntıya ulaşım sağlayabildiklerini belirtti.

Volkan Keskin, “Bu iran savaşında Pentagon, Anthropic Claude firmasını kullandı. Bu şirket anlaşma sürecinde bazı şeylere karşı çıkt; şu alanlarda kullanamazsın, Amerikan halkını gözetleyemezsin, otonom silah kullanamazsın gibi. Pentagon bunu kabul etmeyerek şirketi tehdit etti. Bu arada da diğer yapay zeka firmaları Pentagon'la farklı anlaşmalar yaptı.” açıklamasında bulundu.

İRAN TRAFİK IŞIKLARINA KADAR HACK'LENDİ

İran'ın trafik ışıklarına kadar hack'lendiği açıklandı. Ülkede telefonlar, ortam dinlendi. Yapay zeka aracılığıyla milyonlarca saat ses ayıklandı. İran'ın iletişimi bloke edildi.

Keskin, “SpaceX Starshield tamamen ayrı bir operasyon. Elon Musk burada İran üzerinden iletişimi kesmek için 480 tane uydusunu blokaj yapmak için kullanıyor.” bilgisini verdi.

Yapay zeka çağında siber güvenlik artık ülkelerin en önemli savunma alanı..

HER ŞEY DİJİTAL, HER ŞEY KIRILABİLİR

Uydu görüntülerine engel olmak çok zor olduğunu ancak bir ülkenin güvenliğini sağlamak için siber güvenlik noktasında olağanüstü önlemler alması gerektiğini belirten Keskin, “Her şey dijital. kamera görüntüleri olsun, insanların bilgileri olsun, veri tabanları olsun. Hükümetlerin hepsi casusluk riskiyle karşı karşıya çünkü her sistem kırılabiliyor.” dedi.

Uzmanlardan bir hatırlatma; kullanılan her uygulamanın, girilen her sitenin karşımıza veri kaçağı olarak çıkma ihtimali göz ardı edilmemeli.