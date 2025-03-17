Savaşta esir düşmüşlerdi: Kuzey Koreli askerlere ne olacak?

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul bugün Ukraynalı mevkidaşı Andrii Sybiha ile yaptığı telefon görüşmesinde Kuzey Koreli savaş esirleri konusunda Kiev'den işbirliği istedi.



Ocak ayında Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın Kursk bölgesinde iki Kuzey Kore askerinin esir aldığını açıklamıştı. Savaşın başlangıcından bu yana esirler ilk kez sağ olarak ele geçirilmişti.

BAŞ DÜŞMANA SIĞINMAK İSTİYOR

Ukrayna tarafından esir alınan Kuzey Koreli askerlerden biri, Güney Kore’ye sığınmak istediğini açıklamıştı.

Kendisine eğitim için Rusya'ya gönderildiğinin söylendiğini belirten Kuzey Koreli asker, "Çatışmaya katılacağımı bilmiyordum" demişti.

KUZEY KORE ASKERLERİ SAVAŞTA



Ukrayna, ABD ve Güney Kore'nin değerlendirmelerine göre Kuzey Kore, Ukrayna'da savaşan Rus güçlerini desteklemek üzere binlerce asker konuşlandırdı. Pyongyang birlikleri 1950'lerden bu yana ilk defa aktif olarak bir savaşta yer alıyor.

GÜNEY KORE'DEN ESİR AÇIKLAMASI



Dışişleri bakanlığından yapılan açıklamada, Seul'un Ukrayna tarafından esir alınan tüm Kuzey Kore askerlerini Güney Kore'ye gitmek istemeleri halinde kabul edeceği belirtildi.



Kiev, Ocak 2025 başına kadar 3 binden fazla Kuzey Kore askerinin Rusya'da öldürüldüğünü ya da yaralandığını açıkladı.

Güney Kore, tüm kayıplara rağmen Pyongyang'ın Rusya'ya daha fazla asker göndermeye hazırlandığından şüpheleniyor.

