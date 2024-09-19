Savaşta yeni aşama: İsrail ordu komutanı kuzey bölgesi planlarını onayladı

İsrail ordusu, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın konuşmasından hemen önce Lübnan'daki Hizbullah hedeflerinin vurulduğunu açıkladı.



Ordudan yapılan açıklamada, ordu komutanının kuzey bölgesine ilişkin planları onayladığına yer verildi.



Ordu açıklamasında, “İsrail Savunma Kuvvetleri, bölge sakinlerinin evlerine dönmelerini sağlamak ve savaşın tüm hedeflerine ulaşmak amacıyla İsrail'in kuzeyine güvenlik getirmek için operasyon düzenliyor.” ifadelerine yer verildi.

Hizbullah lideri Nasrallah'ın konuşma yaptığı sırasda İsrail jetlerinin Beyrut üzerinde alçak uçuş yaptığı duyuldu.

"SAVAŞTA YENİ AŞAMA BAŞLADI"

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ülkesinin odağının Lübnan cephesine kaydığını, "savaşta yeni bir aşamanın başladığını" söylemişti.

İsrail'in, kuzeydeki saldırısının amacının tahliye edilen İsrail vatandaşlarının evlerine güven içinde dönmesi olduğunu savunan Gallant, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirleri "unutmadıklarını" aktarmıştı.