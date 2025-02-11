Savaşta roller değişti: Rus askerleri Kuzey Kore'de tedavi görüyor

Moskova'nın Pyongyang Büyükelçisi Alexander Matsegora, Rusya'nın resmi gazetesi Rossiyskaya Gazeta'ya açıklamalarda bulundu.



Matsegora, savaşta yaralanan yüzlerce Rus askerinin Kuzey Kore'deki tesislerde tedavi gördüğünü söyledi.

"KUZEYLİLER RUSLARI SEVİYOR"



Kuzey Korelilerin "Ruslara her zaman çok olumlu baktığı" aktarıldı. Matsegora, "Nereye gidersek gidelim, bir gülümsemeyle karşılanıyoruz. İnsanlar bizimle Rusça konuşmaya ve yardım teklif etmeye çalışıyor." diye konuştu.



İddiaya göre Kuzey Kore'nin Wonsan şehrinin yakınlarındaki Songdowon çocuk kampı, Ukrayna'daki savaşta öldürülen Rus askerlerinin çocuklarını da konuk olarak davet etti.

TÜM MASRAFLAR KUZEY KORE TARAFINDAN KARŞILANDI



Buradaki tüm masraflar Kuzey Kore tarafından karşılandı. Matsegora, "En azından masrafların bir kısmını ödemeyi teklif ettiğimizde, arkadaşlarımız çok gücendi" ifadelerini kullandı.



Ülkeler arasındaki bağların akademi, tarım ve tıp gibi alanlarda giderek yakınlaştığını vurgulayan Matsegora, her iki hükümetin de Kuzey Kore'nin Rusya'ya hangi ek malları tedarik edebileceğini incelediğini söyledi.