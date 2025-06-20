Savaşta sekizinci gün: İran'dan yeni saldırı! Kudüs ve Tel Aviv'de patlama sesleri

İran devlet medyası, İsrail saldırısında yaralanan İran lideri Ali Hamaney'in yakın müttefiki Ali Şemhani'nin durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Daha önce basına yansıyan haberlerde, Şemhani'nin saldırılarda hayatını kaybettiği öne sürülmüştü.

ALİ ŞEMHANİ KİMDİR?

Şemhani, İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yakın yardımcılarından biri ve Suudi Arabistan ile diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesine yönelik önemli bir anlaşmanın imzalandığı görüşmelerde Tahran'ı temsil etti.



2013'ten itibaren on yıl boyunca ülkenin en üst düzey ulusal güvenlik yetkilisi olarak görev yaptı ve öncesinde Devrim Muhafızları ve Savunma Bakanlığı da dahil olmak üzere bir dizi önemli görevde bulundu.



Washington ve Avrupa'daki dış politika çevrelerinde iyi tanınan Şemhani, İran diplomasisinin yükselen yıldızlarından biriydi.

Şemhani, Çin'in arabuluculuğunda Suudi yetkililerle yapılan ve iki ülkenin yıllar süren düşmanlığın ardından diplomatik ilişkileri yeniden kurmayı kabul etmesiyle sonuçlanan görüşmelerde İran'ı temsil etti.