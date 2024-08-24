Savcılık, Maduro'nun rakibi ve muhalefet adayı Edmundo Gonzalez'i ifadeye çağıracak

Venezuela'da savcılık, 28 Temmuz'daki devlet başkanı seçiminde muhalefet koalisyonunun adayı olarak yarışan Edmundo Gonzalez'i, "yasalara itaatsizlik" suçlamasıyla ifadeye çağıracak.

Savcılık, Maduro'nun rakibi ve muhalefet adayı Edmundo Gonzalez'i ifadeye çağıracak

Devlet televizyonu VTV'de çıkan habere göre, savcılık, Gonzalez hakkında resmi kurumlara yönelik "itaatsizlik" ve "görev gaspı" iddialarıyla cezai soruşturma başlatacak.

Başsavcısı Tarek William Saab, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "28 Temmuz seçimlerinin tamamlanmasının ardından yetkililere yönelik itaatsiz eylemleri nedeniyle (Gonzalez"i kastederek) sorumluluk almalı ve çağrıya uymalı. Yüzünü göstermiyor ve nerede olduğu bilinmiyor, ancak ifade vermeye gitmeli." ifadesini kullandı.

Gonzalez’in savcılığın çağrısına uyup uymayacağı henüz netlik kazanmazken, savcılığın muhalefet adayını birkaç saat içinde ifadeye çağırması bekleniyor.

Yerel basına göre, Ulusal Seçim Konseyi (CNE) Nicolas ’yu galip ilan etmesine rağmen Gonzalez’in CNE’yi seçimde hile yapmakla suçlaması ve sonuçları geçersiz kabul etmesi, söz konusu cezai soruşturmanın açılmasına neden oldu.

MADURO ÜÇÜNCÜ KEZ KAZANMIŞTI

Venezuela Seçim Konseyinin 29 Temmuz'da duyurduğu sonuçlara göre, Devlet Başkanı Maduro, yüzde 51,20 oyla devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı.

Muhalefet koalisyonu adayı Edmundo Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado ise seçim sonuçlarını reddetmişti.

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