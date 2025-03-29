Savaşta ölen Rus askerlerinin sayısı açıklandı: “Gerçek rakam iki katı olabilir”

BBC'nin Rusça servisi ve Mediazona haber sitesi tarafından yapılan bağımsız bir sayıma göre, üç yılı geride bırakan savaşta öldürülen Rus askerlerinin sayısı 100 bini aştı.



Öldürülenlerin yaklaşık dörtte biri gönüllü askerlerden oluşurken, yüzde 16'dan fazlası hüküm giymiş mahkumlar ve yüzde 11'den fazlası da seferber edilmiş birliklerdi. Motorize tüfek birliklerinin üyeleri yaklaşık yüzde 7, hava indirme kuvvetleri yüzde 3'ten fazla ve özel paralı askerler yüzde 2'den fazla bir orana sahip.



Ölenler arasında Rus Silahlı Kuvvetleri ve diğer güvenlik kurumlarından 4 bin 800'den fazla subay vardı. Toplam kayıplar içindeki payları işgalin ilk aylarında yüzde 10 iken, Rusya'nın gönüllü alımını arttırmasıyla 2023'ün sonlarına doğru yüzde 2-3'e düştü.



Mediazona, kaydedilen ölümlerin yaklaşık yüzde 30'unda askerin hizmet branşının bilinmediğini belirtti.



332'Sİ YABANCI

En fazla can kaybı, sırasıyla 4 bin 487 ve 4 bin 371 doğrulanmış ölümle Başkurdistan ve Tataristan cumhuriyetlerinde rapor edildi. Moskova ve çevresindeki bölgede ise 4 bin 91 kişi hayatını kaybetti.



Ölenler arasında Rusya için savaşan en az 323 yabancı uyruklu kişi bulunurken, diğer 333 kişinin uyruğu doğrulanamadı.



Yaşları teyit edilen 85 bin 400 askerin yaklaşık yüzde 43'ü 30 ile 41 yaşları arasındaydı.



BBC Rusya ve Mediazona, doğruladıkları rakamların gerçek ölü sayısının sadece yarısını temsil ettiğini tahmin ediyor ve toplam ölümlerin 200 bini aştığını öne sürüyor.



Ukrayna'nın kısmen işgal edilen bölgelerinde ve ilhak edilen Kırım'da Ekim 2022'den sonra kaydedilen Rus askeri kayıpları da bu sayıya dahil.