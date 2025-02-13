Savaşta yem oldular: "Kuzey Kore askerleri tükendi, yeni parti yolda"

Rusya devlet televizyonunda yayınlanan bir programın son bölümünde, siyasi analist ve konuk Dmitri Abzalov, Kuzey Kore askerlerinin savaş alanında olmasıyla ilgili şaşırtıcı bir itirafta bulundu.



Kuzey Korelilerin ağır kayıplar verdiğini ve yeni bir takviye grubunun beklendiğini ileri sürerek, "Savaşan Kuzey Koreli askerler tükendi ve bir sonraki grup bir ay içinde gelecek." dedi.

ÜÇTE BİRİ CEPHEDE ÖLDÜ



Kiev, Kuzey Kore birliklerinin yaklaşık 4 bininin (kabaca üçte biri) öldürüldüğünü veya yaralandığını tahmin ediyor.

Askeri analistler, "tükettik" tabirinin sanki askerler sadece "harcanabilir sarf malzemeleriymiş gibi küstahça bir tavır" olduğunu öne sürüyor.

KUZEY KORE ASKERLERİ SAVAŞTA



Güney Koreli ve ABD'li yetkililer, Kuzey Kore'nin Rusya'ya destek olmak için en az 11 bin asker gönderdiğini ve birliklerin, Kursk sınır bölgesine konuşlandığını tahmin ediyor.



Kim Jong Un'un Rusya'nın savaşına ne kadar asker göndereceği henüz belirsizliğini korurken, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kim'in ek asker ve teçhizat göndermesini bekliyor.

