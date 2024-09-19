Savaşta yeni aşama: İsrail ordu komutanı kuzey bölgesi planlarını onayladı

Lübnan'daki cihaz patlamalarının ardından Mavi Hat olarak bilinen sınır bölgesinde tansiyon yükseldi. İsrail, Lübnan'daki Hizbullah hedeflerinin vurulduğunu açıkladı. Ordu komutanının kuzey bölgesine ilişkin planları onayladığı duyuruldu.

Savaşta yeni aşama: İsrail ordu komutanı kuzey bölgesi planlarını onayladı

ordusu, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın konuşmasından hemen önce 'daki Hizbullah hedeflerinin vurulduğunu açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamada, ordu komutanının kuzey bölgesine ilişkin planları onayladığına yer verildi.

Ordu açıklamasında, “İsrail Savunma Kuvvetleri, bölge sakinlerinin evlerine dönmelerini sağlamak ve savaşın tüm hedeflerine ulaşmak amacıyla İsrail'in kuzeyine güvenlik getirmek için operasyon düzenliyor.” ifadelerine yer verildi.

Hizbullah lideri Nasrallah'ın konuşma yaptığı sırasda İsrail jetlerinin Beyrut üzerinde alçak uçuş yaptığı duyuldu.

"SAVAŞTA YENİ AŞAMA BAŞLADI"

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ülkesinin odağının Lübnan cephesine kaydığını, "savaşta yeni bir aşamanın başladığını" söylemişti.

İsrail'in, kuzeydeki saldırısının amacının tahliye edilen İsrail vatandaşlarının evlerine güven içinde dönmesi olduğunu savunan Gallant, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirleri "unutmadıklarını" aktarmıştı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

İp üstünde Asya'dan Avrupa'ya: Estonyalı akrobat Boğaz'ı geçecek

DÜNYA HABERLERİ

Hizbullah lideri Nasrallah: İsrail tüm kırmızı çizgileri aştı, saldırılar savaş sebebidir

Hizbullah lideri Nasrallah: İsrail tüm kırmızı çizgileri aştı, saldırılar savaş sebebidir

Hasan Nasrallah kimdir? Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın hayatı

Hasan Nasrallah kimdir? Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın hayatı

İtalya’da sel felaketi: Binden fazla kişi tahliye edildi

İtalya’da sel felaketi: Binden fazla kişi tahliye edildi

Lübnan sınırında ateşin şiddeti arttı: İsrail ve Hizbullah'tan karşılıklı saldırılar

Lübnan sınırında ateşin şiddeti arttı: İsrail ve Hizbullah'tan karşılıklı saldırılar

Cumhuriyetçiler Harris'i destekliyor: "Trump değerlerimize ihanet etti"

Cumhuriyetçiler Harris'i destekliyor: "Trump değerlerimize ihanet etti"

Filistin lideri Abbas, İspanya Başbakanı Sanchez'le Madrid'de bir araya geldi

Filistin lideri Abbas, İspanya Başbakanı Sanchez'le Madrid'de bir araya geldi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...