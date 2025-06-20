Savaşta sekizinci gün

İsrail’in 13 Haziran'da başlattığı ve "Yükselen Aslan" ismini verdiği, İran'ın "Gerçek Vaat" adıyla giriştiği misilleme saldırılarıyla başlayan savaş sekizinci gününe girdi. İran ordusu, dün de İsrail'e misilleme olarak onlarca füzeyle saldırı düzenledi. Saldırılar Tel Aviv, Ramat Gan ve Holon kentlerinin yanı sıra güneydeki Berşeva'yı da hedef aldı. İRAN FÜZE FIRLATMAYA DEVAM EDİYOR İsrail'in saldırılarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin de aralarında olduğu en az 224 kişi öldü. İran ise insansız hava araçlarının (İHA) yanı sıra yüzlerce balistik ve hipersonik füze fırlattığı misillemesinde ise Tel Aviv, Kudüs ve Hayfa'yı hedef aldı. İsrail'in hava savunma sistemlerini aşan İran füzeleri nedeniyle en az 25 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısının ise 500'ü aştığı açıklandı. ABD SAVAŞA GİRECEK Mİ? Öte yandan ABD'nin savaşa fiilen dahil olup olmayacağına ilişkin tartışmalar da devam ediyor. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, doğrudan Başkan'ın ağzından bilgi aktaracağını belirterek, Trump'ın yakın gelecekte İran ile müzakerelerin gerçekleşme olasılığının yüksek olması nedeniyle İran'la ilgili (saldırı yapıp yapmama) kararını iki hafta içinde vereceğini söylediğini aktardı.

02.30 - İSRAİL: SEFİDERUD SANAYİ BÖLGESİNİ BOŞALTIN İsrail ordusu, İran’ın Gilan eyaletindeki “Sefiderud” sanayi bölgesinin, “İran rejimine ait askeri altyapılara” yönelik saldırı hazırlığı kapsamında derhal boşaltılması uyarısı yaptı.



İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından Arapça ve Farsça yayınladığı mesajda, “İran’ın Kelç Talşan köyündeki (Gilan eyaletine bağlı) Sefiderud sanayi bölgesinde bulunan sivil ve askeri unsurlara acil tahliye çağrısı yapıyoruz. Söz konusu bölge, ekte sunulan haritada açıkça gösterilmektedir” ifadelerini kullandı.

00.05 - ARAKÇİ'YE SUİKAST GİRİŞİMİ İDDİASI

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'ye yönelik suikast girişiminin engellendiği iddia edildi.



Dışişleri Bakanlığı danışmanı olan bir isim sosyal medyadan bu iddiayı gündeme getirdi ve suikast planının istihbarat birimleri tarafından birkaç gün önce engellediğini ifade etti.



"NÜKLEER MALZEME GÜVENLİ YERLERDE"



İran daha önce bir saldırı ile karşıaşıldığında uranyum stoklarını bilinmeyen bir yere taşımakla tehdit etmişti ABD yönetimi. Devrim Muhafızları'nın eski komutanı tüm uranyum stoklarının "güvenli bir yere" taşındığını belirtti.

23.50 - NORVEÇ'İN TEL AVİV BÜYÜKELÇİLİĞİNİN KONUTUNA EL BOMBASI ATILDI

İsrail'in İran'a saldırılarının gölgesinde Norveç'in Tel Aviv Büyükelçiliğinin konutuna el bombası atıldı.



İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konutunun bahçesine el bombası atılan Norveç'in Tel Aviv Büyükelçisi Per Egil Selvaag ile telefonda görüştüğünü duyurdu.



Saldırıyı kınadığını belirten Saar, İsrail polisinin söz konusu saldırıyı düzenleyenleri bir an önce bulacağına ve kanuna teslim edeceğine inandığını ifade etti.



Öte yandan, İsrail basınındaki haberlere göre, Norveç Dışişleri Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamasında saldırıda herhangi bir çalışanının yaralanmadığını ekledi.



İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023'te başlayan saldırılarının ardından Norveç, Mayıs 2024'te Filistin devletini tanıma kararı almıştı. İsrail Dışişleri Bakanlığı da buna karşın Norveç'in Filistin işlerine bakan diplomatlarının diplomatik statüsünü sonlandırmıştı.

22.20 - İRAN'DAN İSRAİL MEDYASINA TAHLİYE ÇAĞRISI

İran medyasının haberine göre İran, İsrail'in Kanal 14 televizyon binasının boşaltıması için tahliye çağrısı yaptı.

20.40 - BEYAZ SARAY: TRUMP KARARINI 2 HAFTA İÇERİSİNDE VERECEK

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, doğrudan Başkan'ın ağzından bilgi aktaracağını belirterek, Trump'ın yakın gelecekte İran ile müzakerelerin gerçekleşme olasılığının yüksek olması nedeniyle İran'la ilgili (saldırı yapıp yapmama) kararını iki hafta içinde vereceğini söylediğini aktardı.



Leavitt, "İran, uyarıda bulunmamıza rağmen 60 gün boyunca müzakere masasına oturmadı. 61. günde İsrail İran'a karşı harekete geçti ve Başkan doğrudan iki hafta içinde karar vereceğini açıkladı." yorumunu yaptı.



İRAN'LA TEMASLAR SÜRÜYOR



Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile İranlı muhatapları arasındaki temasların sürdüğünü belirten Leavitt, bu görüşmelerin bundan sonra da süreceğini düşündüğünü dile getirdi.