Savaşta sekizinci gün: Trump'a "Bu işi bitir" çağrısı

İran füzeleri, İsrail'in güneyindeki Berşeba'yı vurdu.

IRNA haber ajansının bildirdiğine göre İsrail'in güneyindeki Berşeba kentine yönelik balistik füze saldırısında CyberSpark teknoloji merkezindeki Gav-Yam 4 binasını vurdu.

İran'dan ateşlenen bir diğer füzenin İsrail'in güneyindeki Birüssebi kentine isabet ettiği bildirildi. İsrail polis sözcülüğünden yapılan açıklamada, polis ekipleri ve bomba imha uzmanlarının füzenin düştüğü noktada çalıştıkları belirtildi.



Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, çok sayıda araç ve bazı binaların hasar aldığı görüldü.



Yediot Ahranot gazetesinin yerel kaynaklardan aktardığına göre, füzenin yerleşim alanında bir otoparka isabet etmesi sonucu yerde çukur açılırken, çok sayıda araç alev aldı.



Haaretz gazetesinin ordu kaynaklarına dayandırdığı haberinde, hava savunma sistemlerinin İran'dan ateşlenen bir füzeyi engelleyemediği, olayın araştırıldığı belirtildi.



İsrail acil yardım servisi, isabet eden füze sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişinin hafif yaralandığını aktardı. Sosyal medyada, füzenin isabet ettiği, bir noktada yangın çıktığı ve siyah dumanlar yükseldiği görüntüler paylaşıldı.