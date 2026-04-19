Savaşta Hürmüz bilmecesi. "Trump'ın açıklamalarının geçerliliği yok"
19.04.2026 08:41
Umman'ın Hürmüz kıyılarında bekleyen gemiler
İran Savaşı'nda kırılgan ateşkes devam ediyor. Gözlerin son günlerde çevrildiği Hürmüz Boğazı'nda ise tansiyon hala yüksek.
ABD'nin boğaza uyguladığı abluka sürerken İran Devrim Muhafızları, ABD'nin İran gemilerine uyguladığı abluka kaldırılana kadar Hürmüz'ün kapalı kalacağını söyledi . Devrim Muhafızları ayrıca ABD Donanması'nın İran gemilerine saldırması durumunda “ağır bir darbe” alacağını ifade etti, uyarıları dikkate almayan gemilerin ise hedef alınacağı belirtildi.
İran Devrim Muhafızları, gemilerin ve sahiplerinin Devrim Muhafızları'nın açıklamalarını takip etmeleri gerektiğini, ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarının "geçerliliğinin olmadığını" söyledi.
İran'ın baş müzakerecisi ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf da ABD ile müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini söyledi ama aralarında hala bir “mesafenin” olduğunu söyledi.
Hürmüz Boğazı'ndaki gemilerin uydudan görüntüsü
ABD BAŞKANI'NDAN İSRAİL MESAJI
ABD Başkanı Trump, Truth üzerinden İsrail'e destek mesajı paylaştı. Trump, “İnsanlar İsrail'i sevsin ya da sevmesin, İsrail, ABD'nin büyük bir müttefiki olduğunu kanıtlamıştır. Cesur, gözü pek, sadık ve zekidirler ve çatışma ve stres anında gerçek yüzlerini gösteren diğerlerinin aksine, İsrail çok çalışır ve nasıl kazanacağını bilir!” ifadelerini kullandı.