Savaşta sekizinci gün: Trump'a "Bu işi bitir" çağrısı
Savaş sekizinci gününde devam ederken, İran'ın son saldırıları Tel Aviv, Ramat Gan, Holon ve güneydeki Berşeba'yı hedef aldı. İsrail ordusu ise Tahran'da silah araştırma merkezini vurdu.
İsrail’in 13 Haziran'da başlattığı ve "Yükselen Aslan" ismini verdiği saldırılarla birlikte İran'ın "Gerçek Vaat 3" misillemesi sekizinci gününde devam ediyor.
İran ordusunun son saldırılarında Tel Aviv, Ramat Gan ve Holon kentlerinin yanı sıra güneydeki Berşeba da hedef alındı. Magen David Adom acil servisinin bildirdiğine göre Berşaba'da 5 kişi yaralandı.
Karşılıklı saldırılar sürerken, ABD'nin savaşa fiilen dahil olup olmayacağı konusunda tartışmalar da devam ediyor.
09.25 - ARAK SU ÜRETİM TESİSİ HASAR ALDI
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İran'ın Hondab bölgesinde yer alan Arak ağır su üretim tesisindeki binaların hasar gördüğünü açıkladı.
Ajans, damıtma ünitesinin de hasar alan yerler arasında olduğunu bildirdi.
İsrail ordusu ise İran'da, İsrail'e füze fırlatmaya hazırlanan üç füze platformunun vurulduğunu duyurdu.
08.50 - İSRAİL SAVUNMASI İRAN FÜZESİNİ ENGELLEYEMEDİİran füzeleri, İsrail'in güneyindeki Berşeba'yı vurdu.
IRNA haber ajansının bildirdiğine göre İsrail'in güneyindeki Berşeba kentine yönelik balistik füze saldırısında CyberSpark teknoloji merkezindeki Gav-Yam 4 binasını vurdu.
İran'dan ateşlenen bir diğer füzenin İsrail'in güneyindeki Birüssebi kentine isabet ettiği bildirildi. İsrail polis sözcülüğünden yapılan açıklamada, polis ekipleri ve bomba imha uzmanlarının füzenin düştüğü noktada çalıştıkları belirtildi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, çok sayıda araç ve bazı binaların hasar aldığı görüldü.
Yediot Ahranot gazetesinin yerel kaynaklardan aktardığına göre, füzenin yerleşim alanında bir otoparka isabet etmesi sonucu yerde çukur açılırken, çok sayıda araç alev aldı.
Haaretz gazetesinin ordu kaynaklarına dayandırdığı haberinde, hava savunma sistemlerinin İran'dan ateşlenen bir füzeyi engelleyemediği, olayın araştırıldığı belirtildi.
İsrail acil yardım servisi, isabet eden füze sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişinin hafif yaralandığını aktardı. Sosyal medyada, füzenin isabet ettiği, bir noktada yangın çıktığı ve siyah dumanlar yükseldiği görüntüler paylaşıldı.
08.40 - RUSYA: HAMANEY'E SUİKAST, PANDORA'NIN KUTUSUNU AÇARHamaney, İsrail'in saldırıların bedelini ödeyeceğini söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, İran'da rejim değişikliği zorlamasının kabul edilemeyeceğini ve İran lideri Ali Hamaney'e olası bir suikastın "Pandora'nın kutusunu açacağını" söyledi.
Uluslararası basında yer alan haberlerde, Hamaney'in öldürülmesi halinde İran'ın nükleer silah kullanma ihtimalinin artacağı yorumları yapılıyor.
08.15 - MOSKOVA: ABD NÜKLEER SİLAH KULLANIRSA FELAKET OLUR
Rusya'nın TASS haber ajansının aktardığına göre Kremlin, ABD'nin İran'da taktik nükleer silah kullanmasının felaket bir gelişme olacağını belirtti.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, dün yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın gelecekte İran ile müzakerelerin gerçekleşme olasılığının yüksek olması nedeniyle İran'la ilgili (saldırı yapıp yapmama) kararını iki hafta içinde vereceğini söylediğini aktarmıştı.
08.00 - "BAY BAŞKAN BU İŞİ BİTİRİN!"
NTV muhabiri Özden Erkuş'un Tel Aviv'den aktardığına göre 20 numaralı otobanın kenarında bulunan bir binanın üzerin dikkat çekici bir çağrı yer alıyor.
Binanın üzerindeki reklam panosunda, ABD Başkanı Donald Trump'ın bir fotoğrafı görülürken, hemen yanında da "Mr. President, Finish the job! (Bay Başkan işi bitirin) ifadesi yer alıyor.
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